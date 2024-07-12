老年足球聯賽，展現「還想踢得更好」的雄心壯志

老年足球聯賽，展現「還想踢得更好」的雄心壯志運動 社會 醫療健康 社會
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「好久不見，我還活著呢！」
據世界衛生組織（WHO）發佈的《2023世界衛生統計報告》顯示，日本人的平均壽命為84.3歲（男性81.5歲，女性86.9歲），居世界首位。日本總務省2023年9月公佈的人口預測資料表明，日本80歲以上人口占比首次超過10%，也就是說，每10個人中就有1人是80歲以上的老人。
自去年春天以來，東京一直在舉辦一項具有日本這個長壽之國特色的體育賽事。那就是「東京都老年足球聯賽SFL80（O-80）」，即由80歲以上球員參加的足球聯賽。
日本已有多個由80歲以上球員參加的足球比賽。然而，O-80有一個突出特點。那就是，與其他多數短期淘汰賽不同，在該聯賽中，3支以上的常駐球隊要進行為期1年的比賽。這種少見的賽制引來足球發祥地英國、以及法德等國的媒體爭相報導。
共62名居住在首都圈的80歲以上男性參加了有紀念意義的首屆O-80聯賽。這些球員被分為紅星隊、白熊隊、藍色夏威夷3支球隊。為確保各球隊之間沒有年齡差，球員們被按年齡排序進行分組。
分別由11位球員組成的3支球隊使用的場地和日本職業足球聯賽（簡稱「J聯賽」）的比賽場地同等大小。此外，O-80聯賽還制定了面向老年人的相關規則。
比賽時間為半場15分鐘，可隨時換人。禁止惡意衝撞和滑鏟。受過自動體外心臟去顫器（AED）培訓的場邊工作人員隨時待命。從4月到翌年2月，每月舉行1次比賽。但在酷熱的7月和8月，不會舉辦比賽。即使在其他月份，如果出現高溫預警，也會取消比賽。
筆者前去採訪的2月16日是本賽季（共12場，其中4場被取消）最後一場比賽的日子。也就是說，這是決定首屆冠軍的關鍵一天。
「啊！好久不見。你一切都好嗎？」
「嗯嗯，還好好活著呢！」
「我前幾天剛去參加了同學的葬禮呢。」
「到了這把年紀，也成了葬禮上的常客了。」
比賽場地是位於東京都世田谷區的駒澤奧林匹克公園綜合運動場的輔助競技場。球員們陸續入場，談笑風生。雖說其中有輕微駝背的球員，也有一頭銀髮的球員，但這番場景已經遠超筆者的想像。這些80多歲的球員看起來都很年輕，聲音洪亮，腳步也很穩健。
因人口老齡化不斷擴充的老年足球聯賽的現狀
O-80聯賽的主辦方是成立於2000年的東京都老年足球聯盟。該聯盟一共主辦7個由40歲以上球員參加的足球聯賽。負責其中O-70、O-75、O-80聯賽的青山哲司向筆者講述了老年足球聯賽的歷史沿革。
「2008年度，我們開始舉辦有6支球隊參賽的O-60聯賽。從那以後，隨著球員年紀不斷成長，聯賽也在不斷擴充。2012年度，我們開始舉辦O-70聯賽。2017年度，為了縮小年齡差異，我們舉辦了O-65和O-75聯賽。2022年度，參加O-75聯賽的球員變成80歲，我們就開始舉辦O-80聯賽的預賽，並於本賽季正式開啟O-80聯賽。」
換句話說，當天聚集在駒澤的球員們可以說是先驅。因為他們長期堅持參加足球聯賽，所以才鋪平了老年聯賽這條路。
2023年度的球隊數量和球員人數如下（其中包括同時參加多個聯賽的球員）。
O-65 31支球隊 620名
O-70 18支球隊 449名
O-75 9支球隊 187名
O-80 3支球隊 62名
68歲的青山哲司也是「現役」球員，他告訴筆者：「雖然我現在也還在踢球，但在50歲時，根本沒想過自己到了70歲還能踢。因為老年球員越來越多，所以才誕生了O-80聯賽。原本這個年齡段的人就容易毛病不斷，不是所有人都可以繼續踢球的。有90%的人會從O-60聯賽進入O-70聯賽。之後，會遇到75歲這道坎。除自己生病或不舒服外，不少人還會因為要照顧妻子而不能參賽。」
對青山先生的這番話，筆者深以為然。當筆者問球員們「身體還好嗎？」「有沒有感染COVID-19？」，得到了以下答覆。
「得了肺癌，不過經過及時治療後已經康復了。」
「有過幾次骨折。」
「我得了兩次COVID-19，沒什麼大不了的。」
「踢足球鍛煉身體，可以減少醫療開支，推薦大家都來踢球。」
看來，多數球員在克服了某種疾病或傷痛後，又重新站在綠茵上的。
前日本國家隊隊員和「夢幻最強球隊」的傳奇人物也在其中
開球時間臨近。參賽球隊各自舉辦賽前準備會。每隊都拿出戰術板，認真地進行交談。不過，位居首位的紅星隊似乎出現了什麼問題。
「野村先生怎麼了？」
「給他手機打了好幾次電話，都沒人接。」
「那要不要打給他女兒呢？」
大家正在找的人叫野村六彥（84歲）。野村是前日本國家隊隊員、日本足球聯賽（JSL）首位得分王，2014年入選日本足球協會名人堂。在O-80聯賽中，除野村六彥外，還有一位傳奇人物。他就是白熊隊隊員金明植（86歲）。在上世紀60年代至70年代，金明植是被譽為「夢幻最強球隊」的「在日朝鮮蹴球團」的隊長。我很期待一睹這兩位的球技，但遺憾的是此次兩人都未到場。作為王牌主力的野村缺席，再加上剛好參賽球員較少，因此，此次紅星隊只有10名球員上場。
本賽季最後一場比賽由藍色夏威夷隊對陣紅星隊。出人意料的是，比賽踢得有模有樣。兩隊都排出了堅實的陣型，傳球、進攻和防守都有條不紊。雖然速度方面難免有所欠缺，但兩隊球員的腳下動作都很正確。據說，許多球員在高中、大學期間或工作後，都曾是足球能將。這從他們的一舉一動中便可窺見一二。
在大風呼嘯的球場上，到處可以聽見球員們活力十足的大嗓門。
「過來了！小心身後！」
「不是那邊！去前面！」
球員指揮隊友的聲音隨處可聞，從中傳遞出一股強烈的勝負欲。
與球員們的交談中，筆者發現了他們身手穩健的原因。當筆者問「每個月踢幾天球」時，很多人都回答，10天左右（也就是說，每3天就會踢一次球！）。還有人回答：「昨天也踢了！」這讓筆者不得不感慨「怪不得大家身手敏捷啊」。
青山哲司告訴筆者：「因為踢球的老年人增加，所以開始在首都圈組建O-75隊伍。大家每週都會在東京都內、川崎、橫濱等地的球場進行練習。只要去那裡，就有一起踢球的夥伴。我認為，在老年聯賽蓬勃發展的背後，就是因為存在著這樣的踢球環境。」
在換人的同時，激烈的比賽還在不斷進行。白熊隊的一名球員通過快速運球，打進了精彩的帶球射門。筆者忍不住拍手稱快：「真是好球啊。」青山哲司對筆者說：「進球的球員80歲。他年輕，所以速度快。」什麼？！80歲還算年輕？在觀看O-80聯賽時，大家對年齡的衡量標準都變得不同尋常了。
當筆者感慨「這真是一個有趣的世界」時，青山哲司說道：「在這裡，球員們每5年就會重返青春一次。比如，在參加O-75聯賽時，79歲球員的動作沒有75歲球員那麼靈活，他就會失去信心，懷疑自己是不是不行了。但是，進入O-80聯賽後，他就變成了受人期待的新生力量，又會變得充滿活力。」
「體力比不過『年輕人』，以後要靠腦力取勝。」
紅星隊奪得了O-80聯賽首屆冠軍。在表彰儀式結束後，筆者採訪了兩位球員。
首先，是白熊隊隊員半田進（86歲）。
「和那些年輕時就開始踢球的人不一樣，我是從50歲才開始踢球的。每週都會練習2、3次。踢完球後喝的日本酒，那真是美味。今天的表現嗎？完全不行啊。明明有過兩次機會，但我球技太差，全沒接住。我想再踢得好一點，多拿點分。」
接著，筆者採訪了獲勝的紅星隊隊員竹內民雄（85歲）。在高中時期，竹內和前文中提到的野村六彥曾一起稱霸國民體育大會，實力超強。此次，他又為自己的履歷書添上光輝一筆：O-80聯賽首屆冠軍。
「體力一天不如一天。今天搭檔野村不在，我沒能正常發揮。能夠長期踢球的秘訣嗎？這主要是因為我有野村這個競爭對手。不過，現在不斷有『年輕』球員進來，為了不被淘汰，我也是拼了老命了。體力比不過『年輕人』，以後要靠腦力取勝。我崇拜的伊涅斯塔（Andrés Iniesta）就是靠善於把握時機取勝的。我也要加強這方面的訓練，讓自己踢得更好，我還會重返賽場。」
雖然大家口口聲聲說著「老了，身體動不了了」，但仍希望自己能踢得越來越好。只要有這份信念，他們的足球人生就永遠在路上。
標題圖片：即使出現身體碰撞也無妨，球員們的矯健身姿讓人不敢相信他們已經80多歲（天野久樹攝影）