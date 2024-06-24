包袱布：可以千變化萬的神奇寶物

包袱布：可以千變化萬的神奇寶物生活 文化
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打破對包袱布的刻板印象
現代社會往往會根據人或物的意義及作用為其貼上標籤。用途廣泛的包袱布，也成了以昭和年代為背景的電視劇和漫畫中那些盜賊、連夜出逃者的象徵。就像提到摺紙，人們往往只能聯想到手工摺疊的紙鶴一樣。處於對一次性包裝消費太浪費的考慮，曾有人發起活動，試圖讓人們重新認識包袱布的作用，但基於先入為主的觀念來評判包袱布，這本身就是一件非常可惜的事。讓我們打破固有觀念，一起來探索未知的世界吧！
一塊看似普通的布頭，實則有著無限的可能
不是只有以「包袱布」之名銷售的商品才是包袱布。手帕、印花大方巾、圍巾…所有近似正方形且能夠將四角繫起來的布料，皆可用作包袱布。
我們可以選一塊自己喜歡的布，試著用它來包東西。打結的方法並非只有一種。盡情發揮動手能力，一定會讓你有所收穫。打包後給人的印象，更多地取決於布料的顏色與花紋，而非打結的樣式。用一塊好看的布料，簡單地包上你的午餐飯盒，看上去也會十分可愛。
此外，使用舒適度還會受到布料質感的影響，所以，建議選擇看上去、摸起來都讓你心情愉悅的布。只要仔細打好結，用自信的姿態和眼神拿在手裡，那麼任何包袱布都會充滿魅力。請記住，你，就是包袱布的寫照。
過去，包袱布是用布匹拼接做成的，因此其尺寸通常是35公分的倍數。稱為「二巾」的中號包袱布長70公分，稱為「三巾」的大號包袱布長105公分，以此類推。包袱布並非是正正方方，不易拉伸的縱向略長的包袱布，使用起來更方便。
而現代的包袱布不再由布匹布製成，因此尺寸更加多樣。一般來說，大號約100公分、中號70公分、小號50公分。如果買了很多東西，或是要圍在身體上，可以選擇大號。如果稍事外出，中號便足矣。若是用於收納小物件或者當作提包內袋，則可以選擇小號。
包袱布的料子有棉、麻（亞麻或大麻）、絲綢，此外，聚酯纖維、嫘縈等化學纖維也很常見。在日常生活中使用，建議選擇方便清洗的棉麻質地。包袱布的顏色和圖案豐富多彩，包括編織、染色、印花、刺繡、拼布等。
沒有固定形狀，可以裝下各種東西
提包無法容納超過自身尺寸的物品。而且，如果將小便當放在大包裡，也放不穩。而包袱布可以容納一切，並根據所容納的物品靈活變化形狀。如果尺寸不夠，還可以再接一塊。
包袱布的形狀不受局限，而且隨時都可以恢復原狀。只要把結打開，就能變回一塊布。因此我們可以反覆嘗試，不必擔心失敗。隨時可以根據需要，產生無數種綁法。
包袱布等於環保袋嗎？
近年來很流行將包袱布當環保袋使用，不過，這只是包袱布眾多用法中的一種。有許多方式可以將包袱布變成購物袋。最簡單的方法是將相鄰的角打上結，這樣就能做成一個手提袋。不過，十字垂直交叉的結不夠牢固，只有這一點需要小心。如果裝的東西比較多，最好做兩個提手，如果東西較少，一個提手更為方便。
不過，這並不是說「包袱布比市面上賣的環保袋更好」。如果把包袱布和環保袋繫在一起，可以起到加長提手、加固及裝飾作用，環保袋因此可以變得更好用。
千變萬化的魔法
包袱布的主要功能可分為「包」「裝」「背」和「穿戴」。用包袱布「包」好，可以確保裡面的東西不亂晃。將包袱布做成袋子「裝」東西，拿取時比較方便。如果加長長度，還可以斜挎或背在身上。
此外，包袱布也可以變成帽子、披肩、圍裹裙等，穿戴在身上。上一秒還是環保袋，下一秒重新打結，就能「搖身一變」，成為保暖的衣物。
日式手背套冬天可防寒，夏天可防曬，並且還是孩子們在裝扮忍者時常用的道具。用完後，只要解開結，忍者手背套就能變回日常生活用品，非常實用。
將包袱布斜向摺疊，產生出拉伸效果，就可以代替繩子了。利用這一特性，還能用作日式浴衣的腰帶；而且，不易散開的摺縫中，還可以塞入手帕等物品，兼具口袋的功能。
包袱布的打結方法，比你想像的簡單
一旦布料剪裁成固定的形狀，那麼其用途就會受限。但如果是一塊方形的包袱布，就可以像魔法一樣千變萬化。雖然包袱布有各種各樣的打結方法，但你沒必要一一記住。用最基本的打包便當的方法，就能包起所有東西，可以在此基礎上根據不同情況靈活應用。將兩個角打小結繫起來，可以變成提手，還可以將其擰成條狀。沒有用到的角則可打成一個單結。雖然看似複雜，但其實只需簡單幾步便能完成，如果平時購物習慣了用包袱布，那麼熟能生巧，各種繫法都不在話下了。
包袱布比你想像的更結實
或許包袱布只是臨時用來裝東西的權宜之計，但實際上，由於打結是因為兩個獨立的物體向不同方向相互施力，因此是比黏接更為牢固的壓接。它不止是像包裝紙一樣「包」住物品，也不止像繩子一樣「繫」住物品，而是通過「包」和「繫」來「擁抱」住物品，柔和而牢固。
包袱布可謂 是用手臂、軀幹和整個身體來「擁抱」的延伸。根據打結的鬆緊度、攜帶方式、走路方式等，包袱布的使用方便度也會有所不同。可以說，只有包袱布是不夠的，「包袱布加身體」的組合才是它的完整形式。
如果不知道怎麼打結，可以嘗試先用手代替包袱布來拿東西，然後將手換成包袱布。如果用手就足夠了，那麼就沒必要非得使用包袱布。如果東西實在太多，可以和同伴共同分擔，不要一個人逞強。包袱皮就像雪中碳，越是在人手不足的時候越能幫到你大忙。
讓包袱布成為促進人與人交流的道具
「包袱布」在日語中叫做「風呂敷」，關於這個名字的起源諸說紛紜，且隨時代發展而變化。一說是因為人們曾將這種布鋪墊在三溫暖浴房裡以便坐在上面，故而得名。從江戶時代（1603-1868年）的角度，將其視為去公共澡堂時攜帶的墊布，就很容易理解了。當然，除了去澡堂外，旅行、跑腿、行商等場合也會用到它。不過，在江戶時代，由於日常生活需求在自己所住的街道內就能得到滿足，不用出遠門，因此平民百姓基本都空著手外出，攜帶的小物件只需要放在袖子裡或者是插在腰帶裡即可。但去澡堂時，人們便會將換洗衣物包在包袱布裡帶去。
到了現代，出於通勤等目的，許多人需要去較遠的地方，而且周圍都是陌生人，猶如在旅途中一般。因此，包裡裝一塊疊好的包袱布，就可備不時之需。如果行李增多，包袱布就能變成第2個包；如果太重，也可以用包袱布將東西背起來。此外，包袱布還能用於遮雨、保暖；萬一發生危險，還可以用來蓋住頭部、面部，以保護自己。如果斜著摺疊，還能變成繩子。
現代社會充斥著大量基於不同功能誕生的細分產品。和它們斷舍離，有了包袱布，或就能過上極簡生活。
只是包袱布太過實用方便，往往容易讓人們產生單獨行動的想法。而一個健康的社會還是需要人與人之間的協作，因此我希望今後包袱布能在為人們的互幫互助發揮作用。例如，看到負重前行的人可以用包袱布幫忙分擔，看到瑟瑟發抖的人可以給他披上一塊包袱布保暖…通過一塊布，建立起交流與友情，我想這才是包袱布中最為珍貴的東西。
標題圖片、內文圖片：筆者提供
模特兒：瀧野朝美（包袱布女孩）