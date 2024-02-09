1杯要價5千元的咖啡！？ : 追求「小確幸」下孕育出的臺灣咖啡文化

「提到臺灣，就想到烏龍茶」已經過時了。現在的臺灣儼然成為「Coffee Island（咖啡島）」，正以驚人的速度發展，街上時髦咖啡店林立，甚至還出現了1杯要價2萬日圓以上的高級咖啡店，也陸續有臺灣人在世界咖啡師大賽中脫穎而出。本文嘗試探討臺灣人之所以對咖啡著迷的原因，以及臺灣咖啡與日本的歷史淵源。

人聲鼎沸的臺灣國際咖啡展 2023年11月，筆者到訪在臺北南港展覧館舉辦的「臺灣國際咖啡展」，雖是平日，搭乘捷運、公車或計程車接踵而至的人潮湧入會場。這是臺灣規模最大的咖啡展覽會，期間也將舉辦WCE三大世界賽，由來自全球的咖啡師及烘豆師一同角逐冠軍。會場內，瀰漫著濃郁的咖啡香和參加者的熱情。 「這是阿里山咖啡，歡迎試喝。」「只剩下3盒喔。」「要不要來個咖啡冰淇淋？」 充滿活力的聲音此起彼落，幾乎是水泄不通的狀態，覺得像是不小心闖入了夜市或菜市場。

在「臺灣國際咖啡展」上，阿里山咖啡的攤位非常熱鬧。 一手拿著試喝的小紙杯，在角落找個位子，品嚐不同的咖啡風味，是一種享受。也看到有不少參加者與來自海外的參展業者大聊咖啡的深奧學問，有的人則是買了兩手滿滿的咖啡豆。 這幅景象讓我看得目瞪口呆，腦中不禁浮出疑問──臺灣人有那麼喜歡咖啡嗎？ 咖啡展在2023年邁入第23屆。根據主辦的展昭國際企業表示，不管是參展業者或者是參加人數，歷年來呈現成長趨勢。會場裡，有一區集結了臺灣產的咖啡，人氣產地分布在雲林古坑、嘉義阿里山、台東、屏東等地，以遠離臺北的中南部居多。在屏東攤位遇到的臺灣人夫婦說：「雖然都是臺灣產的，但是產地不同味道也完全不同，臺灣咖啡的實力越來越堅強。」 試喝了幾種咖啡，有酸味重的，也有醇厚的，苦味強烈的，各有其特色。

提供臺灣精品咖啡的攤位。 根據國際咖啡組織（ICO）調査，2021年臺灣人的咖啡消費量達28.5億杯，平均每人一年喝下約122杯咖啡。自2018年以來，臺灣人的咖啡消費量毎年成長1.6％，有4成國人每天喝1杯以上的咖啡。

世界冠軍的味道 對於曾經在臺灣度過少女時代的我而言，當時只在飯店大廳看過虹吸式咖啡。長大後再度到訪的臺灣，則是大街小巷都是飲料店，茶飲可以依據個人喜好，加上水果、珍珠、愛玉、仙草等配料，因此每到臺灣，都會固定來一杯客製化的飲料。有時也會到茶藝館，可自己挑選茶葉，放入小茶壺沖泡，用茶杯細細品嚐的「工夫茶」，茶的文化滲透整個社會。 然而，近年來的臺灣，專賣咖啡的「咖啡店」如雨後春筍般地不斷出現。 除了各大超商提供的現磨現煮咖啡，以在日本也為人熟悉的星巴克為首，路易沙咖啡（Louisa Coffee）、黑沃咖啡（HWC Roasters）、Cama café（Cama現烘咖啡專門店）、85度C等的咖啡連鎖店林立，個人經營的咖啡店也不在少數，可以說每條巷子裡幾乎都有一間小小的咖啡店。僅容納幾個人的小店、完全採預約制的、開在傳統菜市場裡面的、日式老屋改建的等等，擁有獨特風格的咖啡店陸續登場，直到最近還誕生1杯咖啡要價5000元的興波咖啡「Simple Kaffa The Coffee One」。

興波咖啡「Simple Kaffa The Coffee One」的菜單之首是一杯5000元的手沖咖啡。 這間店是由拿下2016年世界咖啡師大賽 （WBC）冠軍的吳則霖所開設，以追尋「你想要的那一杯」為概念，提供最頂級的咖啡，坐落在改建自日治時代刑務所官舍的「榕錦時光生活園區」一隅。店的外觀是紅磚瓦的外牆加上屋頂舖瓦的木造平房；內部是活用舊有的梁柱及補強材，沒有天花板，充滿開放感的空間，設有桌位區和吧檯區。落地窗的設計，加上微風輕拂著木簾，很有日式氛圍，讓人感到平靜。店裡採完全預約制，沒有吵雜喧鬧，我點了瓜地馬拉茵赫特莊園產的水洗摩卡。每組客人有專屬的咖啡師，一面介紹咖啡豆的特性，現場磨豆，精準地掌握手沖咖啡的時間跟溫度，多麼奢侈的1杯啊。

當日在興波咖啡「Simple Kaffa The Coffee One」選的咖啡豆是瓜地馬拉茵赫特莊園產的水洗摩卡。 在享受精品咖啡（Specialty Coffee）的同時，一旁的女咖啡師說，這5年左右，喜歡喝咖啡的年輕人增加了不少，而她也希望有一天能夠自己開店。

筆者正在品嚐超高級咖啡。 她說，對年輕人而言，擁有自己的店，賣一杯講究的咖啡，在咖啡中度過人生是一種夢想。

日治時期展開的臺灣咖啡種植 打開臺灣的咖啡歷史，可知與日本有很深的淵源。 根據《臺灣咖啡誌》（文可璽著；麥田出版）一書，在1870年代的文獻裡已經出現有關「咖啡」的敘述，大概是在這個時期，咖啡首度被傳入臺灣的吧。進入日治時代，臺灣總督府積極推動熱帶植物的種植，也重視咖啡，於現在的花蓮、嘉義、台南、高雄、屏東、台東等地開始正式種植咖啡。 賴比瑞亞、羅布斯塔、阿拉比卡為咖啡3原種，其中尤以阿拉比卡種的生長狀況最佳，於是在總督府的獎勵下，來自日本的移民和臺灣人也積極投入種植，生產量迅速增加，外銷日本，也成為上呈給明治天皇和大正天皇的獻禮。二次大戰後，日本人引揚歸國、咖啡產量急遽減少，後來在接受美援期間，1960年代產量迎來第二個高峰期。之後，伴隨巴西咖啡的崛起，國際價格下滑。臺灣咖啡進入了冰河期。 引燃現在咖啡風潮的契機，是源於1999年發生的九二一大地震，臺灣政府與地方單位合作，在受災嚴重的臺灣中部，鼓勵農民種植咖啡，因此誕生了咖啡農園。原本就是咖啡產地的雲林古坑居民最早搭上這波風潮， 2003年舉辦第一屆「臺灣咖啡節」，打響古坑咖啡的名號，至今屹立不搖。目前的主要產地基本上在日治時代都曾經是咖啡農園，或者在很多人的推動下讓原本荒廢的咖啡農園再度復活。對臺灣人而言，來一杯臺灣自產的咖啡，不是單純享受進口高級咖啡豆的表面風潮，而是「重返臺灣昔日榮光」。 適合種植咖啡的土地是介在北緯25度到南緯25之間的範圍──通稱為咖啡帶（Coffee Belt）。臺灣本島最北端剛好就在北緯度上下，幾乎全域都涵蓋在咖啡帶上。理論上，如果海拔高度、雨量、日照等條件配合的話，都可以種植咖啡。 然而，臺灣雖然有700處以上的咖啡農園，但是面臨品質管理以及人手不足等問題，導致產量少，自給率不及3 ％。因為成本昂貴，所以僅有少數的店家經手販售，在臺灣唯一專賣臺灣產的獨特咖啡店「森高砂咖啡館」，就座落在以乾貨和中藥批發聞名的迪化街。 充滿古典氛圍的店內，整齊排列著來自臺灣各地產區的咖啡豆，依產地區分的菜單上，不管是哪一種1杯大約400元，換算成日圓接近2000日幣，價格上並不便宜。但是，來客絡繹不絕，店員在吧檯忙著磨豆，然後用手沖壺倒入熱水，萃取出一杯又一杯的咖啡。經女店員說明，才知道販售臺灣產咖啡豆的最大優勢在於使用契約農園剛採收下來的生豆，可以提供新鮮的咖啡。 「沒有什麼東西可勝過新鮮咖啡豆的香氣和味道。」她眼神閃閃發亮地說。

「森高砂咖啡館」使用臺灣產的咖啡豆。 我點的嘉義產地咖啡呈淡茶色，有股像花般的甜香氣撲鼻而來，口感清爽又滑順，感覺比進口咖啡豆還要好喝。期待有一天到哪裡都可以更平易地喝到臺灣咖啡。