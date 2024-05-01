學生志工在能登半島地震災區中尋找「自己能做的事」（上）：為了災民全力以赴

石川縣珠洲市為能登半島地震災區，目前正如火如荼進行重建工作。有一群來自日本財團志工服務中心所派遣的學生志工，他們除了協助災區受損房屋的維修工作，也幫忙避難中心足湯的按摩服務等，本文貼身採訪報導他們發揮「年輕人活力」的志工活動（上）。

新聞沒有報導的災區實際景況 第六梯志工主要是與NPO「災害援助機構」一起行動，他們是以珠洲市北部折戶町的疏散中心為活動據點。當NPO的資深工作人員使用重機具或起重機保全房屋時，學生們便負責清除屋內瓦礫和垃圾。

用怪手拆除倒塌的牆壁以避免二次傷害

現場有很多像是清除瓦礫與垃圾等毋需特殊技能的工作 「實際在災區的所見所聞與從網路或電視新聞上看到的景況完全不同」 搬運碎石的男同學說出真實的感受。當我們一抵達能登，放眼望去被壓垮的房屋不計其數，眼前的景象令人難以想像。而當進入受損的屋內，看到居民日常生活被迫停擺的模樣時，內心更深刻地感受到地震所帶來的衝擊。 有些建築物外觀看似無恙，但一踏入室內，映入眼簾的盡是倒榻的置物櫃或櫥櫃、和散落一地的玻璃。能登半島冬季潮濕，具有濕度控制功能的土牆是建築物的主流。因震災的關係，牆壁倒塌、土塵飛揚、海風從破碎的窗戶吹進屋內並夾帶沙塵。居民們感嘆道，「即使我們躲過房屋全毀或半毀，但幾乎大部分的房屋都遭受了很大的損害。」

將置物櫃扶正並裝回掉落的門，力求盡量恢復原貌

有時小隊長發現並提醒「櫥櫃內部還很雜亂喔」，成員便匆忙上前整理 能登半島65歲以上居民佔比相當高，尤其是珠洲市，超過了50%。有許多戶是獨居老人，他們甚至無法自己打掃整頓家裡。 當學生們了解到僅透過毀壞的房屋數量並無法完整傳達現場的實際情況，便更加投入志工活動。他們邊擦汗邊說著，「即使是專業的救災團隊和我們六名學生通力合作，花了大半天仍無法清理完一棟房子。不知道何時居民們才能回復日常生活……」 負責指揮現場救援工作的川島浩義說：「若對漏水屋頂和破碎窗戶置之不理的話，房子將繼續受到損害。這次我受到受災屋主女兒的請託，她希望『當父母回到家時，盡可能減輕他們心痛的感覺』。我希望學生志工們發揮同理心，自己審慎思考後再採取適當的行動。」

川島（右二）細心指導學生志工

午餐在戶外煮泡麵、吃餅乾