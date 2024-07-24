早田希娜：大器晚成的王牌選手，帶領日本女隊衝擊巴黎奧運金牌

早田希娜：大器晚成的王牌選手，帶領日本女隊衝擊巴黎奧運金牌運動 社會 國際
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
初征奧運，整裝待發
日本桌球女隊王牌選手早田希娜和同樣生於2000年的伊藤美誠、平野美宇等人被稱作日本桌球界的「黃金世代」，引領著日本桌球界的發展，但她至今尚未有過出征奧運的經歷。目睹了伊藤、平野在里約和東京奧運上的英姿，早田以後來居上的領軍人形象，將在今夏首次登上夢想的舞臺。
在作為預備選手的2021年東京奧運，早田將遺憾化作力量，確實做好了陪練和撿球等輔助工作。觀賽期間，她在觀眾席上拼命呐喊助威，直至聲嘶力竭，當好友伊藤美誠與水谷隼奪得混雙冠軍時，她就像是自己獲獎一般喜極而泣。
在為獲獎夥伴送上衷心祝福的同時，她的心中毫無疑問地也產生了自己一定要站在下屆巴黎奧運領獎臺上的想法。她近距離地體驗了那些在大賽舞臺上贏得最後勝利的選手們在精神、技術、身體各個層面所處的巔峰狀態，可謂受益匪淺。東京奧運之後，著眼於3年後在巴黎登頂，她一直專心致志於強化訓練。
在2021年桌球亞錦賽（卡達杜哈）上，早田拿下團體、女子單打和混雙3枚金牌。從2022年3月開始，在大約兩年的時間裡，她不斷累加積分，在男女單打前兩名可獲得巴黎奧運入場券的選拔賽中，也以壓倒性優勢獨佔鰲頭，成長為地位無人可以撼動的王牌選手，從未讓出過第一主力的位置。
44年來首次擊敗中國選手
早田的目標，是成為能在奧運上奪得金牌的那種得到所有人認可的運動員。為此，必須打敗桌球大國中國的一眾猛將。
她不斷磨練左手打出的威力強大的旋轉球，同時還拓寬了進攻套路。另外，在加強反手能力和發球技巧上也下了很大功夫，周密地研究制定著應對中國隊的策略。
在2023年5月舉行的世界桌球錦標賽（南非德班）上，早田在女單四分之一決賽中擊敗了當時世界排名第3的王藝迪。雖被對方9次拿到賽點，但依然頑強抵抗，經過一番「拚死搏鬥」，終於取得了勝利。這是日本選手44年來首次在世錦賽單打項目中戰勝中國選手，堪稱歷史性的壯舉。
在與世界排名位居前列的中國選手對戰時，早田時常痛感面對的是「即使打贏了一個，後面還有更厲害的」這種嚴酷現實，在前進的道路上一次又一次地遭遇高牆的阻擋。正因為如此，世錦賽的勝利讓她體會了為超越中國而一路拼搏並收穫勝利的喜悅，而且認識到迄今為止的努力和堅持都是正確的，大大增強了自己的信心。
實際上，在這場比賽中，早田開始由於未能憑藉自己擅長的旋轉球拿分，被動地陷入了苦戰，但後來通過強有力的反手積極進攻，步步邁向勝利。在第7局決勝局迎來賽點後，她也使用了兇猛的反手擊球得分，以21比19贏下了這場決戰。在比賽中無懼變化，隨機應變，是早田致勝的關鍵。
在奧運上出戰3個項目
在今年2月舉行的世錦賽（韓國釜山）團體賽上，日本隊2比3不敵中國隊，屈居亞軍，但在決賽中表現出色，先將一軍，把中國隊逼到了生死一線的絕境。
在這場比賽中，早田首次戰勝了自己過去7戰7敗的東京奧運金牌得主陳夢。面對技術全面，且具備絕對實力的對手，早田判斷「若是按照自己喜歡的方式去打就不可能取勝」，因此努力做到出其不意，打出陳夢無法預測的球，「對手哪怕只是一瞬間的膽怯，都會導致接下來的反應遲鈍」，不給陳夢猛擊的機會，最終奪得了勝利。
「我想這是迄今為止給中國隊造成的最大衝擊。」
雖然之後的團體賽第4場比賽，在和孫穎莎的王者之戰中敗北，讓早田深刻感受到實力的差距，但她得到了在巴黎奧運上攻堅克難的啟示。
一些中國媒體發文表示表達了越來越強的危機感，稱中國女子桌球比賽的頭號勁敵無疑是早田希娜，其實力已不容低估。
按照預定計劃，早田將在巴黎奧運上參加女單、與男子桌球王牌張本智和搭檔的混雙和女子團體3個項目的比賽。
如今，中國隊依然如同一堵高牆，日本選手想要奪金絕非易事。但早田的眼中只有奧運之巔。面向桌球生涯中的第一個夢想的舞臺，大器晚成的黃金世代新女主還在不斷前行和進步。
標題圖片：早田希娜去年在亞錦賽女子團體賽上，2023年9月5日於韓國平昌（VCG via Reuters Connect）