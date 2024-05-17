小林製藥紅麴保健品謎團，專家呼籲「儘快查明原因」

使用酒麴的食品安全性是有保障的

此次問題導致了嚴重不安情緒在消費者中不斷蔓延。或許原因有二，一是由於「紅麴」有一個「麴」字，所以容易和酒麴混為一談；二是人們對酒麴，尤其是紅麴的知識儲備較少。

作為釀造食品研究人員，我非常擔心這些錯誤觀點的傳播擴散。從結論來說，紅麴菌不是罪魁禍首，更何況日本的麴菌都經過無毒純化處理的，完全沒有損害健康的風險。這一點是我首先要明確指出的。

日本人飲食生活中不可或缺的麴菌，是以俗稱「黃麴菌」的米麴菌（Aspergillus oryzae）為代表的「麴菌（Aspergillus）屬」的一種黴菌。而用於製作紅麴的紅麴菌則是「紅麯黴（Monascus）屬」黴菌，從生物學角度而言，與日本廣泛使用的麴菌完全是兩種物質。

日本麴菌的由來非常特殊，早在鐮倉室町時代，就已經存在培養優良麴菌，將菌株批發給釀酒作坊的「種麴屋」。種麴屋花費漫長的歲月，清除掉具有毒性的黴菌，僅繁殖優良的麴菌，確保了它的安全性。他們純化培養出來的麴菌，也就是菌株酒麴，是完全不同於野生酒麴黴菌的「商品」，其安全性一直在不斷地提高。儘管現在日本全國僅剩大約10家菌株麴生產公司，如果沒有它們的存在，今天的日本釀造業也就無從談起。

紅麴菌主要在中國和臺灣被用於製作紅麴酒和老酒。沖繩的傳統食物「腐乳」也會使用。長年的食用經驗，也證明瞭使用紅麴菌製作的酒和食品的安全性。否則，使用紅麴的飲食文化就不可能延續到現在。



使用紅麴製作的沖繩發酵食品腐乳（PIXTA）