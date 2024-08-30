燕九郎、多亞拉迎接出道30年：充滿獨特魅力的日本職棒吉祥物們

展現特有氣場的燕九郎與多亞拉

日本職業棒球（NPB）於夏季正式賽事期間，每天都戰況激烈，在這些訓練有素的頂尖選手們展現實力的舞台上，球團吉祥物不僅療癒了球迷與選手，同時也肩負著帶動現場氣氛的任務，是球團中不可或缺的靈魂角色。每支球隊都有不只一個吉祥物，並且各自發展出獨特的個性。

其中，最引人注意的是2024年迎接出道30週年的東京養樂多球隊的燕九郎（標題圖片後排右一）和中日龍球隊的多亞拉（標題圖片前排左一）。雖然他們不會直接與球迷對話，但可透過素描本筆談來表達自己的想法。在可愛的外表下，卻時不時發表毒舌評論、或以冷嘲熱諷方式與媒體及球迷互動。儘管是用筆談，其流暢風趣的「翻板表演」已然成為棒球界一大特色。

燕九郎與多亞拉將彼此視為「商業夥伴」，他們跨越球團間的藩籬，多次共同舉辦筆談對談活動或晚餐秀，每場活動一開放售票旋即秒殺售罄，在在顯示出他們的超人氣。此外，他們也接受來自各界的邀約，如電視採訪、撰寫部落格文章、出版書籍等，希望透過這些活動主動出擊，讓更多非棒球迷的人們認識自己。而在社群媒體上甚至可見「我不太懂棒球，但我很喜歡燕九郎及多亞拉」這樣令人振奮的留言。

燕九郎在明治神宮棒球場的賽前餘興節目中，有一個專屬的個人表演項目可以抒發心情，名為「今天的一句話」。表演主題不侷限於棒球，舉凡政治人物或藝人的醜聞等，都可以成為表演題材。燕九郎的翻板表演充滿了具話題性的時事、犀利的批判精神且饒富幽默感。板子上的手寫字皆為平假名，與毒舌內容形成強烈對比，卻也增添了趣味性。

撇除2022年村上宗隆以史上最年輕之姿獲得三冠王頭銜的例外狀況，燕九郎的周邊商品銷售額為球隊第一名，超越了眾多明星球員。有球迷專門為了燕九郎而來到球場看比賽，燕九郎無庸置疑是球團的重要「戰力」。在休賽季期間，大眾也相當關心他的合約更新問題。過去他曾與球團談判破裂而宣布轉為自由球員（FA），並嘗試移籍到其他球團或企業。

當筆者過去採訪燕九郎時，他時而幽默時而認真，不論哪種問題皆能迅速巧妙地應對，讓人不禁感受到燕九郎這份始終以球迷為優先的心情，同時也展現出對自己專業的自豪。