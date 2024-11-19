日本忠犬像的故事：「八公」並非唯一！社會 文化 歷史 觀光旅遊
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為南極觀測隊提供支援的樺太犬群像雕塑（東京都立川市）
從立川市政府步行5分鐘，可以看到一處研究設施群，國立極地研究所南極和北極科學館就位於其中一角。訪客可以在此體驗相鄰的國立極地研究所開展的南北極考察成果。庭院中有15隻樺太犬的群像雕塑，是為了紀念在首次南極觀測（1957-1958年）時被遺留在南極並壯烈殉職的樺太犬而設置的（標題圖片）。
樺太犬是原產自庫頁島（樺太）和千島群島並經過品種改良的犬種。牠們能在零下40度的環境中生存，服從性強，體格健壯，可長達兩周時間不進食。因此在北海道，樺太犬一直以來都被當作工作犬飼養。
決定在南極觀測中用樺太犬拉雪橇後，相關人員從當時生活在北海道的約1000隻樺太犬中選訓了40隻左右。最後，一支由22隻樺太犬組成的精銳犬隊跟隨首次南極越冬觀測隊前往南極。
然而，1958年2月，由於天氣惡劣，第2次南極觀測隊的南極登陸被緊急取消。而在第1次南極觀測隊撤離時，有15隻樺太犬被拴在昭和基地內。於是，這些樺太犬就這樣被遺棄在了當地。
第2年，即1959年1月，重返基地的隊員們驚訝地發現，15隻樺太犬中有兩隻掙脫鎖鏈後存活了下來，牠們就是「太郎」和「次郎」。這個奇跡後來被拍成電影《南極物語》，並在國際上引起了轟動。
7隻樺太犬被發現死於鎖鏈之下，其他6隻則下落不明。然而，9年後的1968年，人們在昭和基地附近的融雪中發現了另一隻樺太犬的屍骸。這是除太郎、次郎之外的「第3隻犬」，牠在掙脫鎖鏈後，在基地附近生存過一段時間。
北村泰一是首次南極越冬觀測隊的訓犬師，也是唯一一位與太郎、次郎重逢的隊員。在報社記者嘉悅洋的説明下，北村在2020年確認了第3隻犬是「Riki」，並進一步得出了「Riki保護了太郎和次郎」的結論。《無人知曉那隻狗的名字》（嘉悅洋著，北村泰一監修，小學館集英社製作）一書中詳細記載了北村和嘉悅兩人周密詳實的論證過程。
1959年9月，日本動物保護協會在東京鐵塔入口處設置了15隻樺太犬的紀念雕塑。之後，由於東京鐵塔周邊的維修工作，這些雕塑被移走。2013年，雕塑被贈與並遷至國立極地研究所。在過去了約半個世紀後，這些樺太犬終於又回歸了南極觀測隊。有的雕像看起來像是在悲傷嚎叫，有些則擠靠在一起伏臥在地上。牠們是否在一邊懷念故鄉北海道的風景，一邊等待觀測隊隊員的歸來呢？
在火災現場大顯身手的消防犬「文公」（北海道小樽市）
小樽市的紅磚倉庫建築群和石板路營造出一種懷舊氣氛，保留了明治至大正時代的港口城市風貌。從小樽站步行10分鐘左右，即可到達位於小樽運河沿岸的小樽舊倉庫。這座舊倉庫前有一座小狗銅像，小狗的名字叫文公。這是小樽的知名景點之一，有不少遊客前來拍照留念。
文公是上世紀10年代到30年代小樽消防總部飼養的一隻雜種雄犬。據說每當消防車出動時，文公都會率先跑上車，站在踏板上前往火災現場。牠的「出警」次數多達1000次以上。在火災現場，文公會驅趕看熱鬧的閒雜人等，咬著消防水帶遞給消防員。通過報紙、雜誌和廣播，牠的「英雄事蹟」被傳播至全國各地。
1938年2月3日，在眾人的守護下，24歲的文公離開了這個世界。這個年齡相當於人類的100歲，可謂「壽終正寢」。我們可以通過繪本《消防犬文公》（水口忠著，梶鯰太繪圖，文溪堂）來回顧牠的一生。
以前小樽有許多木制房屋，大火頻發。因此，當地不斷完善消防管理，建造了石制建築。文公就是在那個時候積極參加消防工作的。
在一處火災後的現場，消防隊員聽到當時還是一隻小狗的文公發出嗚嗚聲。文公被救出後，就一直飼養在消防總部。據說，文公很喜歡戴消防頭盔，生病時會獨自前往動物醫院，是一隻聰明伶俐的狗。
2006年，在文公68周年忌日那天，以消防隊現役隊員為主，發起了設立紀念碑的籌款活動。同年7月，銅像在小樽舊倉庫前的廣場落成。此後，根據季節和活動的需要，文公像會搭配上各種圍脖、頭巾和衣服，時髦的「小狗文公」讓遊客們大飽眼福。
幫文公「換衣服」並拍照上傳至社交媒體的是小樽觀光協會的吉田理惠子。吉田說：「春天和秋天是頭巾和印花大手帕，夏天舉辦小樽傳統節慶活動『潮祭』時，文公會穿上名為『法被』的日式短外衣，冬天是羊毛衫和圍巾，還有聖誕款。這些都是市民們送來的。」
在小樽，人們還可以在另一個地方見到文公，這就是小樽舊倉庫旁邊的小樽市綜合博物館運河館。這裡展示著文公的標本，白毛褐斑，耳朵微微下垂，我們在這裡可以看到憨態可掬的文公。
替主人參拜伊勢神宮的「Okage犬」（三重縣伊勢市）
日本共有約8萬座神社，伊勢神宮為全國神社之本宗，被人們親切地稱為「伊勢先生」。在伊勢神宮外宮的參拜道路上，有一家老字號特產店——伊勢Sekiya總店，店門口有一處深受歡迎的拍照打卡點。
這是一座名為「柄杓童子」的銅像。1名兒童騎在1隻狗身上，雙手拿著1柄水勺置於背後。底座上刻有這座雕像的製作者、雕刻家籔內佐斗司撰寫的碑文。
「自古以來，人們都渴望前往神宮參拜，而幫那些無法親自前往的人們實現心願的，正是『代參（拜）犬』。據說，這些狗背著水勺，在眾人的善意保護下不斷前行。跨騎在狗身上的孩童，便是這份善心的象徵。」
進入江戶時代後，東海道上的53處驛站建成，參拜伊勢神宮成為每個平民「一生至少要參加一次」的重大活動。每隔大約60年就會出現1次參拜的盛況。參拜伊勢神宮可以承蒙諸神賜福，因此被稱為「Okage參拜」。
主人因疾病等原因無法前往伊勢神宮參拜時，代為參拜的狗即為「Okage犬」。Okage犬背著一柄水勺，獨自前往伊勢神宮。
《狗的伊勢參拜》（仁科邦男著，平凡社新書）一書中指出，這種代參（拜）犬最早見於文獻記載的時間是1771年。據伊勢神宮的神官記載，山城國（京都府）有個叫高田善兵衛的人，他的愛犬到伊勢神宮的外宮和內宮參拜並領到了神符。
此後，不斷有狗前去參拜伊勢神宮。福島縣須賀川市的十念寺不動堂後面有一座狗的雕像，這隻狗名為「小白」。寬政年間（1789-1801年），牠曾代替生病的主人前往伊勢神宮參拜並領回了神符。
Okage犬的脖子上掛著一個木牌並纏著一串錢，木牌表明了伊勢代參（拜）犬的身份，上面寫著主人的地址。
當然，這些狗不可能獨自到達從未見過的伊勢神宮。事實上，當時有一種被稱為「全村護送」的支援系統，即由沿路的人們護送，將狗從一個村子送到下一個村子。據說，當時人們相信，善待Okage犬，自己也能積累功德，幾乎沒有人會奪走狗身上的錢。
順帶一提，曾經有隻Okage犬從津輕黑石（青森縣）徒步往返伊勢神宮，歷時3年，行程約2400公里。這是有記錄的日本犬類單獨旅行的最長距離。
進入明治時代後，雖然數量開始減少，但仍有Okage犬前去參拜伊勢神宮。然而，1873年東京實施的《養犬條例》普及全國，對飼養犬隻的管理更加嚴格，情況發生了遽變。此後，Okage犬便從人們的視野裡消失了。
不過，150年後的今天，Okage犬再次引發了人們的關注。在位於伊勢神宮內宮門前町中間的「Okage橫丁」小道，推出了一項讓寵物狗裝扮成Okage犬的體驗服務，深受歡迎。人們可以給自己的愛犬脖子上系上「注連繩」和小荷包並在附近散步，還能額外獲贈一塊祛病木牌。
日本首隻成為治療犬的棄犬「Chirori」（東京都中央區）
在東京的銀座，商務人士和遊客往來如織。從東京Metro銀座站步行5分鐘，可以抵達位於歌舞伎座附近的中央區立築地川銀座公園。公園內有一座母子犬銅像，這是母犬Chirori及其小狗們的紀念碑。Chirori是隻被遺棄的狗，後來成為日本國內第1隻治療犬。
治療犬是指在醫療或長照設施與患者或老年人互動，為其提供身心護理服務的犬隻。實踐證明，治療犬的應用在很多方面都取得了成效，如穩定情緒、緩解老年失智症狀、促進腦梗塞後遺症的恢復，等等。
1992年夏天，一般財團法人國際治療犬協會創始人、音樂家大木Tōru在一家動物保護中心救下了即將被處死的Chirori。在《名犬Chirori》（岩崎書店）一書中，大木詳細記錄了Chirori成為一隻治療犬的故事。
儘管Chirori是隻被遺棄的雜種犬，右腿還有障礙，但直到2006年春天離世為止，12年裡牠一直為老年人和體弱者的身心療愈而工作。Chirori最大的魅力在於牠那雙可愛的眼睛。透過溫柔地注視對方的雙眼，Chirori努力為許多受傷的人提供情感關懷。
目前，Chirori的故事已被收錄在5本教科書中，並以書籍的形式在國內外出版。
有人為了和Chirori互動而專心進行康復訓練，原本無法動彈的手恢復了知覺；有人再次開口說話；有人重新燃起了生活的希望；甚至有國中生走出了不願上學的困境…這樣的事例數不勝數。
大木說，Chirori給那些同為棄犬的小狗們開闢了一條成為治療犬的道路，這是牠留下的最大一筆「財富」。
「在東日本大地震發生後我們走訪的醫院中，人們都知道治療犬，並且很歡迎我們的到來。有個愛犬被海嘯卷走的人，一手抱著愛犬的照片，一手緊緊摟著治療犬。」
日本全國還有許多廣受歡迎的忠犬像和愛犬像。下面為您介紹其中幾座雕像。
【老犬神社的忠犬Shiro像】
位於秋田縣大館市。江戶時代，有位名叫定六的東北的「又鬼」獵人，有次他因為在狩獵時忘帶狩獵許可證而被投入監獄。為了不讓主人被處死，定六的愛犬Shiro拼命跑回家想要取來狩獵許可證。後來，人們把Shiro當作「老狗之神」來供奉，以祈求家宅平安。Shiro像前還供奉了許多狗的玩具。
【落語《元犬》像】
位於東京都臺東區。在藏前神社的鳥居外，有一座狗的雕像，看起來就像是在拜謁神社大殿。在「古典落語」《元犬》中，有隻名叫小白的狗在這座神社許願，後來如願變身為人。根據這故事，人們在2010年建造了這座雕像。
【西鄉隆盛像】
位於東京都臺東區。在上野公園入口附近，有座西鄉隆盛及其愛犬的雕像。西鄉是明治維新的領袖人物之一。這座雕像出自雕刻家高村光雲之手。西鄉是有名的愛狗人士，據說曾用自己喜歡的鰻魚餵養愛犬。
【導盲犬薩普像】
位於愛知縣名古屋市和岐阜縣郡上市。德國牧羊犬「薩普」是隻導盲犬，為了保護主人，被汽車撞斷了一條前腿。事故發生後的第2年，即1983年，童書《加油！導盲犬薩普》出版並成為暢銷書。
【高野山嚮導犬Gon的紀念碑】
位於和歌山縣九度山町。高野山是弘法大師（空海）創建的知名佛教聖地。這裡有座小狗的紀念碑。這隻狗名叫Gon，曾經為那些在高野山入口處的九度山站下車的香客們引路，帶領他們前往供奉弘法大師母親的寺院「慈尊院」。
【失明小狗Dan的紀念碑】
位於愛媛縣松山市。這座Dan的雕像位於潮見小學校園內。孩子們發現了隻被遺棄的失明小狗。因為學校有規定，所以他們無法飼養這隻小狗。不過，孩子們對小動物的喜愛和對障礙動物的同情最終促使大人們開始採取行動…。
標題圖片：位於國立極地研究所南極和北極科學館庭院內的15隻樺太犬的銅像。為了紀念在首次南極觀測時壯烈殉職的樺太犬們，東京澀谷站前忠犬八公像的製作者安藤士製作了這些雕像（筆者攝影）