東京「百年居酒屋」，大眾文化之精髓盡在其中！

以實惠的價格提供種類豐富的菜餚和酒水的「居酒屋」，是日本人生活中不可或缺的大眾文化之一大象徵。東京有著數不清的居酒屋，其中很多還是百年老店。此次記者走訪了其中兩家「百年居酒屋」，探尋它們歷久不衰的魅力所在。

居酒屋：日本人生活中不可或缺的一部分 紅燈籠微弱地照亮小巷，門簾後傳來男女老少的歡聲笑語。 在日本，即使是小小的城鎮，也一定有居酒屋。除了店主自製的特色菜餚外，居酒屋還以實惠的價格提供啤酒和日本酒等酒精飲品。這裡不僅是吃飯喝酒的地方，它還作為促進人際交流的社交場所而扎根於百姓的日常生活之中。 在日本這個國家，許多「大人」都有一家經常光顧的中意的居酒屋，那裡也成了人們可以傾吐無法在家裡或工作場所言說之心聲的地方。 「去喝一杯，怎樣？」 下班後，順路到常去的居酒屋，或一個人坐在吧檯自斟自飲，或與要好的同事、學生時代的好友一起享受片刻的輕鬆時光。這種日本人生活場景，在許多電影和文學作品中也都有過生動描繪。 東京的居酒屋中，有不少充滿個性、獨具特色的百年老店。其中，千代田區神田的「Mimasuya」和江東區西大島的「山城屋酒場」尤其吸引美食家和酒友。記者逐一探訪，盡情領略了老居酒屋的獨特魅力。

讓美食家讚歎的傳統味道 Kaori從店裡的眾多菜餚中，我們請Kaori選出5種受歡迎的菜品： 「燉牛肉、烤雞、整煮泥鰍和柳川鍋，還有馬肉刺身。最受歡迎的是第2代店主為了讓顧客能『便宜鮮美地吃到牛肉』而發明的燉牛肉。喜歡燉牛肉的客人和喜歡肉豆腐的客人形成了兩個『派系』，但幾乎所有顧客都會點這兩樣中的一樣。」 這些菜品多年來一直滿足著美食愛好者的舌頭。

燉牛肉，600日圓（松園多聞攝影）

馬肉刺身紅肉，1300日圓（松園多聞攝影） 「整煮泥鰍」，是不剖開魚身，將整條泥鰍直接入鍋煮，這是從江戶時代傳下來的烹飪方法。馬肉刺身也是一道傳統菜餚，肉質鮮紅、味道濃郁。在Mimasuya，就著世代相傳的特色美食來啜飲日本酒，可謂是一種無上的享受。在這裡，人均花費5000日圓左右即可嘗遍菜單上的大菜，讓你的胃和口得到雙重滿足。考慮到這家店位於寸土寸金的東京市中心，價格可謂相當實惠。

「整煮泥鰍」，700日圓（松園多聞攝影） 許多老居酒屋會將一款款菜品寫在被稱做「短冊」的長條紙箋或木板上後掛在牆上。Mimasuya的短冊菜單也是一大特色，上面的字都是由第3代店主親手書寫的。Kaori透露道：「父親曾經請製作招牌的師傅寫，結果師傅說『只有你的字才最適合這家店』，於是我父親便自己動手寫了起來。」 第3代店主的字跡柔和且富有親和力，部分變得模糊難辨的字也在繼續使用，這也是Mimasuya至今仍堅持的為百姓服務的象徵。 「現在物價飛漲，在不漲價的情況下繼續營業很困難，但如果漲價就要重寫短冊。我覺得父親的字跡最適合這家店的味道，加上我自己也怕麻煩，心想就這樣吧，所以就一直保持著原樣。而且，從小祖父和父親就告誡我，『如果要漲價，我們一定要是最後那一家』。」 Mimasuya長期以來堅持的味道、價格和精神，正是它能夠長久吸引顧客的原因。

上一代店主手書的「短冊」菜單（松園多聞攝影）