銀行員們的1月17日：被譽為「現代建築傑作」的舊第一勸銀神戶分行已成廢墟，最具代表性的巨柱全然崩塌

銀行員們的1月17日：被譽為「現代建築傑作」的舊第一勸銀神戶分行已成廢墟，最具代表性的巨柱全然崩塌社會 防災 財經
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如果地震晚來兩個小時的話⋯
堅固的辦公桌中間被擠壓成「ㄑ」字形，完全無法辨識出原本的形狀。
神戶分行外務第一課長江守洋一先生（66歲，東京都）在地震發生後，確認自己座位的所在位置時，倒抽了一口氣。在石材和磚塊散落之中，勉強能看到被壓扁的桌子。他回想地震當天的情況，說道：「如果地震發生晚兩個小時的話，我肯定坐在那個位置，被巨大的石頭直接擊中。」
地震發生後的照片記錄了現場倒塌所帶來的衝擊。大石柱的碎片和石材堆疊在一起，阻塞了榮町通。與其說是倒塌，更接近於「崩壞」。
大地震發生的瞬間，江守先生身處於位於神戶市垂水區的公司宿舍，正準備出門上班。在確認了家人的安危後，他在早上六點過後駕駛自己的車，前往公司。「因為我對公司有責任，所以必須馬上趕去。當時，公司比家人優先是理所當然的。」
江守先生是在地震發生的半年前從總行調派到神戶。當時，他的妻子美和女士（65歲）得知女兒的小學沒有預備防災頭巾時感到很驚訝。「在東京，防災頭巾是必備物品，當時我還安心地以為神戶不太會發生地震。」
江守先生時常需要開車拜訪客戶，因此很熟悉神戶的開車路線。他巧妙避開常塞車的主要道路，熟練地利用小巷道朝東行駛。在趕往須磨和長田的路上，不僅和火災現場擦身而過，其間時而拖曳著垂落的電線疾馳。抵達分行時，已經過了下午三點。
倒塌的古典巨柱
據說這座建築原本正面豎立著六根高達九公尺的古典巨柱，每一根都是切割自整塊御影石後，安裝固定而成。
對於倒塌的神戶分行，推動歷史建築保存活動的「愛護港街神戶協會」秘書長中尾嘉孝先生（53歲）感到惋惜地表示：「在表現力和美術價值等方面，這實在是日本近代建築的傑作之一。」
此建築原為1916年11月完工的舊三井銀行神戶分行，由曾數度設計銀行建築的長野宇平治擔綱設計，他是設計出東京車站等名建築的日本近代建築之父辰野金吾的弟子。此建築共有三層，地下和1、2樓，總樓地板面積約1500平方公尺。從鋼骨結構，到內部使用磚瓦，外部鋪石頭，採用了當時最新的工法。
即使在銀行和商社林立、被譽為「東洋華爾街」的榮町通，支店的建築依然格外顯眼。當時的日本正處於第一次世界大戰帶動的繁榮景氣中，以神戶為據點的商社「鈴木商店」於隔年超越了三井，成為日本營業額最高的企業。
太平洋戰爭中的1943年（昭和18年），在戰時經濟統制的影響下，第一銀行和三井銀行合併為帝國銀行，三井銀行的神戶分行也因此成為帝國銀行的分行。戰後這兩家銀行再度解併，該分行被歸為第一銀行。
中尾先生表示：「雖然這是分行，但建築水準可以媲美總行。」即便在平成時代，這是少數由高階主管擔任分行長的分行之一，包括3名副分行長和7名課長，總行員人數超過80人。
1月17日的早晨，在銀行任職第三年的年輕行員宮崎泰明先生也趕往分行。他是江守先生的部下，現任瑞穗銀行Hibarigaoka分行長（54歲）。他在神戶出生長大，畢業於神戶大學。起初在第一勸銀時也被派駐到神戶分行。他很自豪能為當地盡自己所能工作，當時負責灘區和東灘區的中小企業。
強震發生當時，他身處西宮甲子園的單身宿舍。在搭乘前輩的車子往西的途中，眼前不斷出現令人難以置信的景象。
報導：高見雄樹
標題圖片：在阪神淡路大地震中崩塌的第一勸業銀行神戶分行，1995年1月17日 ©copyright kobeshinbun