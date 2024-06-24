包袱布：可以千變化萬的神奇寶物

打破對包袱布的刻板印象

現代社會往往會根據人或物的意義及作用為其貼上標籤。用途廣泛的包袱布，也成了以昭和年代為背景的電視劇和漫畫中那些盜賊、連夜出逃者的象徵。就像提到摺紙，人們往往只能聯想到手工摺疊的紙鶴一樣。處於對一次性包裝消費太浪費的考慮，曾有人發起活動，試圖讓人們重新認識包袱布的作用，但基於先入為主的觀念來評判包袱布，這本身就是一件非常可惜的事。讓我們打破固有觀念，一起來探索未知的世界吧！

一塊看似普通的布頭，實則有著無限的可能

不是只有以「包袱布」之名銷售的商品才是包袱布。手帕、印花大方巾、圍巾…所有近似正方形且能夠將四角繫起來的布料，皆可用作包袱布。

我們可以選一塊自己喜歡的布，試著用它來包東西。打結的方法並非只有一種。盡情發揮動手能力，一定會讓你有所收穫。打包後給人的印象，更多地取決於布料的顏色與花紋，而非打結的樣式。用一塊好看的布料，簡單地包上你的午餐飯盒，看上去也會十分可愛。

此外，使用舒適度還會受到布料質感的影響，所以，建議選擇看上去、摸起來都讓你心情愉悅的布。只要仔細打好結，用自信的姿態和眼神拿在手裡，那麼任何包袱布都會充滿魅力。請記住，你，就是包袱布的寫照。



一塊小包袱布變身為束口包

過去，包袱布是用布匹拼接做成的，因此其尺寸通常是35公分的倍數。稱為「二巾」的中號包袱布長70公分，稱為「三巾」的大號包袱布長105公分，以此類推。包袱布並非是正正方方，不易拉伸的縱向略長的包袱布，使用起來更方便。

而現代的包袱布不再由布匹布製成，因此尺寸更加多樣。一般來說，大號約100公分、中號70公分、小號50公分。如果買了很多東西，或是要圍在身體上，可以選擇大號。如果稍事外出，中號便足矣。若是用於收納小物件或者當作提包內袋，則可以選擇小號。

包袱布的料子有棉、麻（亞麻或大麻）、絲綢，此外，聚酯纖維、嫘縈等化學纖維也很常見。在日常生活中使用，建議選擇方便清洗的棉麻質地。包袱布的顏色和圖案豐富多彩，包括編織、染色、印花、刺繡、拼布等。



用舊的久留米織花布料拼接而成的大號包袱布購物袋