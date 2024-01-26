世界頂尖球員大舉參賽！ 第3屆「League One」的亮點和日本橄欖球的雄心

世界盃決賽對戰的紐西蘭和南非，兩隊先發球員30名中就有13人參與。日本最大的橄欖球盛事「NTT Japan Rugby League One（日本職業橄欖球甲級聯賽）」今年進入第三屆，吸引了許多來自世界各地的現役國家隊球員參與。本文將探討頂尖球員選擇在日本參賽的原因，以及日本「League One」如何致力發展成世界級聯賽。

「League One」究竟是怎樣的聯賽，能夠吸引明星球員加入？ 日本的橄欖球聯賽正面臨前所未有的轉變 「NTT Japan Rugby League One」於2023年12月9日開賽，這次的球員陣容特別之處在於匯聚了眾多在法國2023年橄欖球世界盃上表現優異的世界頂尖球員。像是爭奪世界冠軍的南非和紐西蘭兩隊，先發30名球員中就有近半數的13人參與，若包括替補球員在內，46名球員中有14人在本季效力於「League One」的球隊。 眾多來自世界各地的橄欖球明星球員紛紛來到日本，例如在世界盃決賽中被評選為最佳球員的南非選手Pieter-Steph du Toit（目前效力於「豐田 Verblitz」球隊），還有榮獲世界橄欖球年度最佳球員的紐西蘭選手Ardie Savea（目前效力於「KOBELCO 神戶 STEELERS」球隊），以及曾兩度獲頒世界橄欖球年度最佳球員的紐西蘭選手Beauden Barrett（目前效力於「豐田 Verblitz」球隊）。用足球來比喻，就好比梅西、羅納度和內馬爾在日本J聯盟的比賽中對決。

新加入「KOBELCO 神戶 STEELERS」球隊的球員Ardie Savea（右）和Brodie Retallick，兩位都是曾效力於橄欖球世界盃紐西蘭國家代表隊的球員。 （2023年12月1日，兵庫縣神戶市）（時事） 究竟「League One」是怎麼樣的聯賽呢？ 日本橄欖球協會於2022年1月，將原有的「Top League」昇華為新的聯賽，即「League One」。 相較於「Top League」是以企業球隊為主，新聯賽的參賽球隊以地區為基礎，在當地籌措資金、創造利潤的同時提高社會價值。這項改變也賦予了新聯賽成為世界級橄欖球聯賽的使命，旨在與歐洲盃、南半球的超級橄欖球並列。這代表著此聯賽需要將觸角伸向全球不斷成長的體育市場，從吸引觀眾、轉播權費用到商品銷售、對地方政府和地區經濟的貢獻，甚至包括向富裕階層販售高價的豪華套票。 這樣的使命促使大量海外頂尖球員前來日本加入球隊。 其實在「Top League」時期，也有來自紐西蘭、澳洲等地的世界頂尖球員前來日本，不過多數是已在母國結束國家隊生涯的傳奇球員，前往日本展開職業生涯的第二春。例如，澳洲國家橄欖球隊的最強傳鋒George Gregan即是代表性的例子，他在澳洲效力時曾創下世界最多139次出場紀錄，之後於35歲時加入了日本的「Suntory Sungoliath」球隊。 2019年後才開始有大量的現役國家隊球員赴日。像是在2019年日本橄欖球世界盃表現優異的南非隊右翼鋒球員Makazole Mapimpi、紐西蘭隊傳鋒球員TJ Perenara、在2020年加入日本「Suntory Sungoliath」球隊的紐西蘭接鋒球員Boden Barrett，以及加入日本「豐田 Verblitz」球隊的澳洲隊前鋒球員Michael Hooper等，都是在日本參加了一個賽季後返回母國，再以國家代表選手的身份挑戰世界之巔。

紐西蘭國家隊球員Boden Barrett於本季加入日本「豐田 Verblitz」球隊，時隔三個賽季後重返日本橄欖球賽場。（2023年12月16日，神奈川縣日產體育場）（共同） 從2019年之後已經過了4年。在經歷了新冠疫情的同時，全球橄欖球賽事的格局也發生了變化，進一步推動了世界頂尖球員前來日本的速度。

世界第一快的擴增速度 究竟理由為何？對於這個問題，本季加入Toyota球隊、擁有125次國際賽出場紀錄的All Blacks傳奇傳鋒球員Aaron Smith回答如下： 「在橄欖球界，球員會順著每隔四年舉辦一次的世界盃時機，尋求下一個挑戰機會。對我個人而言，在2019年的世界盃期間在日本滯留了大約10週，期間接觸了日本的文化，並渴望再次回來。我也聽到效力日本球隊的球員分享，覺得日本的橄欖球賽節奏較快，非常適合我。而且我很喜歡歷史，想更深入去了解日本的歷史，還有參觀古城等歷史建築。當然，我也非常喜歡日本的食物。」 最受橄欖球選手喜愛的餐點是拉麵和燒肉，尤其是All Blacks的球員們特別愛吃「豚骨拉麵」。這種濃郁且充滿油脂的拉麵在日本或許並不被視為運動員典型的飲食內容，但據說對於海外的橄欖球選手來說，是相當健康的選擇。 有很多選手和艾倫一樣，提到日本在環境方面的吸引力。日本治安良好，對於經常遠征參賽的橄欖球選手而言，是一個可以安心育兒且擁有許多適合家庭活動的環境（由於紐西蘭對橄欖球的熱情，對於紐西蘭選手來說在日本比較輕鬆舒適，不會像在母國時般受到關注）。此外，對於紐西蘭和澳洲的球員來說，沒有時差、無需轉機即可從母國直飛也是魅力所在。據說，日本隨處可見的溫水洗淨馬桶也是加分的背後因素。 當然，吸引明星球員的不僅止於球場外的因素。本季的League One中，有大量曾參加2023年世界盃的球員。其中包括去年12月15日追加加入東京「Suntory Sungoliath」球隊的阿根廷國家代表隊接鋒選手Nicolás Sánchez，共有28位（截至去年 12 月 20 日為止。包含因傷等原因未被登錄在內的球員）。 球場環境完善正是現役的國際球員紛紛加入的要因。上季開始效力於橫濱Canon Eagles隊的南非國家代表隊傳鋒選手Faf de Klerk在受訪時即如此單刀直入地回答： 「全球橄欖球界正快速演進，我認為參與在日本這個進化速度最快的聯賽，有助於提升我的職業生涯。」 南非與紐西蘭、澳洲不同，他們允許在國外聯賽隊伍效力的球員同時入選國家代表隊。此次的世界盃決賽，南非國家隊中有6名球員在過去一季前都曾在日本效力，包括橫濱Canon Eagles隊的傳鋒Faf de Klerk和內側正鋒Jesse Kriel等，實際還可以舉出更多球員。

在法國世界盃決賽中，南非國家隊選手Handré Pollard以出色的踢球技巧展現魅力。（2023年10月28日，法國聖丹尼）（AFP／時事） 包括「Top League」時期，許多南非球員曾效力於日本球隊。23名球員中，有近乎半數的11人擁有在日本的經驗，其中包括以100%準確的踢球幫助球隊贏得世界盃冠軍的接鋒Handré Pollard（曾效力於Canon、NTT DoCoMo）、鎖球員Ebene Etzebeth（曾效力於NTT DoCoMo）、8號前鋒Duane Vermeulen（曾效力於Kubota）等五人。對於在南非這個擁有全球最堅強橄欖球文化的國家培育出的球員來說，在日本打球是增進技能的機會。 於是，在League One本賽季的第2輪比賽中，南非的De Klerk和紐西蘭的Smith繼世界盃決賽後再次“正面”對決，在日產體育場進行的橫濱Canon Eagles隊對豐田 Verblitz隊的比賽吸引了3萬1312名觀眾，創下League One常規賽的新記錄。 隔天，在味之素球場舉行的比賽中，東京Suntory Sungoliath隊的陣容包括紐西蘭國家隊主將Sam Cane和南非後衛Cheslin Kolbe，對手是擁有紐西蘭接鋒Richie Mo’unga和前鋒Shannon Frizell的東芝 Brave Lupus 東京隊。觀眾人數達到3萬1953人，刷新了前一天的最高進場人數紀錄。 同一天，在靜岡縣磐田市的Yamaha球場，靜岡BlueRevs隊的南非代表Quagga Smith和Kobelco Kobe Steelers隊的紐西蘭代表Ardie Savea，在背號7號的位置進行了一場激烈的對決。在這座人口不到17萬的地方城市球場，吸引了1萬2841名觀眾入場，幾近滿座。