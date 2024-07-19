陰陽師安倍晴明：神秘面紗下迷樣的傳奇靈異者

陰陽寮官員之天文博士

安倍晴明在平安時代確有其人，根據《續群書類從》中安倍氏系譜記載，卒於1005（寬弘2）年，享年85歲。由此推算，他生於921（延喜21）年。

傳說中的晴明以操縱式神（shikigami）來驅邪除魔的超凡能力聞名，但在史實裡，他是隸屬陰陽寮的官員，亦即公務員。



《前賢故實》的安倍晴明。侍於圖片前方者，為晴明所操縱之式神（國立國會圖書館藏）

陰陽寮乃7至10世紀律令制下（基於法律體系與制度來營運國家的制度）的國家機構之一，主管陰陽、曆法、天文、漏刻（以水鐘計時）四項政務。其中最為重要的陰陽，簡而言之即為占卜之術。例如，貴族女子入宮為后乃國家大事，因此對於入宮之吉時良辰，須占卜吉日。

此外，若有蛇闖入宅邸等奇異現象（不可思議之事件）發生，人們恐懼其為不祥的徵兆，便會求助於陰陽師進行占卜。此外，陰陽師還會占卜諸如「某日不宜行某事」、「不可往某方位」、「某日不可舉行葬禮」等禁忌。

晴明是觀測天體與氣象的「天文博士」。雖然天文博士原本不負責陰陽之事，但根據歷史學者繁田信一所言，晴明所處時代，負責曆法與天文的官員亦執行陰陽之務，職務之間並無界線（《安倍晴明：陰陽師的平安時代》吉川弘文館；以下未標明出處者，皆參考此書）。

晴明的占卜與禁忌管理的準確度似乎出類拔萃，公卿藤原行成的日記《權記》中稱其為「（陰陽）道之傑出者」，讚賞不已。事實上，其他當時的權貴日記與史書中亦有晴明的相關記載。

984（永觀2）年，擇定圓融天皇禪位花山天皇之吉日良辰（藤原實資《小右記》）

986（寬和2）年，占卜太政官署現蛇之怪異（平安末期史書《本朝世紀》）

1000（長保2）年，選定藤原道長之女彰子立后（正式冊立為皇后）之佳期（藤原道長《御堂關白記》）

1004（寬弘元）年，占卜彰子行啟（出宮）之當否（同上）

晴明亦為滿足諸般願望之咒術與祈禱大師。茲列舉其他功績如下：

989（永祚元）年，為一條天皇病症行禊祓之儀，天皇隨即康復（《小右記》）

同年，為一條天皇舉行泰山府君祭（同上）

1004（寬弘元）年，因久旱不雨，命晴明祈雨，果然三十餘日後降下甘霖（《御堂關白記》）



《泣不動緣起 上卷》描繪晴明探視臥病在床的三井寺僧侶之情景（奈良國立博物館藏）