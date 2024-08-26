「全身融入作品裡」是什麼意思？！： 讓訪日旅客驚艷不已的「teamLab Planets」的美麗世界

「teamLab Planets」是一座位於東京豐洲的藝術博物館，它在素有旅遊界奧斯卡之稱的「世界旅遊大獎（World Travel Awards）」中獲選為 「最具亞洲代表性的觀光勝地」，吸引大批外國遊客慕名而來。為何這座博物館如此受歡迎呢？「teamLab」藝術團隊想呈現的世界觀——讓觀眾實際「體驗」作品並沉浸其中。

運用數位科技達到「沉浸式體驗」的藝術創作 採訪當天，來參觀的各國遊客絡繹不絕—— 藝術博物館「teamLab Planets」位於東京豐洲。據說每十名訪日外國遊客中即有一名會來此博物館參觀。自2018年開館以來，吸引了眾多知名人士到訪，包括美國歐巴馬前總統及企業家伊隆・馬斯克等，蔚為話題。

等待入場的排隊人潮也很國際 絡繹不絕的遊客來此，為的就是想嘗試看看「全身融入作品裡」這種獨一無二的沉浸式體驗。整個展場占地約三千坪，由四個擁有大型藝術作品的空間和兩個庭園所組成，讓訪客能盡情享受沉浸式體驗。 這些空間充分地運用了數位科技來展現藝術之美。參觀者赤著腳，享受現場隨空間變化的氛圍與壯闊的音樂，徹底沉浸在這些巨大藝術作品中。

打赤腳參觀美術館令人興奮！

11件作品讓人感受到不同的沉浸式體驗 儘管用「沉浸式」簡單帶過，但在不同作品中，「觀眾要如何融入作品」的方式也大相逕庭。 例如，在【變化的空間，擴張的立體存在——被平面化的3種顏色與曖昧的9種色彩】作品中，展場空間內充滿著發光的球體，你可以一邊撥開球體、一邊遊走在作品空間裡，當球體受到衝擊時會發出特殊音效並改變顏色，周圍的球體則呈放射狀反應，將音效和顏色的變化向外擴散開來。

你是在觀賞作品？抑或是被吸進作品裡？ 在顏色變換的過程中，有時三原色的顏色會佈滿整個空間，此時你會感覺像身處平面空間，但當恢復原本狀態時，空間的立體感又出現了。因此，這件作品的特色在於，原本立體的物品變得平面，而後再變回立體……，透過這樣不斷變換的過程，讓觀眾漸漸與作品融為一體。 另一方面，在【漂浮於落花世界】作品中，強烈的視覺效果讓人彷彿置身其中。展場空間呈圓頂狀，延伸360度的滿室花朵萌芽成長、含苞待放、花開凋零、枯萎死亡，每種變化之間快速流轉。觀眾可以躺著或坐著欣賞，身體感覺像漂浮在空中，與這片花世界融合為一。 【錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限】，是一個讓觀眾赤腳行走在真實的淺水池中，邊走邊欣賞的作品。水裡面有許多錦鯉悠然自得地游來游去，當錦鯉碰到人時會變成花朵四散而去，而錦鯉的游動軌跡也在水面上形成美麗線條。

無論如何移動步伐——觀眾與作品的互動效果無窮盡地變化著 這種互動式作品透過自身及他人的存在而產生變化多端的線條，在觀察線條變換的過程中，觀賞者本人與作品、甚至是觀賞者本人與他人之間的界線都變得模糊。 此外，在【柔軟的黑洞——你的身體變成影響另一個身體的空間】作品空間中，人們踩在柔軟的地面上一邊陷入一邊行走，不僅提高體感敏銳度，同時也漸融入作品中。在【漂浮的花園——花朵與我同根同源，花園與我合為一體】作品中，整個空間滿佈真實蘭花且充滿蘭花香氣。而另一件【無窮無盡的水晶宇宙】作品，則是透過光點組合構成各種光雕影像，讓人們沒入其中。「teamLab Planets」便是由這11件沉浸式作品所構成的藝術博物館。

無數蘭花絢麗綻放的空間。花香也是作品的一部分

發想來自於觀看電視時所感受到的違和感 teamLab的創作旨在追求「沒有邊界的世界」。試圖透過讓參觀者融入作品中，模糊彼此的邊際線，進而改變人們對自身、作品、及世界之間對於邊界的認知。 例如，地球和宇宙之間並無明確界限，然而，當人們用語言或邏輯來認識「地球」時，往往誤以為地球是一個獨立存在的個體，和宇宙之間存在著邊界。

【苔蘚庭園中呼應的小宇宙群】 讓人們重新認識腦海中那已被劃分的世界，其實是沒有邊界的連續體，正是teamLab創作的核心主旨。這個想法早已在teamLab創辦人豬子壽之的內心存在良久。 當你觀看電視時，是否感覺畫面中的世界好像跟自己身處的世界截然不同，換句話說，感覺像是兩個不連續的畫面？豬子先生在高中時期便有這種感受。此外，他也覺得山林風景的照片與他親眼所見的風景有著天壤之別，於是他便開始產生這樣的疑問。〈為何用鏡頭擷取畫面時，該畫面好似一種界線，其所呈現的是「鏡頭另一端的世界」，讓世界看起來彷彿一分為二〉。於是，豬子先生便開始探尋是否有不同的空間擷取方式。（出處：《推動人類往前進——teamLab與沒有邊界的世界》）。 與東大的朋友組成了teamLab 2021年，當豬子先生即將從東京大學工學院畢業之際，他與幾位大學同學及兒時好友共同創立了teamLab。他們一邊從事資訊科技顧問工作（如網頁製作及應用程式開發等），一邊加入藝術家、程式設計師和工程師等身份的團隊，運用數位科技進行藝術創作。 在創作過程中，他們不斷嘗試各種可能，最終成功創作出「觀眾身體所處世界與觀眾所見作品其二者間並無存在邊界」的作品。 國際知名藝術家村上隆先生經由朋友介紹來拜訪teamLab辦公室，當他看到這些作品後，便積極建議他們應向全世界公開發表。於是，2011年，teamLab在村上隆主理的台灣藝廊「Kaikai Kiki Gallery」舉辦了首次個展，這次展覽也使得teamLab的作品瞬間躍上世界的舞台。 teamLab團隊成員工藤岳與我們分享作品概念及其世界觀。 「當我們見到彩虹的瞬間，感覺自己與大自然或者其他事物融為一體時，我們會覺得這樣的時刻好美妙。我認為，當能夠與真實世界合而為一的那一刻，方可感受到世界的美好與珍貴。因此，teamLab的作品正是向大眾呈現一種「沒有邊界的世界」。 」

工藤岳 以豬子先生為首的teamLab團隊認為那些大眾所認知的「強大個體」也是由連續不斷的細微分子組成，在聚合過程中偶然地發揮效用，這樣的過程本身即為一種美。他們透過藝術來表達這種獨特的價值觀。