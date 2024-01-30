銀行員們的1月17日：被譽為「現代建築傑作」的舊第一勸銀神戶分行已成廢墟，最具代表性的巨柱全然崩塌

如果地震晚來兩個小時的話⋯

堅固的辦公桌中間被擠壓成「ㄑ」字形，完全無法辨識出原本的形狀。

神戶分行外務第一課長江守洋一先生（66歲，東京都）在地震發生後，確認自己座位的所在位置時，倒抽了一口氣。在石材和磚塊散落之中，勉強能看到被壓扁的桌子。他回想地震當天的情況，說道：「如果地震發生晚兩個小時的話，我肯定坐在那個位置，被巨大的石頭直接擊中。」

地震發生後的照片記錄了現場倒塌所帶來的衝擊。大石柱的碎片和石材堆疊在一起，阻塞了榮町通。與其說是倒塌，更接近於「崩壞」。

大地震發生的瞬間，江守先生身處於位於神戶市垂水區的公司宿舍，正準備出門上班。在確認了家人的安危後，他在早上六點過後駕駛自己的車，前往公司。「因為我對公司有責任，所以必須馬上趕去。當時，公司比家人優先是理所當然的。」

江守先生是在地震發生的半年前從總行調派到神戶。當時，他的妻子美和女士（65歲）得知女兒的小學沒有預備防災頭巾時感到很驚訝。「在東京，防災頭巾是必備物品，當時我還安心地以為神戶不太會發生地震。」

江守先生時常需要開車拜訪客戶，因此很熟悉神戶的開車路線。他巧妙避開常塞車的主要道路，熟練地利用小巷道朝東行駛。在趕往須磨和長田的路上，不僅和火災現場擦身而過，其間時而拖曳著垂落的電線疾馳。抵達分行時，已經過了下午三點。