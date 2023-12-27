「前進甲子園」──都立青鳥特別支援學校智能障礙學生的棒球夢

「前進甲子園」──都立青鳥特別支援學校智能障礙學生的棒球夢運動 教育 社會
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終於踏上夢想的舞台
2023年9月2日，在東京八王子市球場舉行高校棒球比賽，這是秋季東京都大會的首輪預賽。
在三壘旁的牛棚備戰的是3校聯隊。因為成員不足，無法單獨組隊的松蔭大松蔭高校、深澤高校和青鳥特別支援學校（以下稱青鳥特支）3校組隊搭檔。
與八王子實踐高校的這一戰是一面倒的比賽，雙方實力相差懸殊，3校聯隊不斷失分，以0−22的比數在第5局提前結束比賽。
賽後，青鳥特支棒球社的教練久保田浩司面露苦笑說道：
「碰上實力堅強的對手，怎麼也打不贏。不過，就是這麼一回事！」
比起輸球的悔恨，他的表情更散發出一股灑脫，那也是當然的，因為帶領學生參加高校棒球賽一事本身，是他足足花了30年以上的歲月才做到的壯舉，特具意義。
1988年春季，久保田投入教職。目標是當上棒球隊的教練，帶領熱血的高校球兒邁向夢寐以求的舞台──甲子園，他如此夢想著。
然而，大學剛畢業的久保田收到的錄用通知來自身心障礙學生就讀的府中養護學校。他心想「我的棒球生涯就此結束了」，而過著日復一日的苦悶生活。但是，在當上教師的第3年左右，迎來了轉機，他被聘任為「棒球俱樂部」的顧問。
美其名是「棒球俱樂部」，其實是在打壘球。一開始根本沒有任何指導意欲，他只是心不在焉地看著那一群連傳接球都不順利的學生們。
那個時候，有位唐氏症的男學生走向久保田，並開口說道：
「老師，可不可以教我怎麼投球？」
從小到大都非常熱愛打棒球，一直持續到大學時代的久保田，一項一項從頭開始教起，包括握球方法、投球和打擊姿勢、揮棒動作。指導中自然而然地帶著熱情，一回神才發現已經過了1個小時多。
轉眼間，那位學生的投球距離越來越遠。他看著孩子們聽到「做得很好！」的稱讚就露出滿臉笑容，高興得連跑帶跳的樣子，深受感動。
「這些孩子們只要努力也能夠做得到。」
之後，久保田傾注全部的熱情指導壘球，面對連基本規則都不懂的學生們，展現出十足的耐心，讓每個人的能力都能夠慢慢地有所進步。他開始指導後的第2年，在東京都的養護學校壘球大會拿到冠軍，之後也連年稱霸。
但是，久保田並未因此滿足。
「我想要把這群孩子們的能力拉到更高的水準，對了，就讓他們和身心健全者（譯者：一開始想翻譯成「正常人」，卻又覺得身心障礙者≠不正常）一決勝負吧。」
一開始是和高中女子球隊比賽，以0−21的比數慘敗。幸好有1支內野安打，才沒被對手完全比賽，儘管如此，懸殊的實力差距明顯可見。在那之後，也挑戰形形色色的健全者球隊，但是都以慘敗告終。不過，2006年拿到首勝，總算是夙願以償。在多摩地區的大賽中，與社會人球隊的比賽經過一番激烈競爭，最終以7比6獲勝。這是久保田開始指導壘球後的第17年，打下了漂亮的一仗。
球場外的挑戰
透過這次的經驗，讓久保田深切地感受到「高牆」的存在。他回想起往事，如此說道：
「對於參加一般的大型賽事，很多校方相關人士都會出現這樣的反應，『反正這群孩子們又打不贏。』『萬一發生什麼意外，要如何交代？』在那以前，壓根兒沒有人想到要和健全者比賽，一切都只在特別支援學校的世界裡面打轉。（原文は「完結」だが、ここで中国語の「完結」に訳してもいいが」
此道將特別支援學校，抑或身心障礙者圍住的「高牆」，與其說是外面的健全者社會築起的，不如說是內部管理的大人們推砌打造的。
不過，對勝利充滿企圖心的熱血男子漢久保田，完全不在意這樣的「高牆」。他帶領智能障礙生到外面闖蕩，在那裡又學到更多。
「對手並不會因為是障礙者就手下留情，而是全力以赴比賽，我們當然就是輸得慘兮兮，但是，這樣子反而很好。比如投手，特別支援學校之間的比賽，只要投直球就能夠壓制住對手，但是對上健全者打者，就輸得一敗塗地。同時，也可以看到對方投手投出變化球的樣子，所以比賽結束後，學生就會產生『我也想要學習怎麼投變化球』的念頭。」
他也深感打者有必要多加練習觸擊，為了團隊能夠獲勝，就必須擬定作戰計畫。雖然不是一下子就有明顯的進步，至少是慢慢地穩健扎實的成長，在日積月累的努力之下，終於在與社會人球隊的對戰中贏得勝利。
「只要把目標訂高一點，即使是有障礙的孩子們也都能夠不斷地進步。因此，身為指導者必須要適當地給予挑戰的機會。」
障礙者也好，健全者也好，教育本質是相同的，也應該擁有平等的參賽權利──。
久保田有了這樣的確信，於是更往前踏出一大步，挑戰自己曾經夢想的高校棒球。
比起壘球，硬式棒球的危險性更高，容易受傷。要參加正式比賽，就必須加盟各都道府縣的高校野球聯盟（以下稱「高野連」），過去曾經參加高校棒球正式比賽的特別支援學校，只有鹿兒島特別支援學校1校而已。久保田沒有絲毫猶豫，但是要克服的「高牆」比以前更高更堅固，也是事實。
於是，久保田想出的辦法是讓擁有共同夢想的人們一起加入，成立了幫助智能障礙學生挑戰甲子園的團體「甲子園夢想計畫」，在2021年3月召開記者會。
「一起打棒球吧！一起前進甲子園大會的預賽！」
記者會的內容一經報導，久保田的手機響個不停，陸續接到詢問電話，原來有許多對棒球有興趣卻沒有上場機會的孩子們。
首要目的是為他們提供可以打棒球的環境，以每個月1次的頻率舉辦聯合訓練。對他們而言，即使只是一群相同境遇的同伴被白球追著跑，但也成為寶貴的經驗。不僅侷限於訓練，其中也有參加者明確表達了想要參加正式比賽的出場意願。
22年，夢想計畫的成員中，來自愛知縣的林龍之介作為聯隊一員，參加了夏季甲子園愛知大會，他受到夢想計畫同伴們的激勵，終於實現了「想要參加正式比賽！」的夢想。
甲子園預賽的參賽過程
這項夢想計畫啟動後不久的2021年4月，久保田前往位於東京都世田谷區的青鳥特支任教。6月，該校創立棒球社，把校內想打棒球的孩子們集合起來並予以指導。與夢想計畫的活動同時進行，持續練習。
22年12月，青鳥特支申請加盟東京都高野連。23年度，棒球社創立當時的1年級社員已經升上3年級。為了能夠在最後的夏天參加甲子園預賽，必須在這個時機點取得同意。
特別支援學校加盟都高野連史無前例，因此在調整上花費了漫長時間，得到最終答覆是在2023年5月，距離提出申請已經過了半年左右，青鳥特支的加盟獲得認可。
不過，高興還太早。社員全部加起來，輕度智能障礙學生有7位，要參加比賽就必須和其他學校組成聯隊。
距離比賽越來越接近，沒時間浪費了，無計可施的久保田找友人商量，經由介紹認識了深澤高校棒球社的教練宇野秀和。深澤高校原本預定和松蔭大松蔭高校組成2校聯隊參賽，但球員登錄名單人數上限為20人，還有空出的名額。
宇野給予積極正面的回應，因為他也曾經在特別支援學校任教過，所以對障礙者有一定的理解。兩校的球員們對於與青鳥特支共同組隊一事，無異議通過。
如此一來，青鳥特支的學生們就具備了能夠參加高校棒球正式比賽的條件。
青鳥特支的首戰是夏季甲子園西東京大會2回戰。與松原高校的比賽出乎意料地展開熱血對戰。聯隊在2局下掉了10分，但是在3局上立刻扳回一城，追回10分，雙方比數你來我往，戰況激烈，可惜的是最後以19−23的比數敗陣下來。
青鳥特支的先發球員由2年級的7號首藤理仁擔任右外野手，同為2年級的白子悠樹則擔任跑壘指導員，而3年級的山口大河以代打上場。
同樣是由3校組成聯隊參加秋季大會，在與八王子實踐高校的比賽中，以22分之差慘敗。雖然還有堆積如山的課題要面對，但是與悲壯感掛不上邊。
之所以會這麼說，是因為與那個時候相似。
首度與健全者比賽壘球時，被高中女子球隊打得落花流水，以那次經驗為起點，一路跌跌撞撞下，終於拿到首勝──。
對於有障礙的孩子們來說，甲子園至今仍是非常遙遠的存在。為了有一天能夠站上甲子園，必須要花上多少年的時間，他們也根本無法想像。
不過，唯一可確定的是，在通往高校球兒夢想的棒球聖地的漫長道路上，他們已經站在起跑線上。
標題圖片：青鳥特別支援學校的球員與久保田教練（右）的紀念合照。在秋季大會以0−22的比數吃了敗仗之後（日比野恭三攝影）