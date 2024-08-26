「全身融入作品裡」是什麼意思？！： 讓訪日旅客驚艷不已的「teamLab Planets」的美麗世界

「全身融入作品裡」是什麼意思？！： 讓訪日旅客驚艷不已的「teamLab Planets」的美麗世界文化 藝術 觀光旅遊
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運用數位科技達到「沉浸式體驗」的藝術創作
採訪當天，來參觀的各國遊客絡繹不絕——
藝術博物館「teamLab Planets」位於東京豐洲。據說每十名訪日外國遊客中即有一名會來此博物館參觀。自2018年開館以來，吸引了眾多知名人士到訪，包括美國歐巴馬前總統及企業家伊隆・馬斯克等，蔚為話題。
絡繹不絕的遊客來此，為的就是想嘗試看看「全身融入作品裡」這種獨一無二的沉浸式體驗。整個展場占地約三千坪，由四個擁有大型藝術作品的空間和兩個庭園所組成，讓訪客能盡情享受沉浸式體驗。
這些空間充分地運用了數位科技來展現藝術之美。參觀者赤著腳，享受現場隨空間變化的氛圍與壯闊的音樂，徹底沉浸在這些巨大藝術作品中。
11件作品讓人感受到不同的沉浸式體驗
儘管用「沉浸式」簡單帶過，但在不同作品中，「觀眾要如何融入作品」的方式也大相逕庭。
例如，在【變化的空間，擴張的立體存在——被平面化的3種顏色與曖昧的9種色彩】作品中，展場空間內充滿著發光的球體，你可以一邊撥開球體、一邊遊走在作品空間裡，當球體受到衝擊時會發出特殊音效並改變顏色，周圍的球體則呈放射狀反應，將音效和顏色的變化向外擴散開來。
在顏色變換的過程中，有時三原色的顏色會佈滿整個空間，此時你會感覺像身處平面空間，但當恢復原本狀態時，空間的立體感又出現了。因此，這件作品的特色在於，原本立體的物品變得平面，而後再變回立體……，透過這樣不斷變換的過程，讓觀眾漸漸與作品融為一體。
另一方面，在【漂浮於落花世界】作品中，強烈的視覺效果讓人彷彿置身其中。展場空間呈圓頂狀，延伸360度的滿室花朵萌芽成長、含苞待放、花開凋零、枯萎死亡，每種變化之間快速流轉。觀眾可以躺著或坐著欣賞，身體感覺像漂浮在空中，與這片花世界融合為一。
【錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限】，是一個讓觀眾赤腳行走在真實的淺水池中，邊走邊欣賞的作品。水裡面有許多錦鯉悠然自得地游來游去，當錦鯉碰到人時會變成花朵四散而去，而錦鯉的游動軌跡也在水面上形成美麗線條。
這種互動式作品透過自身及他人的存在而產生變化多端的線條，在觀察線條變換的過程中，觀賞者本人與作品、甚至是觀賞者本人與他人之間的界線都變得模糊。
此外，在【柔軟的黑洞——你的身體變成影響另一個身體的空間】作品空間中，人們踩在柔軟的地面上一邊陷入一邊行走，不僅提高體感敏銳度，同時也漸融入作品中。在【漂浮的花園——花朵與我同根同源，花園與我合為一體】作品中，整個空間滿佈真實蘭花且充滿蘭花香氣。而另一件【無窮無盡的水晶宇宙】作品，則是透過光點組合構成各種光雕影像，讓人們沒入其中。「teamLab Planets」便是由這11件沉浸式作品所構成的藝術博物館。
發想來自於觀看電視時所感受到的違和感
teamLab的創作旨在追求「沒有邊界的世界」。試圖透過讓參觀者融入作品中，模糊彼此的邊際線，進而改變人們對自身、作品、及世界之間對於邊界的認知。
例如，地球和宇宙之間並無明確界限，然而，當人們用語言或邏輯來認識「地球」時，往往誤以為地球是一個獨立存在的個體，和宇宙之間存在著邊界。
讓人們重新認識腦海中那已被劃分的世界，其實是沒有邊界的連續體，正是teamLab創作的核心主旨。這個想法早已在teamLab創辦人豬子壽之的內心存在良久。
當你觀看電視時，是否感覺畫面中的世界好像跟自己身處的世界截然不同，換句話說，感覺像是兩個不連續的畫面？豬子先生在高中時期便有這種感受。此外，他也覺得山林風景的照片與他親眼所見的風景有著天壤之別，於是他便開始產生這樣的疑問。〈為何用鏡頭擷取畫面時，該畫面好似一種界線，其所呈現的是「鏡頭另一端的世界」，讓世界看起來彷彿一分為二〉。於是，豬子先生便開始探尋是否有不同的空間擷取方式。（出處：《推動人類往前進——teamLab與沒有邊界的世界》）。
與東大的朋友組成了teamLab
2021年，當豬子先生即將從東京大學工學院畢業之際，他與幾位大學同學及兒時好友共同創立了teamLab。他們一邊從事資訊科技顧問工作（如網頁製作及應用程式開發等），一邊加入藝術家、程式設計師和工程師等身份的團隊，運用數位科技進行藝術創作。
在創作過程中，他們不斷嘗試各種可能，最終成功創作出「觀眾身體所處世界與觀眾所見作品其二者間並無存在邊界」的作品。
國際知名藝術家村上隆先生經由朋友介紹來拜訪teamLab辦公室，當他看到這些作品後，便積極建議他們應向全世界公開發表。於是，2011年，teamLab在村上隆主理的台灣藝廊「Kaikai Kiki Gallery」舉辦了首次個展，這次展覽也使得teamLab的作品瞬間躍上世界的舞台。
teamLab團隊成員工藤岳與我們分享作品概念及其世界觀。
「當我們見到彩虹的瞬間，感覺自己與大自然或者其他事物融為一體時，我們會覺得這樣的時刻好美妙。我認為，當能夠與真實世界合而為一的那一刻，方可感受到世界的美好與珍貴。因此，teamLab的作品正是向大眾呈現一種「沒有邊界的世界」。 」
以豬子先生為首的teamLab團隊認為那些大眾所認知的「強大個體」也是由連續不斷的細微分子組成，在聚合過程中偶然地發揮效用，這樣的過程本身即為一種美。他們透過藝術來表達這種獨特的價值觀。
只想傳達一種概念
到目前為止，teamLab的作品已在日本國內外出展無數次，現今在東京則有兩個大型常設展，一個是「teamLab Planets」，另一個則是2月剛從台場搬遷至麻布台之丘的「teamLab Borderless」。此外在大阪、澳門、北京、新加坡、及沙烏地阿拉伯的吉達皆設有展館。
另外，今年5月，teamLab於紐約三大藝廊之一的「Pace」舉辦個展，甚至選定阿布達比開設占地約5200坪的大型博物館「teamLab Phenomena Abu Dhabi」，預計年底完工。
在這樣的背景下，teamLab的作品也從首次個展公開展示的螢幕式平面作品【生命以自身力量延續】，擴展至目前已成為大型常設展主力的立體空間作品。而其創作概念亦從身體與作品的界線、作品與作品的界線、人與人之間的關係、時間的連續性等不斷向外延伸，他們的創作仍持續進化中。
工藤先生如是說：
「teamLab的創作本質始終未曾改變。我們只是持續創作我們認同的美，亦即『沒有邊界的世界』而已。在『teamLab Planets』裡，我們希望透過讓觀眾親自接觸作品本身，進而觸動內心的感性層面。請大家務必來此體驗看看沉浸式作品的特殊魅力。」
採訪撰文：杉原由花、POWER NEWS編輯部
攝影：橫關一浩
標題圖片：【The Infinite Crystal Universe】