早田希娜：大器晚成的王牌選手，帶領日本女隊衝擊巴黎奧運金牌

24歲的早田希娜即將首次征戰奧運，作為日本桌球女隊王牌選手向著「打敗中國」的目標發起衝擊。除了左手威力巨大的旋轉球外，她還磨練了反手技術，如今已具備了讓中國隊也不敢小覷的實力，無論高牆多麼難以跨越，她都要追求那枚金色的獎牌。

44年來首次擊敗中國選手 早田的目標，是成為能在奧運上奪得金牌的那種得到所有人認可的運動員。為此，必須打敗桌球大國中國的一眾猛將。 她不斷磨練左手打出的威力強大的旋轉球，同時還拓寬了進攻套路。另外，在加強反手能力和發球技巧上也下了很大功夫，周密地研究制定著應對中國隊的策略。 在2023年5月舉行的世界桌球錦標賽（南非德班）上，早田在女單四分之一決賽中擊敗了當時世界排名第3的王藝迪。雖被對方9次拿到賽點，但依然頑強抵抗，經過一番「拚死搏鬥」，終於取得了勝利。這是日本選手44年來首次在世錦賽單打項目中戰勝中國選手，堪稱歷史性的壯舉。 在與世界排名位居前列的中國選手對戰時，早田時常痛感面對的是「即使打贏了一個，後面還有更厲害的」這種嚴酷現實，在前進的道路上一次又一次地遭遇高牆的阻擋。正因為如此，世錦賽的勝利讓她體會了為超越中國而一路拼搏並收穫勝利的喜悅，而且認識到迄今為止的努力和堅持都是正確的，大大增強了自己的信心。 實際上，在這場比賽中，早田開始由於未能憑藉自己擅長的旋轉球拿分，被動地陷入了苦戰，但後來通過強有力的反手積極進攻，步步邁向勝利。在第7局決勝局迎來賽點後，她也使用了兇猛的反手擊球得分，以21比19贏下了這場決戰。在比賽中無懼變化，隨機應變，是早田致勝的關鍵。