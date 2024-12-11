豐田、本田、馬自達…5大日本汽車公司違規操作發生的背景

違規問題的起因

2024年6月3日，媒體曝出日本5大汽車公司在申請汽車量產所需型號過程中存在違規操作，在國內外掀起軒然大波。

國土交通省公佈的資訊顯示，上報存在違規問題的包括豐田汽車、本田、馬自達、山葉發動機、鈴木5家公司，共涉及38款車型。其中，豐田汽車的3款、馬自達的2款和山葉發動機的1款，共計6款車型的出貨已被叫停。本田和鈴木的相關車型均已停產，因此不在停止出貨對象之列。

汽車公司相關的違規問題過去並非沒有出現過，但如此之多的公司曝出大量違規問題，恐怕在歷史上還是頭一遭。更何況日本公司向來以不參與違規行為的認真態度而在世界上樹立了良好口碑。正因為如此，各國紛紛發出「為什麼日本汽車公司要這樣」的疑問，也可謂是情理之中了。

那麼，如此大規模的集體違規問題是如何產生的呢？

此事的開端，是2022年以後日野汽車、豐田自動織機、大發等公司相繼曝出在申請型號認證的過程中存在違規行為。有鑑於此，主管認證工作的國土交通省指示國內汽車公司和設備廠商等共計85家提交關於違規行為的調查報告。各廠商開展回溯調查之後，如文章開頭所述，5大公司上報了違規問題。

各家公司調查的件數極為龐大，單是豐田汽車一家，10年間就多達大約7000件。而且每一件型號認證都包含數十乃至數百個試驗項目，所以其合計數量至少也有數萬乃至數十萬。就豐田汽車來說，對這些展開全面調查後，篩查出了共計7款車型6個違規事項。

若不是國土交通省下令展開這樣大規模的調查，就不會出現多家汽車公司同時公佈違規行為的情況。而且，其中許多問題恐怕還有可能被掩蓋，不會暴露於光天化日之下。首先我們應該認識到的，就是此次「大量曝出違規問題」的背後，有著這樣的來龍去脈。

豐田汽車7月5日結束了此前一直處於「正在調查」的認證程序調查工作，公佈稱「沒有發現新的違規事項」。但由於此次被國土交通省指出「又有7款車型存在違規問題」，所以豐田停止了「NOAH」和「VOXY」兩款客貨兩用車的出貨。7月31日，國土交通省又對豐田汽車下達改正命令，要求其實施公司治理改革。一度看似平息的火種又重新燃烧起來。



收到違規行為報告後，國土交通省職員對本田公司總部實施現場檢查，2024年6月10日，廣島縣府中町（時事）