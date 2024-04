在《幕府將軍》和《忍者之家》中窺見日本演員進軍國外的形式

真田廣之:我想終結對日本錯誤的印象

《幕府將軍》(全10話)於2024年2月開始在網路上架,原作是詹姆斯.克萊維爾的小說,由美國華特.迪士尼的其中一間製作公司FX操刀。舞臺是關原之戰(1600年)前一晚的日本,這是以NHK大河劇為首的時代劇中,極受觀眾喜愛的時代。

真田廣之飾演的虎永,還有柯斯莫.賈維斯飾演的布萊克索恩(水手),這兩個角色的原型分別是德川家康和英國航海家威廉.亞當斯。亞當斯是漂流到日本,後來成為家康的外交顧問。本劇以這兩個人的關係為主軸,加上杏奈.澤井飾演的鞠子(原型是武將細川忠興的妻子,天主教徒,教名伽羅奢),運用日本時代劇無法細細呈現的視角闡述故事,展現出東西不同文化的邂逅,以及天主教和基督新教的對立等。原型角色讓人易於想像,但對時代劇影迷來說,或許不適應劇中與史實不同的設定和故事內容。不過本劇畫面張力滿分,陰謀四起的政治爾虞我詐也是驚險萬分,製作精良,絕對會被吸引。

這本原作小說曾在美國拍成連續劇,並於1981年引進日本播放。說實話,當時給人的印象不太好。劇中呈現的日本風貌甚是詭異,筆者記得自己中途即放棄觀看。

四十年過去,這次製作出的《幕府將軍》深受觀眾好評。無論服裝、小道具、儀態、臺詞、房屋擺飾等,都從日本找來專門的幕後人員,創造出奢侈、渾厚的世界。即使以日本人的眼光來看,也沒什麼不協調之處。

這都是因為真田在劇組中扮演著很重要的角色。他挺身挑戰電影《末代武士》(2003年),是希望終結世界對日本錯誤的印象。在那之後過了二十年,真田感覺到身為一介演員,他提出的主張終有極限。所以才會擔任本劇製作人,親自挑選工作人員,同時用心檢視細節,居中協調外國和日本的演員、工作人員,此外還擔任主角。可說是全方面活躍。



真田廣之兼任主角與製作人的《幕府將軍》(已於Disney+的Star上架)。華特.迪士尼在全球上架本劇後,播放次數在短短六天時間就達到九百萬,也是Disney+(北美的平臺是Hulu)歷代上架的連續劇中的第一名。(c) 2024 Disney and its related entities. Courtesy of FX Networks