在《幕府將軍》和《忍者之家》中窺見日本演員進軍國外的形式

在《幕府將軍》和《忍者之家》中窺見日本演員進軍國外的形式娛樂 文化
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真田廣之：我想終結對日本錯誤的印象
《幕府將軍》（全10話）於2024年2月開始在網路上架，原作是詹姆斯．克萊維爾的小說，由美國華特．迪士尼的其中一間製作公司FX操刀。舞臺是關原之戰（1600年）前一晚的日本，這是以NHK大河劇為首的時代劇中，極受觀眾喜愛的時代。
真田廣之飾演的虎永，還有柯斯莫．賈維斯飾演的布萊克索恩（水手），這兩個角色的原型分別是德川家康和英國航海家威廉．亞當斯。亞當斯是漂流到日本，後來成為家康的外交顧問。本劇以這兩個人的關係為主軸，加上杏奈．澤井飾演的鞠子（原型是武將細川忠興的妻子，天主教徒，教名伽羅奢），運用日本時代劇無法細細呈現的視角闡述故事，展現出東西不同文化的邂逅，以及天主教和基督新教的對立等。原型角色讓人易於想像，但對時代劇影迷來說，或許不適應劇中與史實不同的設定和故事內容。不過本劇畫面張力滿分，陰謀四起的政治爾虞我詐也是驚險萬分，製作精良，絕對會被吸引。
這本原作小說曾在美國拍成連續劇，並於1981年引進日本播放。說實話，當時給人的印象不太好。劇中呈現的日本風貌甚是詭異，筆者記得自己中途即放棄觀看。
四十年過去，這次製作出的《幕府將軍》深受觀眾好評。無論服裝、小道具、儀態、臺詞、房屋擺飾等，都從日本找來專門的幕後人員，創造出奢侈、渾厚的世界。即使以日本人的眼光來看，也沒什麼不協調之處。
這都是因為真田在劇組中扮演著很重要的角色。他挺身挑戰電影《末代武士》（2003年），是希望終結世界對日本錯誤的印象。在那之後過了二十年，真田感覺到身為一介演員，他提出的主張終有極限。所以才會擔任本劇製作人，親自挑選工作人員，同時用心檢視細節，居中協調外國和日本的演員、工作人員，此外還擔任主角。可說是全方面活躍。
賀來賢人：趁著新冠疫情，向Netflix毛遂自薦
另一方面，在同一時期於Netflix上架，也博得人氣的《忍者之家》，則是一部現代劇。主演的賀來賢人也加入共同執行製作人的行列。導演是美國人戴夫．博伊爾，由東寶的子公司TOHO Studio製作。故事主角是侍奉德川家康的服部半藏的後裔一家人，在創作的世界中，服部半藏就是忍者的代名詞。
俵家世代以「忍者」為業，一家七口，包括雙親（江口洋介、木村多江）、長男（高良健吾）、次男（賀來）、祖母（宮本信子）等人。他們在六年前的事件中失去長男，遠離「忍者」的工作。然而敵對「忍者」一派和新興宗教的教祖（山田孝之）勾結，俵家遂被捲入其中。本劇沒有忍者劇常見的華麗的妖術，而是呈現低調行事的「忍者」，描述分崩離析的家庭重組。日本的封閉感也是一個看點。
賀來因為新冠疫情，工作停擺，這讓他感覺到身為演員的危機，於是做出這個企畫，並把親自書寫的大綱毛遂自薦到Netflix，這才開始製作這部連續劇。賀來打從一開始就打算在全球上架影片，這樣的想法似乎與對忍者劇有興趣的Netflix不謀而合。
不拘泥在「術業有專攻」的分工制
日本演員到國外拓展演藝事業並不罕見。進軍好萊塢確實容易受人矚目，不過到中國、臺灣、韓國活躍的演員也不少。甚至還有在亞洲闖出人氣後，再「反向輸入」回日本的例子。
第二次世界大戰前就已經有些演員在好萊塢發展，他們都是在日本累積資歷之前，就前往美國發展了。出演過多部黑澤電影而受到好評的三船敏郎，在1960年也演了許多外國作品。之後，丹波哲郎、千葉真一、高倉健、松田優作、工藤夕貴等人接連嶄露頭角。
渡邊謙因《末代武士》受到矚目，他也藉著這個機會往舞臺劇發展。他與把據點挪到好萊塢的真田一起演出這部作品後，活躍於電影、電視劇中。如今他們兩人已是成功勇闖世界的日本演員代表。
現在從日本輸出到國外的作品也增加了。這個趨勢的背後在於影片串流服務的擴張。這使得作品輸出國外的難度下降，日本拍片的人也會更注重於製作「到全世界都吃得開的作品」。
只要日本企業肯出資贊助投入龐大製作費用的外國作品，也能期待劇組任用日本人氣演員。
目前演員的工作方式已產生變化，呈現多樣化，例如進軍國外、擔任製作、從經紀公司獨立、主張自己的想法等等都是。現在已經越來越多人不會拘泥在演員就該專心演戲的「術業有專攻」的分工制了。
賀來這次首次挑戰當製作人，他在雜誌訪問中表示：「賀來賢人都辦得到（自己一定也可以）──我希望這麼想的同伴能增加。」(*1)他在2022年時，離開大型經紀公司獨立，似乎真切感受到自己能自由發展這件事。他在4月3日時，也於IG上發表，要和博伊爾導演一起成立影像製作公司的消息。
日本製作的影像作品快速發展的背後，與來日觀光客增加，以及能親眼看見現實的日本的機會增加息息相關。數次造訪日本的人，還會開始前往非觀光地，體驗各式各樣的事。即使一開始的動機是漫畫或動畫，在他們接觸歷史性的事物以及日本的日常生活後，便會開始尋求非刻板印象的日本，接受的心態也因而形成。
(*1) ^ 「賀來賢人以劇組之姿，在Netflix《忍者之家》感受到的苦惱和喜悅」《ELLE》（2024年2月15日）
演員除了演技，還要有其他力量和主張
但這也不全然都是開心的事。在好萊塢，「日本人就是這樣」的刻板印象根深蒂固，一旦走出日本，等著我們的就是與歧視和偏見的戰鬥。
松崎悠希在好萊塢發展了二十年以上，曾演出《來自硫磺島的信》、《粉紅豹2》等作品。他在2022年3月，於推特（現在的X）公開了世界對包含日本的亞洲人的歧視和偏見。此外，知名製作人也在報紙的訪談中表示：「就算被人寫得很奇怪，日本人也不會生氣，不會抗議罷工。畢竟不會影響到票房，也就感覺不到顧慮的意義。」而且他還說不只人種，對各種少數群體的偏見，也會在無意識中散發出去，然後深植在腦中。因此就算要稍微破壞團體和諧，他也想要繼續發聲。(*2)
從光是能參與外國作品，就要心懷感激的時代開始，日本演員就一直要求要正確描繪日本的形象，光實現這點，就花費了好幾十年。從今往後，即使是欣賞作品的人，也不能對歧視和偏見毫無自覺。
音樂的世界和演員走在同一條道路上，但進度卻稍微超前。普契尼的歌劇《蝴蝶夫人》（1904年首演）中描繪的「奇妙的日本」就是一大問題。
經過人們發現由日本人飾演日本角色有其意義的時代後，1985年《蝴蝶夫人》在義大利上演，其中無論演出、服裝、裝置道具等，都有日本工作人員參與其中。
歌劇院歌手岡村喬生在歐洲的歌劇院演出時，曾向舞臺導演抗議劇中設定無視日本的慣例和風俗，但並未受到採納。因此他自行修正，在2003年於東京上演「改訂版」。雖然擁有著作權的普契尼之孫不承認改訂，音樂相關人士卻展現了他們的理解。
近年在西歐也興起一股風潮，他們認為觀賞殖民地主義、人種歧視等刻板印象化的作品，是一種在無意間助長歧視的行為。因此有研究者站出來喊話，認為必須以現代的觀點加以改正。(*3)花了一百年，才走到這一步。
影像作品在世界同步上架，使得世界變得更小，隔閡也變得更小。但競爭也因此變得更加激烈。身為演員，演技不必說，參與籌劃作品的創造力和語學能力也不可或缺。此外，還要主張必須主張的事物。觀眾也要認知到一件事，就是不要在無意間助長歧視。整體來說或許難度反而上升了。
真田在二月於日本外國特派員協會開的記者會上表示，《幕府將軍》這件工作將是邁向未來的一大步，而且為了那些將進軍國外當成目標的後進們，架起雙方橋樑就是他的使命。
懷才的年輕人往後一定會走過真田搭起的橋樑，輕鬆跨越國界。這件事也代表著影像的世界也終於走到這一步了。
標題圖片：真田廣之（左，路透社）與賀來賢人（右，時事通信Photo）
(*2) ^ 「『在好萊塢，日本人就是被歧視…』被迫矯正自然捲的演員，松崎悠希的憤怒」《朝日新聞GLOBE》（2022年6月18日）
(*3) ^ 片平幸「歌劇作品《蝴蝶夫人》與來自日本的回應──針對被表象化的「日本」的各種反應」《桃山學院大學綜合研究所紀要》第42卷第1號（2016年7月）