「前進甲子園」──都立青鳥特別支援學校智能障礙學生的棒球夢

終於踏上夢想的舞台

2023年9月2日，在東京八王子市球場舉行高校棒球比賽，這是秋季東京都大會的首輪預賽。

在三壘旁的牛棚備戰的是3校聯隊。因為成員不足，無法單獨組隊的松蔭大松蔭高校、深澤高校和青鳥特別支援學校（以下稱青鳥特支）3校組隊搭檔。

與八王子實踐高校的這一戰是一面倒的比賽，雙方實力相差懸殊，3校聯隊不斷失分，以0−22的比數在第5局提前結束比賽。

賽後，青鳥特支棒球社的教練久保田浩司面露苦笑說道：

「碰上實力堅強的對手，怎麼也打不贏。不過，就是這麼一回事！」

比起輸球的悔恨，他的表情更散發出一股灑脫，那也是當然的，因為帶領學生參加高校棒球賽一事本身，是他足足花了30年以上的歲月才做到的壯舉，特具意義。

1988年春季，久保田投入教職。目標是當上棒球隊的教練，帶領熱血的高校球兒邁向夢寐以求的舞台──甲子園，他如此夢想著。

然而，大學剛畢業的久保田收到的錄用通知來自身心障礙學生就讀的府中養護學校。他心想「我的棒球生涯就此結束了」，而過著日復一日的苦悶生活。但是，在當上教師的第3年左右，迎來了轉機，他被聘任為「棒球俱樂部」的顧問。

美其名是「棒球俱樂部」，其實是在打壘球。一開始根本沒有任何指導意欲，他只是心不在焉地看著那一群連傳接球都不順利的學生們。

那個時候，有位唐氏症的男學生走向久保田，並開口說道：

「老師，可不可以教我怎麼投球？」

從小到大都非常熱愛打棒球，一直持續到大學時代的久保田，一項一項從頭開始教起，包括握球方法、投球和打擊姿勢、揮棒動作。指導中自然而然地帶著熱情，一回神才發現已經過了1個小時多。

轉眼間，那位學生的投球距離越來越遠。他看著孩子們聽到「做得很好！」的稱讚就露出滿臉笑容，高興得連跑帶跳的樣子，深受感動。

「這些孩子們只要努力也能夠做得到。」

之後，久保田傾注全部的熱情指導壘球，面對連基本規則都不懂的學生們，展現出十足的耐心，讓每個人的能力都能夠慢慢地有所進步。他開始指導後的第2年，在東京都的養護學校壘球大會拿到冠軍，之後也連年稱霸。

但是，久保田並未因此滿足。

「我想要把這群孩子們的能力拉到更高的水準，對了，就讓他們和身心健全者（譯者：一開始想翻譯成「正常人」，卻又覺得身心障礙者≠不正常）一決勝負吧。」

一開始是和高中女子球隊比賽，以0−21的比數慘敗。幸好有1支內野安打，才沒被對手完全比賽，儘管如此，懸殊的實力差距明顯可見。在那之後，也挑戰形形色色的健全者球隊，但是都以慘敗告終。不過，2006年拿到首勝，總算是夙願以償。在多摩地區的大賽中，與社會人球隊的比賽經過一番激烈競爭，最終以7比6獲勝。這是久保田開始指導壘球後的第17年，打下了漂亮的一仗。



在青鳥特別支援學校帶隊第3年的久保田教練，克服了各種各樣的困難（堀創志郎攝影）