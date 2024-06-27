獲得觀眾共鳴的晨間劇《如虎添翼》，代言對不平等的焦慮

非營利組織「世界經濟論壇」（WEF）以各國男女性別差距實情，計算出2023年全球性別差距報告。根據報告，日本是146國中的第125名。這是該引以為恥的名次。顯示出政治與社會的怠慢。另一方面，寅子活在比現在更不自由的戰前日本，卻能大聲申訴與現代共通的歧視問題，實在痛快。

現在，在憲法議題上，分成改憲派和護憲派，但並未聽見有人要求修正第14條。想必多數日本人都擁護此一條文吧。然而事實是，此條文至今依舊沒有被遵守。

這部連續劇的主題曲影像以動畫呈現，從影像內容也能看出作品的主題。以身穿法袍的寅子為中心，旁邊有從事醫療、農業、行政等各式各樣職業的女性圍在一起跳舞。顯示法律之前，人人平等。

故事主題明明很硬，內容卻夾雜著幽默，不會讓人喘不過氣。主題圍繞在禁止性別、人種歧視的日本國憲法第14條。第1回就從女主角佐田（舊姓豬爪）寅子（伊藤沙莉）在報紙上看見此條文開始。時間是公布憲法的那一年──1946（昭和21）年。

被稱為晨間劇的NHK連續電視小說《如虎添翼》，創下了高收視率。內容也獲得很高的評價。一部戲的好壞取決於「1劇本，2演員，3導演」，這在國內外都是常識，而這部作品三者兼具。

女主角的憤怒引起觀眾共鳴

6月之後的寅子進入戰後篇，她以司法省（如今的法務省）職員的身分，努力設立家事法院。這是為了拯救境遇不佳的少年少女，還有家人戰死的女性們。如今社會派連續劇銳減，在這種情況下，身為觀眾不可能不被打動。

戰前的寅子首先以當上律師為目標。這是因為女性在戰後才能成為法官和檢察官。寅子先在明律大學女子部就讀法科，後來才在1935（昭和10）年20歲時進入明律大學法學院就讀。（第16回）

她在校內認識了同學花岡悟（岩田剛典），他說他都會特別對待女學生。這是因為他認為和男生們一起念書的女學生與世間的普通女性不同。這讓寅子大為光火。（第18回）

「我並不是想要你特別對待我。因為特別，你就好心不鄙視我？你難道不知道自己有多傲慢嗎！？」（寅子）

寅子的怒火不只如此。1938（昭和13）年，她成功考過超困難的司法科高等考試（現在的司法考試），明律大學因此為她舉辦慶祝宴，但她卻在其中的記者會上說出尖銳的話語。因為有個記者稱讚她是日本最優秀的女性。（第30回）

「只不過是通過高等考試，就算撕裂我的嘴，我也說不出自己是女性中的翹楚。」（寅子）

這不是寅子謙虛，她是氣記者不明白受教育權利不平等這件事。

寅子知道有同窗因為家庭因素，不能參加考試，除此之外，有些女性是因為貧窮等因素，無法接受教育。這都是因為她認識了出生在貧窮的農戶，卻以一己之力進入明律大學的同學──山田米（土居志央梨）等人。

寅子的憤怒一發不可收拾。因為儘管1936（昭和11）年開始，女性也能參加司法科高等考試，但就算合格了，也無法成為法官和檢察官。

「我由衷希望社會能演變成不再區分男女。不對，大家要一起來打造嗎？一起打造吧。我想在那樣的社會中，成為某種領域的翹楚。為此，我會努力成為一個好律師。我會持續救助有困難的人。這無關男女！」（寅子）

就算沒有憲法第14條，贊同包括男女歧視這類不平等的人，應該也是壓倒性的少數。寅子替觀看的人說出了對不平等的焦慮。所以才會獲得眾多觀眾的共鳴。

貧窮農戶、留學生、華族…描繪出各種立場的女性

明律大學的女學生們各自有不同的立場。寅子的父親在大銀行工作，所以她是在經濟富裕的家庭長大。而貧窮農戶出身的米則是為了避免被父親逼去賣身，將頭髮剪短，之後也一直穿著男裝。大庭梅子（平岩紙）是3個小孩的母親，她一直被當律師的丈夫羞辱。崔香淑（夏沇秀）是來自朝鮮的留學生，至於櫻川涼子（櫻井由紀）則是華族大小姐。

這五個人之間的關係也貫徹了平等。包括寸步不離涼子身邊的僕人──玉（羽瀨川凪），她們6個人是同伴。呈現出這部作品的訊息：人類真正的價值不會受到立場左右。這點終究與憲法第14條相連。之所以把這6名女性設計成不同的立場，就是為了突顯此訊息，這點不言而喻。

作品中也夾雜著令人感動的情節。在第二次中日戰爭爆發的1937（昭和12）年時，明律大學女子部因為畢業生考不上司法科高等考試，面臨廢除危機，留學生崔向校長下跪，請求他幫忙。因為這會影響明年即將挑戰同一項考試的寅子等人的士氣。（第26回）

「可以再等一年就好嗎？明年一定會有人考上。拜託您！」（崔）

崔本身因為哥哥被扣上思想犯的嫌疑，已經決定要放棄參加高等考試，直接回國。但她希望至少同伴的夢想能成真，因此奮不顧身。她與同伴之間的關係不分出身高低。



歷經明律大學女子部，進入法學院就讀的《如虎添翼》的女學生們。由左到右分別是華族千金櫻川涼子（櫻井由紀）、涼子的僕人玉（羽瀨川凪）、貧窮農戶出身並穿男裝的山田米（土居志央梨）、女主角寅子、律師之妻，也是3個小孩的母親大庭梅子（平岩紙），以及從朝鮮來的留學生崔香淑（夏沇秀）（圖片來源：NHK）