獲得觀眾共鳴的晨間劇《如虎添翼》，代言對不平等的焦慮

獲得觀眾共鳴的晨間劇《如虎添翼》，代言對不平等的焦慮文化 娛樂
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對現代也相通的歧視提出異議
被稱為晨間劇的NHK連續電視小說《如虎添翼》，創下了高收視率。內容也獲得很高的評價。一部戲的好壞取決於「1劇本，2演員，3導演」，這在國內外都是常識，而這部作品三者兼具。
故事主題明明很硬，內容卻夾雜著幽默，不會讓人喘不過氣。主題圍繞在禁止性別、人種歧視的日本國憲法第14條。第1回就從女主角佐田（舊姓豬爪）寅子（伊藤沙莉）在報紙上看見此條文開始。時間是公布憲法的那一年──1946（昭和21）年。
這部連續劇的主題曲影像以動畫呈現，從影像內容也能看出作品的主題。以身穿法袍的寅子為中心，旁邊有從事醫療、農業、行政等各式各樣職業的女性圍在一起跳舞。顯示法律之前，人人平等。
現在，在憲法議題上，分成改憲派和護憲派，但並未聽見有人要求修正第14條。想必多數日本人都擁護此一條文吧。然而事實是，此條文至今依舊沒有被遵守。
非營利組織「世界經濟論壇」（WEF）以各國男女性別差距實情，計算出2023年全球性別差距報告。根據報告，日本是146國中的第125名。這是該引以為恥的名次。顯示出政治與社會的怠慢。另一方面，寅子活在比現在更不自由的戰前日本，卻能大聲申訴與現代共通的歧視問題，實在痛快。
女主角的憤怒引起觀眾共鳴
6月之後的寅子進入戰後篇，她以司法省（如今的法務省）職員的身分，努力設立家事法院。這是為了拯救境遇不佳的少年少女，還有家人戰死的女性們。如今社會派連續劇銳減，在這種情況下，身為觀眾不可能不被打動。
戰前的寅子首先以當上律師為目標。這是因為女性在戰後才能成為法官和檢察官。寅子先在明律大學女子部就讀法科，後來才在1935（昭和10）年20歲時進入明律大學法學院就讀。（第16回）
她在校內認識了同學花岡悟（岩田剛典），他說他都會特別對待女學生。這是因為他認為和男生們一起念書的女學生與世間的普通女性不同。這讓寅子大為光火。（第18回）
「我並不是想要你特別對待我。因為特別，你就好心不鄙視我？你難道不知道自己有多傲慢嗎！？」（寅子）
寅子的怒火不只如此。1938（昭和13）年，她成功考過超困難的司法科高等考試（現在的司法考試），明律大學因此為她舉辦慶祝宴，但她卻在其中的記者會上說出尖銳的話語。因為有個記者稱讚她是日本最優秀的女性。（第30回）
「只不過是通過高等考試，就算撕裂我的嘴，我也說不出自己是女性中的翹楚。」（寅子）
這不是寅子謙虛，她是氣記者不明白受教育權利不平等這件事。
寅子知道有同窗因為家庭因素，不能參加考試，除此之外，有些女性是因為貧窮等因素，無法接受教育。這都是因為她認識了出生在貧窮的農戶，卻以一己之力進入明律大學的同學──山田米（土居志央梨）等人。
寅子的憤怒一發不可收拾。因為儘管1936（昭和11）年開始，女性也能參加司法科高等考試，但就算合格了，也無法成為法官和檢察官。
「我由衷希望社會能演變成不再區分男女。不對，大家要一起來打造嗎？一起打造吧。我想在那樣的社會中，成為某種領域的翹楚。為此，我會努力成為一個好律師。我會持續救助有困難的人。這無關男女！」（寅子）
就算沒有憲法第14條，贊同包括男女歧視這類不平等的人，應該也是壓倒性的少數。寅子替觀看的人說出了對不平等的焦慮。所以才會獲得眾多觀眾的共鳴。
貧窮農戶、留學生、華族…描繪出各種立場的女性
明律大學的女學生們各自有不同的立場。寅子的父親在大銀行工作，所以她是在經濟富裕的家庭長大。而貧窮農戶出身的米則是為了避免被父親逼去賣身，將頭髮剪短，之後也一直穿著男裝。大庭梅子（平岩紙）是3個小孩的母親，她一直被當律師的丈夫羞辱。崔香淑（夏沇秀）是來自朝鮮的留學生，至於櫻川涼子（櫻井由紀）則是華族大小姐。
這五個人之間的關係也貫徹了平等。包括寸步不離涼子身邊的僕人──玉（羽瀨川凪），她們6個人是同伴。呈現出這部作品的訊息：人類真正的價值不會受到立場左右。這點終究與憲法第14條相連。之所以把這6名女性設計成不同的立場，就是為了突顯此訊息，這點不言而喻。
作品中也夾雜著令人感動的情節。在第二次中日戰爭爆發的1937（昭和12）年時，明律大學女子部因為畢業生考不上司法科高等考試，面臨廢除危機，留學生崔向校長下跪，請求他幫忙。因為這會影響明年即將挑戰同一項考試的寅子等人的士氣。（第26回）
「可以再等一年就好嗎？明年一定會有人考上。拜託您！」（崔）
崔本身因為哥哥被扣上思想犯的嫌疑，已經決定要放棄參加高等考試，直接回國。但她希望至少同伴的夢想能成真，因此奮不顧身。她與同伴之間的關係不分出身高低。
以演員男女比例各半為目標
這不是專屬於女性的故事。寅子和男學生之間的隔閡，後來也獲得消除。花岡對女學生盛氣凌人的想法也改了。由於他沒考上第一志願東京帝國大學，原本心情很亂，卻在和寅子等人交流之下，發現了自己的錯誤。第19回時，他針對自己的無心之言傷害到梅子一事，向梅子道歉。
「我不想被同伴瞧不起，才會故意用隨便的態度對待女性。我本不該成為這樣的人。」（花岡）
花岡找回自己的本性後，通過高等考試，在第31回時，也考上法官考試。
這部連續劇中，不會讓人感覺到男女平等的精神有假。或許也是因為劇組致力讓演員的男女比例均等吧。
這部連續劇是NHK從2021年開始參加的「50：50 The Equality Project」企畫的其中一個節目。這原本是英國的公共媒體BBC在2017年提倡的企畫，NHK也贊同其理念，是日本唯一一個參與企畫的電視臺。
寅子只有伊藤沙莉有辦法飾演
這個劇本融合了嚴肅劇情和喜劇要素，非常出色。無論是連續劇還是電影，都非常難以兼顧這兩者，但擔任劇本的吉田惠里香（36）卻做得非常漂亮。吉田在2021年度，以史上最年輕之姿，獲得有戲劇劇本界頂點之稱的向田邦子獎，實為逸材。
飾演女主角的伊藤在兩年前與筆者的對談中提到，她崇拜的演員是已故的樹木希林女士。她們沒有合作過，但當她2018年接獲樹木女士的訃聞，據說淚流不止。
伊藤雖然年輕，卻和樹木女士一樣，有著高度演技。除了嚴肅的戲路，也擅長詼諧的表現。在角色演出的變化上也很高明，即使要突然從笑容轉為愁容，也不會顯得不自然。我想寅子只能由伊藤來飾演。
肯定是一部歷史性的傑作
寅子的雛形是已故的三淵嘉子，這位值得尊敬的人物也支撐著這部連續劇的根基。三淵女士從明治大學法學院畢業後，成為第一位女性律師，戰後則成為第二位女法官。
1949（昭和24）年時，她擔任東京地方法院民事部的法官（見習法官），1963（昭和38）年參與了劃時代的判斷。她在廣島與長崎的原爆被害者們訴求國賠的民事訴訟中，擔任陪席法官。儘管原告的訴求未能達成，卻首次做出「投擲原子彈違反國際法」這樣的判決。當時美國的影響力比現在還要大，卻不允許與大國之間的不平等。這個判決成了一切的開端，國家因此開始正式著手救濟原爆被害者。
當她於1972（昭和47）年開始擔任新潟家事法院的院長，曾留下這麼一句話：「家事法院處理的是人。並非處理事件。」
2000年後，直到前一部作品《布基烏基》的48部晨間劇中，主角有雛型的作品佔了17部，但即使是名人，若不是值得尊敬的人物，也難以吸引觀眾。
筆者採訪媒體界超過30年，非常肯定這部連續劇將會成為歷史傑作。
標題圖片：連續電視小說《如虎添翼》中飾演女主角寅子的伊藤沙莉。（圖片來源：NHK，播出時間：綜合＝每週一～六，上午8點[星期六是本週回顧]，BS、BS Premium、4K，每週一～五，上午7點30分，著：吉田惠里香）