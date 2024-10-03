了解雜學和冷知識，看懂「國技」大相撲

了解雜學和冷知識，看懂「國技」大相撲運動 文化
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明治末期與國技館一同誕生的「優勝制度」
2024年3月春季賽事「春場所」，尊富士成為110年以來首位達成「新入幕優勝」的力士，讓相撲賽場掀起一波熱潮。
然而，直到明治時代（1868-1912年）末，大相撲並沒有「優勝」的概念。
古代，相撲是分兩隊競技的對抗賽。平安時代（784-1183年）在宮中每年一度舉行的相撲節會上，來自各藩國的力士齊聚一堂，被分派至左右近衛府，分別稱為「左相撲」「右相撲」。
到了江戶時代（1603-1868年），雖然出現了職業相撲表演「勸進相撲」，但這一傳統依舊保留。還是分東西兩隊，同一陣營的力士不會同室操戈。
1909（明治42）年舊兩國國技館開館後，賽事的舉行不再受天氣影響，又因為西方體育的影響，便出現了「優勝」的概念。
只不過，相撲協會定下的不是個人優勝，而是團體優勝。東西幕內「勝星」多的一方，被判為優勝。當時的相撲粉更多的是「東方粉」「西方粉」這樣的團粉，而不是聲援某一位力士。
從當年夏季賽事「夏場所」起，國技館內也會展出最優秀力士的巨幅海報板（優勝額），但這也只是時事新報社一個企業設置的懸賞獎勵，相撲協會並未參與。相撲比賽時間拖長，會直接判定為平局，對於有爭議的比賽，相撲協會會擱置勝負，這些規則都是江戶時代保留下來的。也沒有判定「不戰而勝」「不戰而敗」的規定，如果A的對戰選手B休戰，則A也需要一起休戰。總之有些規則不太合理。
例如，此次是尊富士首次獲得優勝，又是時隔110年再次有力士獲得兩國的「新入幕優勝」，因此備受矚目，但他成績是9勝1休。而橫綱太刀山的成績是8勝1無勝負1休。雙方各有1休。但都不是本人休戰，而是對手休戰造成的。由於東西雙方都希望多出些能夠獲得優勝，拿下優勝額的力士，所以休戰的力士是否真的狀態不好，受到多方質疑。
相撲協會正式設立個人優勝獎始於1926年1月春場所的賽事。契機是開始向幕內最優秀力士頒發天皇賜盃（最早是攝政賜盃）。借此機會，原則上廢除平局和無勝負的制度，引入「重賽制度」。2年後，不戰而勝、不戰而敗制度也應運而生。
幕內最優秀力士如果存在多人，則最初的規則是「番付」最高位的力士自動成為優勝者。然而，戰後相撲人氣低迷，於是作為打開局面的一個對策，相撲協會在1947年從夏季賽事「夏場所」起，引入「優勝決定戰」決賽制度。「附加賽」中，無數戲劇性場面上演，有效地推高了相撲的人氣。
「幕內土俵入」，兼備登臺亮相和舉行神事功能
幕內力士的「土俵入」既是入場儀式，也是點燃相撲情緒的一場表演。不過，這一儀式始於何時，已不可考。現在能確認的遺存記錄，只能追溯到享保時代（1716-1736年）的錦繪。
雖然登臺亮相的色彩很強，但其精髓在於「柏手」和「四股踏」。柏手是拜神時，雙手擊掌，發出響聲。四股踏的做法是高舉一條腿，然後用力踏地，目的是震懾大地的惡靈。
明治初期之前的幕內土俵入，和現在的橫綱土俵入一樣，先拍擊雙掌，然後伸出一隻手保持平衡後，做四股踏的動作。
不過，幕內力士人數增加後，東西兩方都各有10人登臺，這時再伸手做四股踏，就經常會碰到旁邊的力士，引發衝突。為此，做完柏手後，輕輕抬手，把化妝圍裙稍微舉高一些，代替四股踏，就成了現在的儀式。
以前也不唱名力士名號，雖說有「番付」排名順序，但實際上各位力士都是雜亂無章地走上土俵又下來。1965年改為現行的「部屋別總當制」，除了同門的力士不對戰，都要打循環賽對戰。也是從這年的「初場所」起，作為粉絲服務的一環，土俵入儀式做了微調。改為唱名力士名號，力士拉開間隔依次登上土俵亮相，在行司帶領下來回繞土俵一周即可。
另一方面，幕內土俵入之後進行的橫綱土俵入環節，是1789（寬政元）年谷風和小野川被頒發橫綱證書那次開始的。
兩位橫綱在化妝圍裙上，系純白色注連繩，左右帶著「太刀持」和「露拂」兩個隨從，隻身一人表演土俵入儀式。具體是哪種形式，細節並沒有流傳下來。猜測大概就是比幕內土俵入的儀式設計得稍微花哨些，名曰「Seriagari」的花式起身之類項目是沒有的。
橫綱土俵入的儀式逐漸豐富，更加吸引眼球。從幕末時期開始加入四股踏後，又加入了花式起身「Seriagari」，到現在大致有兩種形式。一種是起身時，左手置於胸腹前，僅右手向一側平舉的「雲龍型」，以及雙手做展翅狀的「不知火型」。
源於「褌 」的「圍裙」
日本人自古就用「褌」當作內褲。最早裸身相互角力時，就只穿「一條褌 」，所以很自然地，相撲競技進化出了使用圍裙。實際上，把褌 在腹部多圍上幾圈，就是「圍裙」。
現在，十兩以上的關取，在「本場所」競技時穿的圍裙也叫「締入」，是用博多織襦子面料製作的。
「締入」圍裙前方掛著「Sagari」，使用跟締入同一塊面面料，幾百根縱線擰到一起，再用海蘿綁上，作成棒狀。基礎條數是19條，有的關取也會用17條或21條。因為相撲認為偶數不吉利，所以為了討個好彩頭，一定要用奇數。
另一方面，相撲館練習時使用的圍裙是棉質的，關取為白色，幕下以下為黑色。幕下以下的力士參加本場所比賽時也穿練習用的「稽古圍裙」。
「化妝圍裙」，為「土俵入」儀式錦上添花
另一方面，土俵入時繫在腰上的圍裙狀的「化妝圍裙」是從「締入」分化而來的。
江戶時代（1603-1868年）初期的勸進相撲中，一直把白麻褌當作圍裙使用。後來有了絹布和襦子面料，圍裙一端垂在腿間，用金線和銀線繡出圖案，比拼誰的更華美。
這麼一來，在對戰時就會纏到手臂，出現各種問題，從寶歷年間（1751-1764年）左右起，便開始分開縫製土俵入專用的化妝圍裙和締入。化妝圍裙垂到腿間的部分越來越長，一直垂到腳背，這也就是現在看到的形制了。
以前也有把《原子小金剛》和《金肉人》等漫畫形象繡在化妝圍裙上的力士，高見盛愛用根據其外號「機器戰警」設計的圖案。
化妝圍裙一般是粉絲贈送的禮物，價格是80萬日圓以上。因為沒有上限，所以多貴的圍裙都能做。
明治時代的大橫綱常陸山，他的化妝圍裙是紫色打底，上鏽月桂樹紋樣，葉片是由珍珠、紅寶石等寶石鑲嵌而成，正中央還鑲嵌了5克拉的鑽石。
昭和時代的名大關若島津，曾獲大阪粉絲贈送價值1.5億日圓的化妝圍裙，一時引發熱議。綠色打底，上繡老鷹展翅高飛。據說，老鷹右爪抓著的是拇指大小（10克拉）的鑽石。設計奢華，絕不遜於常陸山。據說，化妝圍裙本身價值也就500萬日圓左右，剩下的錢都是用來買鑽石了。
標題圖片：在「幕內土俵入」儀式上，受歡迎的力士身著鮮豔的化妝圍裙繞土俵一周（時事）