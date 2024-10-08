在羽田機場附近，享受東京溫泉文化

「錢湯」是日本傳統的公共澡堂，老少皆宜，價格親民。即使到了現代，浴缸早已在日本百姓家中普及，但錢湯依然擁有許多忠實粉絲，這是一種帶有濃濃的昭和（1926-1989年）懷舊氣息的文化。羽田機場所在地的東京大田區，自封「錢湯特區」，這裡分佈著眾多特色各異的錢湯。本文就為大家介紹大田區錢湯的魅力。

充滿昭和風情的「溫泉街」蒲田 從羽田機場乘京急線電車去蒲田只需10分鐘左右。在京急蒲田站或JR蒲田站下車後，步行約10分鐘，即可到達「蒲田溫泉」。蒲田溫泉位於一片住宅區中，有著濃濃的昭和懷舊風情，是頗受人們喜愛的錢湯。穿過復古的拱形招牌，便是蒲田溫泉的入口了。大廳整潔寬敝，設有自動售票機。

在一片住宅區中，「蒲田溫泉」的大門突然躍入眼簾（Fukusako Ayako攝影） 特別值得一提的是蒲田溫泉的「黑湯」。溫泉水的顏色之「黑」，以至於手剛剛伸進去，便已看不到手掌了。這裡的黑湯浴池有低溫和高溫兩個，推薦你先從低溫浴池開始泡。「黑湯」散發著似有若無的香氣，浸潤全身，十分舒適。溫泉水中富含碳酸氫鈉（小蘇打），別稱「美膚溫泉」。泡在裡面，皮膚會變得光滑起來。 相對來說，對於溫泉，筆者已經「身經百戰」，所以也嘗試了高溫浴池。水溫的確偏高，體感大概有44-45度。不習慣這個溫度的人會感覺燙，所以不要勉強自己嘗試。不過，一旦習慣了，這個熱度會使人上癮，有能力的人挑戰一下也無妨。此外，透明的溫泉水「白湯」的浴池使用了礦石材料，觸感柔潤。

「黑湯」，一言以蔽之——「黑」（Fukusako Ayako攝影）

洗浴區天花板很高，加之白色的裝修，讓人感覺十分敞亮（Fukusako Ayako攝影） 蒲田溫泉2樓有個寬敞的大廳，提供餐飲。特別值得推薦的是釜飯，非常有名。米飯使用的是精選的越光米，煮出來的米飯口感香糯，味道極佳。吃飯時再點上一杯啤酒或是別的飲料，舒心而愜意，不知不覺，可能就會在這裡消磨去幾個小時。

招牌美食「溫泉釜飯」，配有味噌湯、小菜、泡菜（Fukusako Ayako攝影） 「蓮沼溫泉」位於東急池上線蓮沼站附近。從JR蒲田站穿過商店街，步行也能到達。這是一家經過改建的錢湯，現代風格的外觀設計，簡潔柔美，走進浴室，陽光透過彩色玻璃窗，灑下柔和的光線，營造出舒適的氛圍。 浴池並排設有3個，最裡側是天然溫泉浴池。溫泉水是漂亮的橄欖色，溫度適中。中間的浴池是在溫泉水中加入了二氧化碳的「碳酸溫泉」。溫泉中的碳酸滲入肌膚，對促進血液循環具有良好效果。浸泡在溫度適中的溫泉中，水面以下的身體會變得微微泛紅，此時便能感受到它的效果。

壁畫加彩色玻璃，浴室充滿了現代氣息（Fukusako Ayako攝影） 最後一個是冷泉水浴池，使用的是從地下泉水源頭直接汲取上來的源泉水，不會循環使用，因此你可以浸泡在純淨的泉水中，可謂非常奢侈的享受。 按照順序，從裡到外在3個浴池中依次浸泡，最後享受稀有的純淨溫泉水，要說這是最奢華的入浴體驗也毫不為過。這個溫泉可以給人帶來與深山中的著名溫泉那樣的感受。泡完溫泉後，筆者全身都感覺變得光滑柔潤了。 老闆近藤芳正介紹說，外國顧客也非常喜歡這個溫泉，離開時還經常連連稱讚，直呼「Amazing！」「I love it！」。在筆者看來，它的確是一家令人驚喜的錢湯。

最靠前的是稀有的純源頭泉水放流式冷溫（Fukusako Ayako攝影） 從JR蒲田站朝東北方向走，有一條名為吞川的河流。視線越過架在河上的橋，可以看到一個閃閃發光的「ゆ」字。那是溫泉錢湯「ゆ～city蒲田」的霓虹燈招牌。 這裡最令人開心的是它的露天浴池。你可以泡在黑湯溫泉裡呼吸室外的新鮮空氣。雖然這座露天浴場地處市中心，但因為設置有隔板遮擋外部的視線，所以不必擔心隱私問題。浴池在浴室外，可以飽享露天泡溫泉的樂趣。水溫稍微偏高，充分泡暖了身體後，在旁邊的長凳上稍事休息，也會讓你感到非常愜意。 現任老闆中村康太郎上學時曾是橄欖球隊成員。雖然訓練十分辛苦，但筋疲力盡回到家後，泡一泡自家經營的黑湯，很快就能恢復精神。他說，正是因為自己對溫泉的功效有親身體驗，所以才能滿懷信心地向客人推薦。

露天溫泉設有遮擋屏障，但並不影響人們體驗露天泡溫泉的樂趣（Fukusako Ayako攝影） 室內浴室則是「白湯」。中央是豪華的水力按摩浴池，其兩側則是震顫按摩浴池和電極脈衝按摩浴池。每個浴池都泡一遍，白湯與黑湯將發揮相得益彰的效果，緩解疲勞。筆者在採訪前一天暴走了10多公里，筋疲力盡，但在這裡泡完澡後，感覺身體十分輕快。 此外，「ゆ～city蒲田」前臺可以説明遊客寄存大件行李，十分貼心。 蒲田溫泉上午10點開始營業，ゆ〜city蒲田上午11點開放，蓮沼溫泉下午2點開放。從羽田機場入境後，在入住飯店前來這裡泡個澡，緩解一下疲憊的身體；或是在前往機場途中在此稍作停留，為歸途儲備精力，都是不錯的選擇。

從側面噴出水泡的按摩浴池（中）、從底部出泡的震顫按摩浴池（左）和電極脈衝按摩浴池（右）（Fukusako Ayako攝影）