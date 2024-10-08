在羽田機場附近，享受東京溫泉文化

在羽田機場附近，享受東京溫泉文化觀光旅遊 文化 生活 飲食
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「東京的溫泉鄉」大田區
羽田機場所在地「羽田」的歷史，開始於18 世紀一個名叫鈴木彌五右衛門的人在此啟動的填海造田工程。他在多摩川河口的灘塗上修築堤壩，致力於開墾農田。到了19世紀初期德川家齋將軍時代，該工程完工，由此農村在羽田誕生。
然而，由於來自東京灣波浪的衝擊，堤壩需要經常修補，後來面臨了形成洞穴以致決堤的危機。為了祈求堤壩無事，村民們建造起一座小神社來供奉堤壩守護神，這便是現在的穴守稻荷神社的起源（出自「東京羽田 穴守稻荷神社社史」）。在日語中，「稻荷」 是個具有魔力的詞彙，原意為「稻子長成」，代表了生命之源。稻荷神在衣食住等生活方方面面保佑著人們。
特別是這個穴守稻荷神社，最初位於羽田機場用地內，不少人前往祈求空中之旅平安順利，為此，日本航空公司還與該神社合作，出售「御朱印帳」，也就是用於收集寺院神社的紅色印章的冊子。
羽田地區過去曾以神社的「門前町」而繁榮。在即將進入20世紀的1894年，這裡發現了「礦泉」，由此形成了礦泉旅館街。所謂「礦泉」，嚴格地說它有法律所規定的分類，但通常說的是含有有效成分的泉水。人們認為將這種泉水燒熱後作為「溫泉」來泡澡，有望對美容和健康產生積極效果。
如今，這個礦泉旅館街已不復存在。但是羽田機場所在的大田區繼承了這一傳統，時至今日仍有許多溫泉。
自古以來，日本各地都有許多老少皆宜、價格實惠的公共澡堂「錢湯」。在大田區，以其中心地區蒲田為主的很多地方，都有可以泡溫泉的錢湯。
被稱為「黑湯」的溫泉水呈棕褐色，看上去很特別。它是一種源自遠古植物的罕見水質的泉水，因此據說還吸引了不少人從溫泉勝地專程趕到東京大田區來泡溫泉。筆者的確感覺到了它對美容和健康的積極效果。可以說，大田區其實也是個非常得天獨厚的「東京溫泉鄉」。
大田區的錢湯，有的配有很大的浴池，有的設有三溫暖，每家都有自己的特色。接下來為讀者介紹3家從羽田機場前往十分方便的溫泉錢湯。
充滿昭和風情的「溫泉街」蒲田
從羽田機場乘京急線電車去蒲田只需10分鐘左右。在京急蒲田站或JR蒲田站下車後，步行約10分鐘，即可到達「蒲田溫泉」。蒲田溫泉位於一片住宅區中，有著濃濃的昭和懷舊風情，是頗受人們喜愛的錢湯。穿過復古的拱形招牌，便是蒲田溫泉的入口了。大廳整潔寬敝，設有自動售票機。
特別值得一提的是蒲田溫泉的「黑湯」。溫泉水的顏色之「黑」，以至於手剛剛伸進去，便已看不到手掌了。這裡的黑湯浴池有低溫和高溫兩個，推薦你先從低溫浴池開始泡。「黑湯」散發著似有若無的香氣，浸潤全身，十分舒適。溫泉水中富含碳酸氫鈉（小蘇打），別稱「美膚溫泉」。泡在裡面，皮膚會變得光滑起來。
相對來說，對於溫泉，筆者已經「身經百戰」，所以也嘗試了高溫浴池。水溫的確偏高，體感大概有44-45度。不習慣這個溫度的人會感覺燙，所以不要勉強自己嘗試。不過，一旦習慣了，這個熱度會使人上癮，有能力的人挑戰一下也無妨。此外，透明的溫泉水「白湯」的浴池使用了礦石材料，觸感柔潤。
蒲田溫泉2樓有個寬敞的大廳，提供餐飲。特別值得推薦的是釜飯，非常有名。米飯使用的是精選的越光米，煮出來的米飯口感香糯，味道極佳。吃飯時再點上一杯啤酒或是別的飲料，舒心而愜意，不知不覺，可能就會在這裡消磨去幾個小時。
「蓮沼溫泉」位於東急池上線蓮沼站附近。從JR蒲田站穿過商店街，步行也能到達。這是一家經過改建的錢湯，現代風格的外觀設計，簡潔柔美，走進浴室，陽光透過彩色玻璃窗，灑下柔和的光線，營造出舒適的氛圍。
浴池並排設有3個，最裡側是天然溫泉浴池。溫泉水是漂亮的橄欖色，溫度適中。中間的浴池是在溫泉水中加入了二氧化碳的「碳酸溫泉」。溫泉中的碳酸滲入肌膚，對促進血液循環具有良好效果。浸泡在溫度適中的溫泉中，水面以下的身體會變得微微泛紅，此時便能感受到它的效果。
最後一個是冷泉水浴池，使用的是從地下泉水源頭直接汲取上來的源泉水，不會循環使用，因此你可以浸泡在純淨的泉水中，可謂非常奢侈的享受。
按照順序，從裡到外在3個浴池中依次浸泡，最後享受稀有的純淨溫泉水，要說這是最奢華的入浴體驗也毫不為過。這個溫泉可以給人帶來與深山中的著名溫泉那樣的感受。泡完溫泉後，筆者全身都感覺變得光滑柔潤了。
老闆近藤芳正介紹說，外國顧客也非常喜歡這個溫泉，離開時還經常連連稱讚，直呼「Amazing！」「I love it！」。在筆者看來，它的確是一家令人驚喜的錢湯。
從JR蒲田站朝東北方向走，有一條名為吞川的河流。視線越過架在河上的橋，可以看到一個閃閃發光的「ゆ」字。那是溫泉錢湯「ゆ～city蒲田」的霓虹燈招牌。
這裡最令人開心的是它的露天浴池。你可以泡在黑湯溫泉裡呼吸室外的新鮮空氣。雖然這座露天浴場地處市中心，但因為設置有隔板遮擋外部的視線，所以不必擔心隱私問題。浴池在浴室外，可以飽享露天泡溫泉的樂趣。水溫稍微偏高，充分泡暖了身體後，在旁邊的長凳上稍事休息，也會讓你感到非常愜意。
現任老闆中村康太郎上學時曾是橄欖球隊成員。雖然訓練十分辛苦，但筋疲力盡回到家後，泡一泡自家經營的黑湯，很快就能恢復精神。他說，正是因為自己對溫泉的功效有親身體驗，所以才能滿懷信心地向客人推薦。
室內浴室則是「白湯」。中央是豪華的水力按摩浴池，其兩側則是震顫按摩浴池和電極脈衝按摩浴池。每個浴池都泡一遍，白湯與黑湯將發揮相得益彰的效果，緩解疲勞。筆者在採訪前一天暴走了10多公里，筋疲力盡，但在這裡泡完澡後，感覺身體十分輕快。
此外，「ゆ～city蒲田」前臺可以説明遊客寄存大件行李，十分貼心。
蒲田溫泉上午10點開始營業，ゆ〜city蒲田上午11點開放，蓮沼溫泉下午2點開放。從羽田機場入境後，在入住飯店前來這裡泡個澡，緩解一下疲憊的身體；或是在前往機場途中在此稍作停留，為歸途儲備精力，都是不錯的選擇。
泡「錢湯」要注意些什麼？
錢湯是老少咸宜的公共澡堂。日本許多洗浴設施禁止有刺青的人進入，不過錢湯沒有這種規定，只需遵守基本的禮儀即可，門檻很低。
首先，在錢湯中不能穿著泳衣。如果你不習慣暴露身體正面，可以用毛巾稍事遮擋隱私部位。日本有一個詞叫「裸體之交」。相傳，羅馬帝國皇帝哈德良經常去公共澡堂與百姓交流，實際上在日本，也有大家平等地脫光衣服享受錢湯之樂的傳統。沒有人會評判他人的身材，因此，只要沒有宗教禁忌，那麼建議大家放鬆身心，盡情享受。
進入浴室後，要記得首先清洗身體，以免汙染浴池中的水。出於同樣的原因，也勿將自帶的毛巾浸泡在水中。或許有人會認為自己的毛巾剛洗過或是新的所以沒關係，但實際上，即使是新毛巾，浸泡在水中，也會有細小的纖維脫落下來，從而汙染水質。
此外，無論男女，長髮顧客都應紮起頭髮，避免讓頭髮碰到水，防止掉落的頭髮飄在池中。
只要記住這些注意事項，就可以進入錢湯，和朋友一起享受「裸體之交」的樂趣，或者放鬆自己，在溫泉中冥想…。最後，離開浴室前不要忘記擦乾身體，以免弄濕更衣室的地板。
上文主要介紹了錢湯的溫泉，不過，溫泉並不是錢湯唯一的魅力。之所以大田區可以自詡「錢湯特區」，就是因為這裡富有活力且各具妙趣的錢湯很多之故。
另外，除了大田區，整個東京也還有許許多多的錢湯。在寬敞清潔的空間裡，浸泡在大浴池中，伸展雙腿，日常生活帶來的疲勞很快就能得到治癒。如果是還沒體驗過錢湯的人，那你一定要去試試。目前，東京的錢湯，洗浴費為550日圓（截至2024年8月1日。三溫暖等項目一般還需額外付費）。
泡完澡後，享受「江戶前」的美味
20世紀中葉，大田區因工業而發展起來。來自日本各地以及海外各國的人們移居並扎根此地。蒲田的飲食文化便反映出了這段歷史，這裡美食豐富且價格實惠。泡完錢湯後，可以去餐館美餐一頓，也是這裡的一大魅力。
採訪這天，筆者去的是位於蒲田站西口商店街的「天婦羅Suzuki」。東京灣素以出產新鮮海貨而聞名，傳統上，這些被捕撈上來的新鮮海魚被統稱為「江戶前」，具備獨有的品牌價值。因此，臨海的大田區至今仍有許多知名的海產品店。
天婦羅Suzuki餐廳提供鱈魚及穴子（星鰻）天婦羅套餐，配有白飯和湯。用特製油炸出的天婦羅，清爽可口，熱乎乎的穴子天婦羅鬆軟鮮美！蒲田太棒了！
泡溫泉，品美食，這是你來大田區絕不可錯過的樂趣。
標題圖片：蓮沼溫泉擁有優質的溫泉水，內部裝潢是現代風格，很受遊客歡迎（Fukusako Ayako攝影）