「追悼．鳥山明」以《七龍珠》讓全世界為之著迷的稀世漫畫家，一路持續描繪興奮緊張的冒險心

讓《七龍珠》問世的漫畫家——鳥山明，於3月1日辭世。他的實質出道作品是《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》，這部作品一炮而紅後，第二部作品《七龍珠》則是擄獲全球讀者的心。現在就來回顧這位漫畫家的大半輩子，解開其作家核心中，少年漫畫的本質為何。

與傳說中的編輯相遇 鳥山生於1955年的愛知縣。他從小就喜歡畫畫。當時，住家附近有一間名為「圖畫屋」的店，店裡的叔叔會教小孩子畫畫，還舉辦了《101忠狗》的繪畫比賽。當時只有六歲的鳥山在這裡看到了迪士尼的圖畫，因那精湛的素描備受衝擊。他當時拚命地畫，在比賽中入圍。這讓他很開心，從此熱衷畫畫。 念小學時熱衷於看漫畫，不過到了國中，興趣就變成真人電視劇和電影。他會看《超異象之謎》和《超人力霸王》這類日本特攝片，還有義大利式西部片，以及《星際大戰》等。據他說「除了戀愛片，什麼都看」。 這麼一提，《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》中，有個很像《緊急追捕令》的克林．伊斯威特的角色，另外也有《超人力霸王》等出自戲劇中的鮮明角色。此外，他投稿的第二部作品，是《星際大戰》的戲仿故事。此外，「戀愛要素稀薄」這點，也一直是鳥山作品的特徵。 後來他進入有設計科的高中就讀，畢業後，為了能在往後走上平面設計的道路，他任職於廣告代理商。據說那是一段鼓足幹勁畫圖，然後加班，結果隔天遲到被罵的日子。不過當時他看了許多襪子、嬰兒用品的廣告傳單，因此學到「物品的形狀」，這段經驗後來在畫漫畫時，助益良多。

鳥山的自畫像。左邊是公布預計今年秋天播出的動畫《七龍珠 DAIMA》時，新畫的圖。©BIRD STUDIO／集英社．東映動畫 鳥山在廣告代理商做了約兩年就離職，後來他為了獲得收入所選的道路，就是投稿《少年JUMP》。他本人闡述的理由是「當時我完全沒錢，為了比賽獎金才參加《JUMP》的月例賞。不好意思，動機這麼不純。」（出自《JUMP流！vol.01：鳥山明》） 他首次投稿的作品並未獲獎，不過第二部作品卻被JUMP編輯部的鳥嶋和彥看上。鳥嶋之後被稱作「傳說中的漫畫編輯」，聲名大噪，不過當時他才剛進公司第二年。年輕的兩個人組成搭檔，打著「創作嶄新漫畫」的旗號，朝出道努力。 不過鳥山並沒有立刻就出道。當時他進行的嚴格「修行」非常有名，據說作廢的頁數一年來到500張。但經過約兩年的鍛鍊，他確實培養出漫畫畫功，因此終於拿到首次連載資格。而且該連載作品還在一夕之間爆紅。那就是1981年開始連載的《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》。

從1980年～1984年連載的《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》。以作家連載的第一部作品來說，這部作品已經有他獨自的世界觀。© BIRD STUDIO／集英社 這部作品是以一個名為企鵝村的祥和村莊為舞臺的喜劇。主角是名為則卷阿拉蕾的少女機器人，但其實主角一開始是開發阿拉蕾的科學家——則卷千兵衛。是後來鳥嶋提議，阿拉蕾才變成主角，不過當初鳥山一度拒絕這個提議。編輯詢問拒絕原因，鳥山回答：「因為這是少年漫畫。」 鳥山不愧是出身平面設計的人，他的畫總有一種插畫風格，看起來不像漫畫。不過這種多采多姿又充滿流行感的作品世界，卻給讀者一種嶄新的感受。 插畫風格的畫風因而起到加分的作用，就算印在T恤上也很帥氣。以大眾文化的標誌來說，不只是小孩喜歡，也博得大人們的支持。 「好恰」、「拜恰」（譯註：你好、拜拜）這些作品中的臺詞也跨越作品，成為時下流行語，受歡迎的程度儼然成為社會現象，風靡一時。

藍本是《西遊記》 鳥山成了代表《少年JUMP》的招牌作家後，於1984年結束《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》的連載。歷經三個月的休刊期，接著問世的作品就是《七龍珠》。 這部作品以《西遊記》為藍本，一開始的故事主軸是「為了叫出神龍實現願望，而踏上旅程，收集四散世界各地的七顆龍珠」，有明快的公路電影風格。 不過最後加入戰鬥劇情，人氣也開始上升。鳥山原本就是李小龍的《龍爭虎鬥》和成龍的功夫電影的影迷，所以他畫的動作戲緊緊地抓住了讀者的心。

在漫畫完全版封面上的充滿魅力的敵人。從左上方按順時針方向依序是比克大魔王、賽亞人貝吉達、弗利札、魔人普烏、人造人賽魯。最後是變成超級賽亞人的主角孫悟空。 ©BIRD STUDIO／集英社 繼《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》之後，《七龍珠》也被製成動畫。連載在1995年結束，但動畫版分成好幾季，一直播到1997年，作品的人氣也拓展到全世界。2009年也有真人版電影《七龍珠：全新進化》上映。這部電影的評價很微妙，不過後來又推出鳥山以原作身分參與製作的動畫電影《七龍珠Z劇場版：神與神》。這部作品創下世界票房約5000萬美元，讓人重新見識到這部作品的魅力，以及鳥山身為創作者的厲害之處。 《七龍珠》的人氣如今依舊火熱。目前已經公布新的動畫《七龍珠 DAIMA》將於2024年秋天開始播出。鳥山擔任角色設計的電玩遊戲《勇者鬥惡龍》也從1986年的第一代，長期受人喜愛，現在正在製作第十二代。

2015年上映的《七龍珠Z劇場版：復活的「F」》是第19部劇場版，也是鳥山首次連劇本都參與的作品。© BIRD STUDIO／集英社©「2015七龍珠Z」製作委員會