將京都旅遊打造成RPG遊戲？解決觀光公害的秘訣是…

隨著外國遊客的激增，在京都等日本熱門旅遊城市，「觀光公害」問題日益凸顯。如何解決這一問題？定居京都的劇作家大野裕之提出了他的獨到見解。

卓別林感受到的京都魅力 作為日本文化的中心，早在二戰前，京都就吸引著來自世界各地的遊客。著名喜劇大師查理·卓別林就是其中之一。1936年5月，卓別林首次到訪京都。他曾在東京一口氣吃下30隻天婦羅大蝦；而在京都，他對祇園的著名日本料理店「濱作」的精湛刀工讚不絕口。卓別林對各地的飲食文化都了解頗深。當年，他住在京都的柊家旅館，旅館熱情好客、周到體貼的服務令他深受感動：「聽說日語裡有句話叫『撓到癢處（指無微不至的照顧——譯註）』，柊家的服務正可謂撓到了我最癢的地方。」 二戰後，卓別林於1961年再次到訪京都。儘管天公不作美，但他盛讚煙雨朦朧的京都有著「浮世繪般的美」。他在北野天滿宮東參道的上七軒一帶發現了一家公共浴池，饒有興趣地參觀了一番，還請當地孩子們吃了冰淇淋。卓別林的童年時代是在極度貧困中度過的，他無家可歸，還常去倫敦的公共浴池，為此這次偶遇勾起了他的回憶。喜劇之王在遙遠的京都看到了故鄉。 自卓別林最後一次訪問京都，已經過去60多年。期間，這座城市吸引了越來越多的遊客。然而，伴隨著紛至遝來的外國遊客，產生了「觀光公害」問題。目前，京都面臨的難題似乎可以概括為下述兩方面：「如何控制遊客數量以解決『旅遊公害』」和「如何讓遊客多消費」。簡單來說就是「不希望遊客太多，但希望他們多花錢」。 那麼，如何找到解決這一兩難困境的方法呢？ 人滿為患的公車、遍地的垃圾、被遊客騷擾的舞妓… 一位在京都市內做生意的朋友整日哀歎連連。由於一年有超5000萬名遊客湧入這個狹小的地區，東山和嵐山這些著名景點已擁擠到寸步難行的程度。公車上總是人滿為患，常常要等好幾輛才能擠上去。不僅人多，而且不守規矩，商業街上垃圾滿地。最近，一段外國遊客追著舞妓拍照的影片在網路上引發了熱議。其實，受困擾的不只是舞妓。前陣子，筆者在附近的地藏菩薩前合掌祈禱時，突然被一群外國遊客圍著拍照，著實嚇了我一跳。這有什麼可拍的呢？

京都市下京區的京都站前，公車站擠滿了遊客（時事） 這些問題還沒得到解決，聞風而動的外資高級飯店和那些東京資本投資的粗俗的店鋪已經開始在腐蝕並破壞這座城市。儘管這給居民生活帶來了巨大影響和負擔，但當地卻鮮少從中獲益。 當然，政府也開始採取行動，增加商業街回收垃圾的次數，並新開設了直通旅遊景點的公車路線。而且，為了緩解京都站擁堵問題，投資了195億日圓用於修建新的車站。此外，還即時發佈人流量較少的景點資訊，寺廟也提倡晨間參觀等，力圖分散客流。然而，這些措施都未能從根本上解決問題。

入島稅和外國人價格在京都難以推行 那麼，能否借鑒其他旅遊城市的先進經驗呢？ 最近，威尼斯徵收「入島稅」的舉措引發了熱議。稅額為5歐元，僅針對旺季特定日期到達威尼斯旅遊且不留宿的遊客，所得將用於維護威尼斯的文化遺產和公共基礎設施。據說自2024年4月起實施後，收益超出預期。 日本方面，兵庫縣姬路市正在考慮大幅提高世界遺產姬路城面向外國遊客的門票價格。類似的「外國人價格」措施在國外已有先例，例如巴黎的博物館，歐盟公民可以在定價基礎上享受特別優惠。 然而，這些措施很難適用於京都。首先，入島稅只有在出入口有限的島嶼上才能實施，而且在威尼斯，這項措施並未成功控制住客流量。至於外國人價格，向外國遊客收取高額費用可能會被視為排外行為，從而損害城市形象。要知道，京都在這方面本來就聲譽不佳。 更何況，如何向只是在祇園的花見小路、先斗町、錦市場等「走一走」，欣賞這些獨特街景的人們收費呢？總而言之，京都與威尼斯和姬路的條件都大相徑庭，無法直接套用這些措施。 真正的旅遊資源，是「充滿活力的工業城市」本身 因此，在討論如何解決京都的觀光公害問題前，我們必須先明確京都究竟是一座什麼樣的城市。 京都市的旅遊產業約占京都市生產毛額（地區GDP）的10%左右，遠高於日本全國的2%的占比。但是，京都市的主要產業其實是電子設備生產等製造業，占地區生產毛額的20%（大阪市和橫濱市的這一比例不到10%）。此外，在京都，京都大學等教育研究機構雲集，學生占到了總人口的10%，可以說是一座學術之城。當然，眾所周知京都擁有眾多的寺廟，也是一座宗教城市。 由此可以看出，京都這座城市不是一個將過去的遺產一攬子展示於眾的陳列館，它的旅遊資源，是充滿活力的工業城市中的人們的生活以及宗教活動。 以京都的代名詞——藝妓與舞妓為例，可以更好地理解這一點。藝妓與舞妓都是經過1年以上在舞蹈和樂器等方面的嚴格訓練後才能登臺亮相的藝術表演者。從價格或可高達1000萬日圓的西陣織和服，到扇子、簪子等飾品，她們的一身行頭幾乎都產自京都。 曾有一家擁有300年歷史的扇子商家告訴我：「京都與日本各地被稱作『小京都』的地方的區別，就在於是否能製作扇子。」扇子用竹子製作，而京都擁有適宜竹子生長的自然環境，而且還有許多構思新穎才華橫溢的設計師，以及能得心應手地處理竹子、和紙等多達88道製作程序的能工巧匠。藝妓、舞妓的才藝以及她們全身的行頭，都是京都這座城市孕育出的產物。