切魚片作壽司，讓旅日外國友人體驗庖丁解「魚」

17位旅居日本的外國友人在烹飪專家的指導下嘗試了竹莢魚的「三枚切」和製作壽司的過程。此次烹飪講座希望讓外國友人在體驗庖丁解「魚」的過程中瞭解海洋環境的變化等知識，nippon.com在多語種溝通方面給予了支持。

為「日本解魚課堂」提供多語種支援 一群旅居日本的外國人身穿短袖號衣，繫著圍裙，扮成壽司師傅的模樣，他們手握廚刀，一臉嚴肅地把竹莢魚切成「三枚切」。這是去年11月29日在東京某烹飪教室舉辦的一場名為「Sabakeru: Sustainable Seafood Culture from the Japanese Kitchen」的活動，目的是讓外國友人通過體驗庖丁解「魚」，了解日本的食魚文化和各種海洋問題。

感覺自己就是壽司師傅！左邊的學員來自秘魯，右邊來自巴西

一位來自摩洛哥的女士小心翼翼地使用菜刀 這場講座是日本財團推進實施的「海洋與日本項目」的活動之一，該項目旨在為我們的子孫後代留下一片豐饒、健康的海洋。此前以「日本解魚課堂」的形式已在全國各地多次舉辦，受眾主要是少年兒童，本次首次嘗試以旅居日本的外國人為對象，nippon.com在徵集學員、製作流程手冊、現場翻譯等多語種溝通協調方面提供了支援。 來自美國、加拿大、秘魯、印度、菲律賓、摩洛哥、臺灣等12個國家和地區的17位外國友人嘗試挑戰了庖丁解「魚」。當天，除了英文同聲傳譯外，nippon.com還根據參加者的母語派出了西班牙文、中文、阿拉伯文的翻譯人員，同時還為講師的講解和學員的烹飪體驗提供了翻譯服務。

nippon.com製作了「竹莢魚切片法」的英文版手冊，供學員在活動結束後帶回家複習

來自世界各地的學員和講師與解魚課堂及nippon.com的工作人員合影留念