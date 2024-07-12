老年足球聯賽，展現「還想踢得更好」的雄心壯志

即便速度不在，但腳上功夫和戰術能力依舊不減當年。「SFL80」是一項具有長壽之國日本特色的足球聯賽，只允許80歲以上球員參賽。此次，筆者密切跟蹤本賽季最後一場比賽，為讀者還原從2023年4月至2024年2月的8場比賽中脫穎而出的球員們年邁卻依舊強健的真實面貌。

因人口老齡化不斷擴充的老年足球聯賽的現狀 O-80聯賽的主辦方是成立於2000年的東京都老年足球聯盟。該聯盟一共主辦7個由40歲以上球員參加的足球聯賽。負責其中O-70、O-75、O-80聯賽的青山哲司向筆者講述了老年足球聯賽的歷史沿革。 「2008年度，我們開始舉辦有6支球隊參賽的O-60聯賽。從那以後，隨著球員年紀不斷成長，聯賽也在不斷擴充。2012年度，我們開始舉辦O-70聯賽。2017年度，為了縮小年齡差異，我們舉辦了O-65和O-75聯賽。2022年度，參加O-75聯賽的球員變成80歲，我們就開始舉辦O-80聯賽的預賽，並於本賽季正式開啟O-80聯賽。」 換句話說，當天聚集在駒澤的球員們可以說是先驅。因為他們長期堅持參加足球聯賽，所以才鋪平了老年聯賽這條路。 2023年度的球隊數量和球員人數如下（其中包括同時參加多個聯賽的球員）。 O-65 31支球隊 620名

O-70 18支球隊 449名

O-75 9支球隊 187名

O-80 3支球隊 62名 68歲的青山哲司也是「現役」球員，他告訴筆者：「雖然我現在也還在踢球，但在50歲時，根本沒想過自己到了70歲還能踢。因為老年球員越來越多，所以才誕生了O-80聯賽。原本這個年齡段的人就容易毛病不斷，不是所有人都可以繼續踢球的。有90%的人會從O-60聯賽進入O-70聯賽。之後，會遇到75歲這道坎。除自己生病或不舒服外，不少人還會因為要照顧妻子而不能參賽。」

比賽前的紅星隊球員們。穿金色球褲的是「年輕球員」，穿紫色球褲的是「資深球員」（天野久樹攝影） 對青山先生的這番話，筆者深以為然。當筆者問球員們「身體還好嗎？」「有沒有感染COVID-19？」，得到了以下答覆。 「得了肺癌，不過經過及時治療後已經康復了。」

「有過幾次骨折。」

「我得了兩次COVID-19，沒什麼大不了的。」

「踢足球鍛煉身體，可以減少醫療開支，推薦大家都來踢球。」 看來，多數球員在克服了某種疾病或傷痛後，又重新站在綠茵上的。