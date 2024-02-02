從千葉趕來支援能登半島震災的搜救犬與領犬員的84小時紀實報導

1月1日傍晚發生能登半島地震後，日本搜救犬協會一名63歲領犬員帶著一隻名為可可的11歲母的邊境牧羊犬前往災區救援。地震發生後立刻待命，收到指示後旋即驅車前往災區，單趟車程花費15小時。以下為領犬員與搜救犬的84小時紀實報導，包含抵達災區後搜救犬的救援行動、及每日出任務期間搜救犬與領犬員間的互動等。

牢記東日本大地震教訓進行搜救行動：山梨縣道志村、靜岡縣熱海市 回到救援中心門前分局休息，我卻沒有任何疲勞感。內心強烈希求所有的搜救行動都能順利完成，沒有二次災害，以及我們能夠為明天的搜救行動貢獻一己之力。 2019年9月，我和可可在山梨縣道志村的露營場尋找一名失蹤的小學女生時，也有同樣的經歷。當時我們TEAM7僅有一天時間可搜索，那天天氣不好，颳風下雨，鞋內全進水，連內衣褲都被淋濕了，我趁著休息時間擦拭身體，接著便又繼續搜索。在這樣的天候下，我帶著可可持續進行一整天的搜救行動，但當時我也完全不覺得疲累。或許是因為我內心強烈希望無論如何都要把小女孩帶回他父母身邊，所以才絲毫不感覺疲勞吧。順道一提，我與可可也有參與2021年7月靜岡縣熱海市伊豆山土石流災區搜救行動。

2021年7月參與靜岡縣熱海市土石流災區搜救行動後的可可 我加入協會的契機是2011年發生的東日本大地震。當時深切地為自己的無能為力感到懊惱。於是我開始飼養有優秀學習能力的邊境牧羊犬可可，我相信未來可運用這樣的天賦幫助他人。 基本上，要成為搜救犬必須先經過協會的培訓並通過考試，方可獲得認證。由於該證照期限為兩年（新冠肺炎期間延長為三年），因此每兩年都必須通過複試才能繼續擔任搜救犬。TEAM7的搜救犬包含可可在內共五隻。可可是一隻經驗豐富的搜救犬，已連續三期獲得認證，今年是她成為搜救犬的第七年。 搜救犬即使獲得認證，也必須要累積與消防單位或其他相關機構的聯合演習訓練的經驗，以培養在災區現場有效執行任務的能力。平日訓練每月進行數次，週末則前往協會位於埼玉縣富士見市的訓練場培訓。訓練場地約為一個小學操場的大小，其中設置有預計會倒塌的房屋、及約兩三層樓高的瓦礫堆，藉以訓練搜救犬與領犬員之現場搜救能力。 3日晚間7點搜救任務結束。晚餐是熱熱的泡麵和一些營養補給品。雖然填飽了肚子，但入夜後寒冷的空氣仍讓人直打哆嗦。我們僅在此停留兩天，避難收容所內的民眾卻仍然要面對停水停電等嚴峻的生活條件，現在才正要重回家園整理受災的自宅。我由衷希望所有人能儘早重建家園、回復往日生活。 晚上8點後帶可可散步。我充滿感恩地對她說「今天妳表現得很棒，明天也要拜託妳囉」，然後給她一口地瓜零食當做獎勵。晚上睡覺時我穿上羽絨外套，把下半身塞進睡袋裡，但夜晚刺骨的寒意和數次無預警的餘震，讓我只能淺眠，一個晚上大概醒來四次，並重新打開車內暖氣。