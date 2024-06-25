零排放船舶，在日本實證試驗成功

日本財團4月4日發佈消息稱，在北九洲市開展的氫燃料電池海上風電廠作業船零排放航行實證試驗取得成功，在全球首開先河。該船已於4月10日起作為觀光船投入運營。綠色清潔、平穩舒適，想必這樣的遊船之旅將受到人們的青睞。

日本首艘20噸級以上氫燃料電池船 2024年3月26日至4月4日，以氫氣和生物柴油為燃料的作業船「HANARIA」在北九洲市小倉港至位於若松區海域的海上風電廠之間開展了航行實證試驗。往返57公里，用時3小時45分，二氧化碳零排放航行取得圓滿成功。

HANARIA開展零排放航行試驗。該船計畫用於海上風電廠人員運輸和考察活動等（圖片：日本財團） HANARIA是日本財團主持推進的「零排放船專案」中的一項研發成果。船體全長33公尺，寬10公尺，總噸位238噸，額定載客100人。這艘混合電動船配備兩組氫燃料電池、一台生物柴油發電機和兩組鋰離子電池，可以選擇僅使用氫燃料電池的「零排放模式」航行。這是日本首次總噸位20噸以上且採用氫燃料作為動力的大型船舶航行實證試驗，亦是全球首次海上風電廠作業船零排放航行實證試驗。 召開記者會之前，主辦方在海灣內舉行了試乘活動。起航出港時耗電量大，HANARIA採用了混合動力模式。即便是在這種模式下，噪音和震動也已經足夠小了，當切換到零排放模式後，發動機聲響消失，加速輕盈流暢。在船上幾乎聞不到船舶特有的燃油氣味，看來這不僅有助於保護地球環境，還可以減少乘客暈船的情況。

停靠在小倉港砂津棧橋邊的HANARIA。據介紹，採用混合動力模式航行時，二氧化碳排放量也比使用化石燃料的船隻減少53%以上

在海灣內採用零排放模式航行。低速航行時輕盈順滑，即使是在風平浪靜的海面上也幾乎不留航跡

引領全球船舶的零排放轉型 2021年度，日本國內二氧化碳排放量為10.64億噸，含私家車在內的機車、火車、飛機、船舶等交通工具的排放量占比較大，達到了17.4%。而在交通工具的總排放量中，內航水運的排放量約占5.5%，日本財團零排放船專案的目標便是讓這部分排放量歸零。2022年以來，有3個聯盟一直在推進零排放船的研發，此次完成首次航行實證的是由MOTENA-Sea、商船三井技術貿易公司、本瓦造船、關門汽船、大陽日酸5家公司組成的「氫燃料電池海上風電設備作業船聯盟」。 實證成功後，日本財團常務理事海野光行稱：「二氧化碳零排放船將成為日本2050年建成碳中和社會的一張王牌。日本在氫能源領域擁有的專利數量全球第一，我們希望可以集結這些高水準的技術力量，引領全球船舶的零碳化轉型升級。」

記者會登臺發言人員。從左起分別為日本財團常務理事海野光行、MOTENA-Sea社長高尾和俊、豐田汽車專案總負責人濱村芳彥、北九洲市市長竹內和久 為HANARIA提供燃料電池和儲氫技術的是推出了全球首款燃料電動車「MIRAI」，在氫能源領域擁有多項專利的豐田汽車公司。擔任氫能源工廠項目總負責人的濱村芳彥對該專案大加讚賞：「這個項目為建成氫能社會開闢了兩條重要的道路。一是，在日本各地開展的絕大部分氫能源相關專案均未走出試驗、實證範疇的背景下，率先在船舶領域向商業化發起了挑戰。二是，因為氫能屬於新技術，所以法律法規等制度建設尚未跟上，但通過不厭其煩地與相關部門溝通，部分運用規則已經得以改善。這樣一來，後續船舶項目就容易推進了。」 雖然研發HANARIA的目的是為有望穩定供應再生能源的海上風電廠提供人員運輸和開展考察活動的交通工具，但海野常務理事稱：「現在投入運營的海上風電廠還比較少，所以在一段時間內將用作觀光船。」通過不斷航行積累資料，或許將有助於改進船體設備，並推動法律法規相關限制的放寬。

船尾裝配的儲氫罐由豐田製造。在陸地上填充氫氣後，用吊車轉裝上船

HANARIA的駕駛艙。駕駛員通過觸控螢幕可以在混合動力模式與零排放模式之間切換