臺灣書店文化發祥地「新高堂書店」125年後的謝幕與新生

位於東京都內中目黑的新高堂書店，2023年12月30日結束營業，作為書店的125年正式劃下句點。這間發祥自1898年日治時期臺灣的書店，當年引領了臺灣的書店文化，未來也將以新的方式重生。

2023年底劃下句點 2023年12月30日，挾著低溫嚴寒天氣，位於中目黑車站一旁約十來坪左右的「新高堂書店」，店主梅田美音正與店員們迎接最後一天的營業日。不只是老顧客特地前來，以前打工的老店員，以及店長家屬，也都紛紛前來。還有電視臺跟不少記者前來採訪，讓小店頓時充滿了生氣。 在場的親友中，書店第三代的村崎恭子（86歲）與梅田的母親伊津子（78歲）下午就來到店裡，一直守護至店關門。她們不約而同地都對筆者說，「我是臺北人喔！」。 就在晚間8點，當梅田店長服務完最後一位客人後，在眾親友的祝福下一同倒數十秒，並拉下拉砲，新高堂書店長達125年的歷史，在此刻正式拉下布幕。梅田與所有來場的親友致謝。 事實上，新高堂書店的悠久歷史並非源自東京，而是由遙遠的臺灣臺北開始，前半段47年時間扎根臺北，間接帶動了近代臺灣的書店風潮。

書店營業的最後一天，老顧客獻上花束給店長梅田美音

臺灣書店文化先河 新高堂書店創始於1898年，名字來自當時日本第一高峰，臺灣的新高山（玉山）。第一代創辦人村崎長昶原先是九州熊本縣宇土市人，在日本統治臺灣後不久，便戴著新婚妻子移居臺灣，起初在政府單位擔任僱員，之後才創業。村崎長昶本身對出版相當熱情，定居臺灣前就曾在日本本土發行過琉球舞蹈相關書籍。 創辦初始的臺北新高堂，原先只是文具店，後來開始賣起書籍。當年日本政府尚未平定臺灣全島抗議，島上除了土匪搶劫外，還充滿瘴癘、瘧疾與霍亂等疾病，新婚的村崎夫妻和孩子也歷經多次疾病纏身、喪子之痛，卻依舊努力讓書店運作。在1907年左右，新高堂還發行當地彩票，成為臺灣唯一的彩票經營商。

來自熊本縣宇土市的村崎長昶，在臺灣開設了新高堂書店 隨後日本統治邁入穩定期，新高堂也開始發行自身的出版物。1913年，新高堂發行「臺北寫真帖」，據了解應該是目前可考究中，第一本由民營出版的臺北照片集。書中詳盡介紹了當時臺北城內城外的風貌、特別是當時還未經過市區改正的閩南式風格街道與房屋、街上的攤販等，實為難得的資料。 臺灣的新高堂書店業績好，雜誌海運到貨隨即賣完，書籍種類繁多。甚至連日治時代在臺灣成長的作家西川滿，都曾在晚年的散文中回憶，稱自己小時候常常閱讀母親從新高堂書店買來的書籍，因此奠定了文學造詣。 新高堂書店後來搬到最繁華的榮町（今衡陽路），拓展為地上三層的建築物，一、二樓為書店主要賣場。 到了1930年代已經成為臺北書店的象徵，也參與1935年的始政40週年活動。村崎長昶的孫子恭子女士，接受採訪時仍記得「小時候書店都是我的遊樂場」，村崎最後還當上臺北書店協會會長。他往後曾在回憶錄中說，書店銷售量大，甚至還遭到同行妒忌，讓書店曾經被當地報紙批評。 一直到二戰結束前，新高堂書店除了書籍買賣外，也出版如人類學家伊能嘉矩的書籍、講述臺灣與東南亞經濟的期刊《南邦經濟》。在教科書出版上，包括憲法概論、警察法等，讓當時想考臺灣公務職的人，幾乎都必須讀新高堂出版的參考書。二戰結束前幾年，一家被迫疏散至溫泉勝地北投避難，梅田美音的母親伊津子，正是在北投出生。

1930年代的新高堂書店，位於臺北市內最繁華的榮町一丁目

於中目黑重起爐灶 二戰後，居留在臺灣的日本人面臨被遣返的命運，村崎一家人也不例外。原先沒想到日本會戰敗，新高堂書店當時在臺北市已有多筆房地產，決定落地生根。村崎長昶甚至連在臺灣的家族墳墓地都已經購入。然而，受限於遣返只能攜帶有限的隨身物品，村崎一家將臺灣書店內的木造樓梯圓形扶手切下，帶回日本當作回憶。 戰後的村崎一家人，先是被遣返回九州老家。爾後在第二代敏昶的決定下，來到東京的中目黑並重啟新高堂書店開始營業，在當時胼手胝足下重建書店事業。

（左）梅田美音手持當年臺灣新高堂書店內的木造樓梯圓形扶手，（右）喜好兒童書的梅田親手布置的童書區 梅田記得小時候家人們常常聊起書店的事，逢年過節也會去東京的新高堂書店拜訪，出生臺北的外婆特別喜歡吃臺灣山楂糖，讓梅田也養成愛吃山楂糖的習慣。她回憶說：「我記得從小時候，每個月都會收到從新高堂書店寄來的童書雜誌。」但書店是源自臺北一事，梅田則是到了長大後才知道。 原先居住在熊本，想成為藝術家的梅田，因嚮往東京的生活，在留學美國數年後，開始到東京的書店幫忙。梅田並在2010年正式接手書店，成為第五代店長。「剛開始沒有談到接手，只說來幫忙，後來幫著幫著就變成這樣了，」梅田說。 接手書店的梅田，開始將店面打造成喜歡的風格。喜歡兒童書的她，開始拓展兒童書區面積，並與當地社區結合，定期舉辦相關活動。 面臨時代考驗轉型

接手書店13年後，梅田美音決定轉型，讓新高堂以新的方式重生 然而，「最初五年銷售都是向上，第六年後開始出現遲緩，後來幾年一直停滯，就碰到疫情了。」疫情期間，所幸店面是個人營業，並沒有受到太大影響，然而客流量卻無法成長，也讓梅田開始思考店的未來，「每每看到人很少的情景，就覺得很辛苦，第一代祖先也會感到孤單吧，」 於是，經過家族一番討論與投票後，最後決定在2023年底結束營業。梅田表示，「我中間一度也很努力，但以祖先的角度來看，看到這樣子也會說『那也沒辦法』了吧。」然而她也坦言「心中也是鬆了口氣」。 順應時代潮流也是方法之一，梅田認為與其讓這樣的狀況下去，不如讓店面重新轉生。因此，她跟家人提出，希望能將店面轉型成咖啡廳的形式，「家人跟我說，縱使書店結束了！還請一定要把屋號給保留下來！」 就如同現在的複合型書店般，賣書的同時也有各式產品或是伴手禮的攤位，近幾年在書店圈很盛行。梅田在家人的同意下，未來將成為「新高堂咖啡」，為此梅田也前往臺北市勘查以前的店鋪，她希望未來店面能保存些臺灣時代的古風外，也加進一些臺灣食品特色，她笑說，「我很喜歡臺灣的鹹豆漿跟豆花。」