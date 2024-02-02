從千葉趕來支援能登半島震災的搜救犬與領犬員的84小時紀實報導

從千葉趕來支援能登半島震災的搜救犬與領犬員的84小時紀實報導社會 防災
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地震發生當下便直覺「或許需要立即出動支援」
1月3日下午3點左右，輪島市附近。前方突然有一輛白色SUV休旅車停在我們的車前，擋住我們的去路，一名男子從駕駛座下來，神情緊張快速說道，「前方有土石流無法通行，剛剛才確認過，請你們迴轉繞道。」
這天是首次地震過後兩天，志工團體「NPO法人日本搜救犬協會」（以下簡稱協會）的能登行動小組在金澤市內下高速公路，沿著海岸公路前往輪島。結構鬆軟的地面再度塌陷可能是3日上午的餘震所造成的。我們無法預知何時何地會再發生什麼樣的二次災害，讓我再次體認到在災區行動是多麼地困難。
我成為協會會員已有10年，和朋友一起加入災區搜救犬（以下簡稱搜救犬）培育計畫，我的愛犬可可也是其中一員。本協會擁有兩支搜救犬團隊，一組是「TEAM7」（其訓練場地乃向千葉縣市川市所租借）、另一組是東京都町田市的「櫻花隊」。我是TEAM7的成員，負責團隊營運，同時擔任協會總部搜救犬部門的副部長。
TEAM7成員不到30人，他們來自各行各業，有上班族、公務員、公司負責人，家庭主婦等，年齡層涵蓋範圍廣，從20多歲到70多歲不等，以女性居多。協會成員本身即為自家愛犬的領犬員，並培育他們成為搜救犬。除了確保搜救犬記住「等一下」和「過來」等指令，同時也要接受搜救訓練，以找尋當災害來臨時被困在瓦礫堆下或倒塌房屋中的人們（需要救援者）。
1月1日下午4點10分左右，能登半島發生地震。 我著急地看著電視和網路的報導，心想「或許需要立即出動支援」。協會的原則是當發生六級以上地震時，成員應先在家中待命。
下午4點40分，地震發生30分鐘後我接到協會來電，希望TEAM7集結能夠支援的成員們到災區協助搜救。收到指令後，我趕緊聯絡團隊所有人，募集立即能出動的支援者。TEAM7最終支援成員包含我在內共4人，兩男兩女，任務分配為1名隊長、3名領犬員及3隻搜救犬，隨時待命。
與此同時，TEAM7其他人也組成了「後勤支援小組」，提供出動的隊伍各種所需資訊，舉凡交通情況到當地天氣等。另一方面，也提供出勤隊伍的即時狀況給其他無法出動的成員。此外，我們也為出動成員的家人們建立LINE群組，隨時更新第一線最新狀況，讓家人放心。正因為有這些完備的後勤支援，讓搜救小組在第一線更能夠無後顧之憂地努力搜救。
2日下午我們決定3日早上6點在中央高速公路諏訪湖服務區集合，前往珠洲市。
原則上，我們在救災行動中的食宿全部自理，僅交通費由協會負擔。由於災區持續停水停電、商店無法營業，故難以在當地採購日用品。這次我們準備了12公升的水、泡麵、罐頭、調理包等食物，還有露營用的鍋子和卡式爐，也請朋友用罐子裝了幾罐汽油來。考量到我們會在車上過夜，也準備了厚睡袋和暖暖包等禦寒裝備。
狗狗的食宿部分，我們準備了四天份的狗糧、水、零食、球類玩具、厚墊、排泄物清潔袋和吸尿墊等。因為前往珠洲的路程相當遙遠，不論是人還是動物，都必須獲得妥善休息及處理排泄物問題。除了個人裝備外，團隊也攜帶無線對講機、繩索與白板等。
車程花了15個小時，比平常多出一倍的時間才抵達現場
由於事前準備工作與繃緊的神經，讓我只睡了兩個小時左右，3日凌晨1點半剛過，我就帶著可可從千葉縣的住處驅車出發。
先前往東京去接另一位成員和一隻狗，接著就上中央高速公路往西行駛。早上6點剛過，在諏訪湖服務區與其他成員會合，包含兩名櫻花隊成員，總共六人都到齊了。同時間，收到來自當地消防隊的資訊，告知目的地變更為輪島市門前町。由於現場需要搜救犬支援，因此我們將與管轄該地的愛知縣緊急消防救援隊合作進行搜索。
一路上休息了數次，從金澤森本交流道下北陸高速公路，開往一般道路。起初道路一如往常平坦，當越接近輪島時，就看到越多路面出現裂縫、隆起或凹陷的情況。危險的區域會放置紅色三角錐，我們就會跨越對向車道繼續前進。
陸續也開始下雨。政府還發布了大雨警報。此時一行人遇到文章開頭提到的無法通行狀況，必須繞道，從其他道路前往輪島市門前町。雖然很花時間，但也沒辦法。如果我們發生意外，只會給原本已經忙得焦頭爛額的警察和消防員製造麻煩。必須盡一切可能避免這種情況發生。
在輪島市旁的志賀町，房屋外牆崩塌、屋瓦掉落路旁、有越來越多的房屋屋頂用藍色防水布覆蓋。我很緊張，因為終於要進入地震重災區了。當一進入輪島市，受損情形更加嚴重，不僅電線桿和房屋傾斜，到處可見一樓被壓垮的變形房屋。很擔心裡面的居民是否平安脫困。
下午4點半剛過，我們抵達救援中心之一的輪島消防局門前分局。從住家出發開了15個小時的車，幾乎是平常的兩倍時間。照理說應該會感到舟車勞頓的疲憊，但現在正處於救援的關鍵時刻，我不確定可可能否在那麼多倒塌的房屋裡順利進行搜救任務，這樣的氣氛令人既緊張又期待，同時帶著不安。
與時間賽跑，抵達現場後立刻展開搜救行動
當我們一到達，馬上就收到來自名古屋市消防總部的出動命令，於是立刻驅車前往搜救現場。約5分鐘後，來到一棟一樓已經全毀的房屋前。附近的電線桿傾斜，電線垂落著，電線上還掛著黃色警告膠條。
夜晚逐漸逼近，搜救任務是一場與時間的賽跑。我戴上安全帽，讓可可從車籠下來。平常的話，我會先帶可可到附近走走認識環境，也是為了讓她適應初次到訪之地。但是這次時間寶貴，必須分秒必爭，因此馬上切換成搜救模式。其中一位同仁向天空灑粉末以確認風向，這些粉末變成白色帷幕，由東向西傾倒。
搜救犬的任務，主要是運用犬隻的敏銳嗅覺，嗅出當人們受困於密閉空間時所散發的壓力氣味，進而找到受困者助其脫困。因此，從搜索區域的下風處開始搜索是不變的鐵則。
可可所受的訓練正是嗅聞飄散於空氣中的壓力氣味，找出氣味源頭，亦即找出受困者。當搜救犬發現受困民眾時，會於定點吠叫呼喊。
下午4點45分，隊長指示讓可可先行搜索，而我去詢問消防員房間內的狀況。從主要道路看過去，左起為壓垮的停車場、客廳、佛壇等，房間之間無法通行，消防隊帶著手電筒入內查看並大聲喊叫，卻沒有任何回應。
首先從客廳開始搜索，我爬上屋頂，把可可從屋頂寬約1公尺的縫隙放入屋內，這裡是唯一與客廳相通的地方。
可可在客廳入口處來回移動，但她沒有發出任何吠叫聲，也沒有出現以往發現受困者時會水平搖尾巴的動作。看起來客廳部分沒有異狀，於是我便喊了可可要她回來。
搜索地點前方的道路似乎是主要街道，偶爾有車經過。每次都會有人喊「車子來了」。而為了讓搜救犬自由搜索，通常我們不會上牽繩，因此每當有車經過，我都會緊張並祈禱「千萬不要飛奔出去」。
接下來要搜索被壓垮的停車場，我指著縫隙處並指示可可進入充滿瓦礫和灰塵的黑暗停車場進行搜索。可可左看看右看看，最後在深處停下腳步。我試著從可可的腳步聲判斷她的位置，不過可可體重僅14公斤，實在很難聽出她在瓦礫堆裡移動的腳步聲⋯。
如果我在可可出任務中途把她喚回，只會妨礙重要的救援行動，當她停止搜索時，我才會喚她回來並思考下一步行動。但是當她在我看不到的地方時，我只能全然信任她。
過了一會兒，隊長指示要派其他的搜救犬參與救援行動。這是因為狗狗集中注意力的最佳時間大約只能持續十分鐘。於是我大聲喊可可回來，然後她便從建築物外側的停車場回到我身邊。第二隻搜救犬搜索了客廳、第三隻搜救犬搜索了房子內部，但最後都沒有任何吠叫聲。
下午5點11分，黑夜包圍了搜索現場，隊長宣布「本日搜索結束」。
牢記東日本大地震教訓進行搜救行動：山梨縣道志村、靜岡縣熱海市
回到救援中心門前分局休息，我卻沒有任何疲勞感。內心強烈希求所有的搜救行動都能順利完成，沒有二次災害，以及我們能夠為明天的搜救行動貢獻一己之力。
2019年9月，我和可可在山梨縣道志村的露營場尋找一名失蹤的小學女生時，也有同樣的經歷。當時我們TEAM7僅有一天時間可搜索，那天天氣不好，颳風下雨，鞋內全進水，連內衣褲都被淋濕了，我趁著休息時間擦拭身體，接著便又繼續搜索。在這樣的天候下，我帶著可可持續進行一整天的搜救行動，但當時我也完全不覺得疲累。或許是因為我內心強烈希望無論如何都要把小女孩帶回他父母身邊，所以才絲毫不感覺疲勞吧。順道一提，我與可可也有參與2021年7月靜岡縣熱海市伊豆山土石流災區搜救行動。
我加入協會的契機是2011年發生的東日本大地震。當時深切地為自己的無能為力感到懊惱。於是我開始飼養有優秀學習能力的邊境牧羊犬可可，我相信未來可運用這樣的天賦幫助他人。
基本上，要成為搜救犬必須先經過協會的培訓並通過考試，方可獲得認證。由於該證照期限為兩年（新冠肺炎期間延長為三年），因此每兩年都必須通過複試才能繼續擔任搜救犬。TEAM7的搜救犬包含可可在內共五隻。可可是一隻經驗豐富的搜救犬，已連續三期獲得認證，今年是她成為搜救犬的第七年。
搜救犬即使獲得認證，也必須要累積與消防單位或其他相關機構的聯合演習訓練的經驗，以培養在災區現場有效執行任務的能力。平日訓練每月進行數次，週末則前往協會位於埼玉縣富士見市的訓練場培訓。訓練場地約為一個小學操場的大小，其中設置有預計會倒塌的房屋、及約兩三層樓高的瓦礫堆，藉以訓練搜救犬與領犬員之現場搜救能力。
3日晚間7點搜救任務結束。晚餐是熱熱的泡麵和一些營養補給品。雖然填飽了肚子，但入夜後寒冷的空氣仍讓人直打哆嗦。我們僅在此停留兩天，避難收容所內的民眾卻仍然要面對停水停電等嚴峻的生活條件，現在才正要重回家園整理受災的自宅。我由衷希望所有人能儘早重建家園、回復往日生活。
晚上8點後帶可可散步。我充滿感恩地對她說「今天妳表現得很棒，明天也要拜託妳囉」，然後給她一口地瓜零食當做獎勵。晚上睡覺時我穿上羽絨外套，把下半身塞進睡袋裡，但夜晚刺骨的寒意和數次無預警的餘震，讓我只能淺眠，一個晚上大概醒來四次，並重新打開車內暖氣。
為了不辜負受災戶的期待，必須持續受訓
1月4日早上6點多我再次帶可可散步，回來後立刻被告知要緊急出動。我做好準備，於7點40分從門前分局出發。大約五分鐘後抵達搜索現場附近的停車場，自衛隊已開始進行搜索，很快地便收到找到失蹤者的消息。雖然可可這次沒有出動，但我仍然鬆了口氣，心想「真是太好了」。我總是希望每次災情不要過於嚴重到要出動搜救犬。然而，只要身處天災頻繁的日本，這樣的願望很難實現。
上午7點50分，收到支援任務結束的指令。為了緩解連日來的緊張情緒，把狗狗們從籠子裡放出來，讓他們盡情在停車場的殘雪堆裡玩耍。
當回到門前分局時，聽說今天將不再有搜救犬的搜救行動，明天還不確定有沒有。我聯繫另一組朋友，他們是在輪島市公所待命的搜救犬團隊，聽他們說似乎一直處於待命狀態，今天要出動的可能性也不太高。了解狀況後，與TEAM7取得共識，決定等正在趕來此地的櫻花隊抵達後，就撤離災區。
下午1點40分左右櫻花隊抵達。簡單向他們報告現況後，約莫2點半，TEAM7便從門前分局啟程赴歸，回家的路程同樣遙遠。我送成員回家後，抵達自宅已是隔天5日清晨4點18分，回程花了14個小時。
我對這次搜救行動印象最深刻的一件事，避難收容所的民眾看到我們搜救犬團隊時都深深低頭鞠躬示意。支援熱海土石流災區搜救行動時，當地居民經過我們身邊也會停下腳步，禮貌地向我們行禮，並傳來，「拜託您們進行搜救」。只有和可可全力投入搜救才足以作為對他們的回禮。
返家後第二天，我參加了今年首次的自主訓練。透過一次又一次的訓練，我和可可默契越來越好，她是我相當信賴且安心的夥伴。
圖片提供：日本搜救犬協會TEAM7
編輯協助：POWER NEWS編輯部
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