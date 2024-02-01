能登半島地震過後，以溫暖身心的淋浴舒緩疲憊：由渡輪運送滿載救援物資的卡車迅速前進災區

擁有豐富災害支援經驗的日本財團，已開始運用船隻運送物資至能登半島地震的災區。本文報導1月14日運送淋浴套件與廁所站至珠洲市的詳細情形。避難者得以盡情沐浴在熱水中，臉上綻放笑顏。

以海上運輸將大量支援物資送抵災區 觀測到最大震度為7級，能登半島地震以石川縣為中心，在北陸地區造成重大災情，目前已經過兩週。雖然藉由修復道路與移轉居民的方式，因交通斷絕而孤立的村落問題正在逐步消解，但目前仍有超過1萬6000人停留在學校與市民中心等避難場所。輪島、珠洲、七尾、能登、穴水與志賀這6個城鎮幾乎全區停水，此外，許多道路由於地面崩裂與塌陷而無法通行，目前還無法確定修復的時程。 自地震發生以來，日本財團（位於東京都港區）便派遣工作人員到災區展開支援活動。經過災民與災區地方政府的需求調查後，決定新增一種支援方法，亦即可以大量且快速運送支援物資的船舶運輸。善用在國內外海洋領域擁有的許多航線網絡，該財團租借一艘汽車渡輪（譯註：又稱RORO船、滾裝船、渡車船，透過機動車輛直接運載貨物或人員，並開上渡輪直接運輸，可節省裝卸貨時間）「粟國」渡輪（總噸數462噸），可供運載貨運卡車與拖車。由於港口設施亦受到地震和海嘯的破壞，難以確保足夠的人手進行貨物的裝卸與處理等工作，但若採用這種方式，渡輪只要抵達災區，船上的運貨卡車便可立即前往避難所，迅速運送支援物資。

懸掛著日本財團文字橫幕的「粟國」渡輪 以1月10日從金澤港運載2000公升煤油、1000公升柴油與5臺發電機到輪島市為開端，預定幾乎每日從金澤港與災區之間不斷往返運輸。最初預計租借到1月20日為止，但慮及可能長期需要海上運輸，目前正在評估延長租期至1月底。 日本財團的執行董事海野光行在現場指揮調度，他以柔軟彈性的應對姿態表示：「我們打算持續提供支援。將以冬季結束為止的長期時程來思考，依照支援的需求調整原訂計劃。」

日本財團的海野董事與「粟國」渡輪

穿越寒冷的冬季日本海，抵達滿是地震傷痕的港口 1月14日黎明之前，天際依然一片漆黑的金澤港，10輛卡車陸續駛入「粟國」渡輪。目的地是位於能登半島最北端、受災嚴重且難以進入的珠洲市。主要貨物來自於專門開發水處理裝置的WOTA（位於東京都中央區），包含該機構所製造的10個淋浴套裝組件與30個廁所站，由於這些設備可以過濾水並多次重複使用，即使在停水情況下也能充分利用水資源。此外，亦裝載1000條今治毛巾與2噸的供水槽等貨物。 海野董事表示：「自從發生震災以來，我們與地方政府合作，在現場進行援助活動的過程裡，意識到需要提高避難時期的生活品質。考慮到衛生管理上的問題，我們獲得WOTA的協助，從全國各地籌集到100個淋浴套裝組件。其中30套送到珠洲，30套送到輪島，七尾、能登、志賀與穴水各7套。剩下的12套將設置在有需求的醫療設施。」

在零度以下的金澤港，滿載支援物資的卡車正在進行船舶駛入作業 在日出之前的早上6時45分左右出港。當日天氣晴朗，海象穩定，但似乎首批直至輪島的航程出現嚴重搖晃。冬季的日本海以風浪險惡聞名。對於每天都在運送支援物資的船員與支援人員，我們深表敬意。 從金澤港到珠洲的飯田港，單程約需7個小時，而此日於下午1時30分便抵港，比預定時間稍早。港口到處都有地面崩裂與塌陷的地方，讓無需卸貨的汽車渡輪展現其優勢。

船員們在日本海的波浪中搖晃身軀，同時在船上迎接日出（日本財團提供）

載滿支援物資的卡車陸續登陸飯田港。由於無需裝卸轉運作業，因此可以立即前往支援地點。

抵達處附近亦有塌陷的地方

安裝淋浴套件僅需15分鐘 淋浴套件已安裝在成為避難所的蛸島小學，而廁所站則設置在珠洲市公所等地。蛸島小學作為接近300人避難生活之處，距離飯田港約5至6公里。儘管繞道避開封鎖路段，或是緩行通過以臨時工事維修而呈現凹凸不平的道路與號誌不亮的十字路口，運送仍需約20分鐘的時間。從車窗內向外可以看到某區域的房屋大量倒塌，也有損害較輕的區域。蛸島町屬於前者。

從車窗向外拍攝的地震傷痕

位於蛸島小學附近的蛸島十字路口之慘狀 立刻展開卸貨工作，首先是在戶外安裝以煤油作為燃料的熱水器。接著，將淋浴套件運入暫時作為淋浴室的理科教室。由於採用帳篷式設計，兩名成年人僅需15分鐘即可組裝完成。

在學校建築內進行卸貨作業，前方尚有倒塌的房屋。

由於是帳篷式設計，安裝作業也非常順利。

理科教室內排列著WOTA的淋浴套件。