了解雜學和冷知識，看懂「國技」大相撲

明治末期與國技館一同誕生的「優勝制度」

2024年3月春季賽事「春場所」，尊富士成為110年以來首位達成「新入幕優勝」的力士，讓相撲賽場掀起一波熱潮。



以速攻拿下新入幕優勝，喜氣洋洋手抱賜盃的尊富士。旁邊是其母親石岡桃子，2024年3月24日，大阪府（時事）

然而，直到明治時代（1868-1912年）末，大相撲並沒有「優勝」的概念。

古代，相撲是分兩隊競技的對抗賽。平安時代（784-1183年）在宮中每年一度舉行的相撲節會上，來自各藩國的力士齊聚一堂，被分派至左右近衛府，分別稱為「左相撲」「右相撲」。

到了江戶時代（1603-1868年），雖然出現了職業相撲表演「勸進相撲」，但這一傳統依舊保留。還是分東西兩隊，同一陣營的力士不會同室操戈。

1909（明治42）年舊兩國國技館開館後，賽事的舉行不再受天氣影響，又因為西方體育的影響，便出現了「優勝」的概念。

只不過，相撲協會定下的不是個人優勝，而是團體優勝。東西幕內「勝星」多的一方，被判為優勝。當時的相撲粉更多的是「東方粉」「西方粉」這樣的團粉，而不是聲援某一位力士。

從當年夏季賽事「夏場所」起，國技館內也會展出最優秀力士的巨幅海報板（優勝額），但這也只是時事新報社一個企業設置的懸賞獎勵，相撲協會並未參與。相撲比賽時間拖長，會直接判定為平局，對於有爭議的比賽，相撲協會會擱置勝負，這些規則都是江戶時代保留下來的。也沒有判定「不戰而勝」「不戰而敗」的規定，如果A的對戰選手B休戰，則A也需要一起休戰。總之有些規則不太合理。



在東京舉行「本場所」賽事，1月、5月、9月開賽日的前一天，會舉行畫像頒發儀式，為此前兩個賽季的優勝者贈送畫像。圖片是1992年在春季賽事中第3次奪冠的小錦（右），以及在1月的比賽中達成史上最年輕優勝的貴花田（時事）



現在，優勝者畫像由每日新聞社頒發。兩國國技館的屋頂下，正面、對面、東、西4個方位各懸掛8幅，每年3次，每次更換2張（時事）

例如，此次是尊富士首次獲得優勝，又是時隔110年再次有力士獲得兩國的「新入幕優勝」，因此備受矚目，但他成績是9勝1休。而橫綱太刀山的成績是8勝1無勝負1休。雙方各有1休。但都不是本人休戰，而是對手休戰造成的。由於東西雙方都希望多出些能夠獲得優勝，拿下優勝額的力士，所以休戰的力士是否真的狀態不好，受到多方質疑。

相撲協會正式設立個人優勝獎始於1926年1月春場所的賽事。契機是開始向幕內最優秀力士頒發天皇賜盃（最早是攝政賜盃）。借此機會，原則上廢除平局和無勝負的制度，引入「重賽制度」。2年後，不戰而勝、不戰而敗制度也應運而生。

幕內最優秀力士如果存在多人，則最初的規則是「番付」最高位的力士自動成為優勝者。然而，戰後相撲人氣低迷，於是作為打開局面的一個對策，相撲協會在1947年從夏季賽事「夏場所」起，引入「優勝決定戰」決賽制度。「附加賽」中，無數戲劇性場面上演，有效地推高了相撲的人氣。