燕九郎、多亞拉迎接出道30年：充滿獨特魅力的日本職棒吉祥物們

燕九郎、多亞拉迎接出道30年：充滿獨特魅力的日本職棒吉祥物們運動 文化
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展現特有氣場的燕九郎與多亞拉
日本職業棒球（NPB）於夏季正式賽事期間，每天都戰況激烈，在這些訓練有素的頂尖選手們展現實力的舞台上，球團吉祥物不僅療癒了球迷與選手，同時也肩負著帶動現場氣氛的任務，是球團中不可或缺的靈魂角色。每支球隊都有不只一個吉祥物，並且各自發展出獨特的個性。
其中，最引人注意的是2024年迎接出道30週年的東京養樂多球隊的燕九郎（標題圖片後排右一）和中日龍球隊的多亞拉（標題圖片前排左一）。雖然他們不會直接與球迷對話，但可透過素描本筆談來表達自己的想法。在可愛的外表下，卻時不時發表毒舌評論、或以冷嘲熱諷方式與媒體及球迷互動。儘管是用筆談，其流暢風趣的「翻板表演」已然成為棒球界一大特色。
燕九郎與多亞拉將彼此視為「商業夥伴」，他們跨越球團間的藩籬，多次共同舉辦筆談對談活動或晚餐秀，每場活動一開放售票旋即秒殺售罄，在在顯示出他們的超人氣。此外，他們也接受來自各界的邀約，如電視採訪、撰寫部落格文章、出版書籍等，希望透過這些活動主動出擊，讓更多非棒球迷的人們認識自己。而在社群媒體上甚至可見「我不太懂棒球，但我很喜歡燕九郎及多亞拉」這樣令人振奮的留言。
燕九郎在明治神宮棒球場的賽前餘興節目中，有一個專屬的個人表演項目可以抒發心情，名為「今天的一句話」。表演主題不侷限於棒球，舉凡政治人物或藝人的醜聞等，都可以成為表演題材。燕九郎的翻板表演充滿了具話題性的時事、犀利的批判精神且饒富幽默感。板子上的手寫字皆為平假名，與毒舌內容形成強烈對比，卻也增添了趣味性。
撇除2022年村上宗隆以史上最年輕之姿獲得三冠王頭銜的例外狀況，燕九郎的周邊商品銷售額為球隊第一名，超越了眾多明星球員。有球迷專門為了燕九郎而來到球場看比賽，燕九郎無庸置疑是球團的重要「戰力」。在休賽季期間，大眾也相當關心他的合約更新問題。過去他曾與球團談判破裂而宣布轉為自由球員（FA），並嘗試移籍到其他球團或企業。
當筆者過去採訪燕九郎時，他時而幽默時而認真，不論哪種問題皆能迅速巧妙地應對，讓人不禁感受到燕九郎這份始終以球迷為優先的心情，同時也展現出對自己專業的自豪。
正向的隨性自由風氣
雖然日本職棒史上第一個吉祥物隸屬哪個球隊已不可考，但等身大的吉祥物約莫是1970年代開始出現在球場上。根據日本職棒設計研究家暨專欄作家綱島理友監修的《運動吉祥物圖鑑》（PHP研究所，2009年出版）一書中提到，在1960年代美國大聯盟便已出現吉祥物文化。日本受到美國的影響，雖然發展較晚，但也開始有了自己的吉祥物，並逐漸脫離原本的「棒球」範疇，走出一條屬於自己的路。讓除了棒球迷以外的人也認識他們，成功打開知名度。對棒球沒興趣的人會購買他們的周邊商品或瀏覽他們的網站，造就了一種獨特的角色文化，使他們跳脫「棒球」之外成為眾所矚目的焦點。
即便通稱為運動吉祥物，但擁有90年歷史的日本職業棒球（NPB）與1993年成立的日本職業足球聯賽（簡稱J聯賽）之間，仍然存在些許差異。J聯賽創立之初便訂下「聯盟一心，齊力前行」的明確宗旨，相較於職棒採取「各球團按照各自經營方針獨立發展」的方式，不同的歷史背景讓二者吉祥物文化大相逕庭，這也正是職棒吉祥物得以擁有鮮明個性的原因吧。
西武獅吉祥物雷歐 （標題圖片後排左一／原型為手塚治虫《小獅王》主角），福岡軟銀鷹的哈利鷹（標題圖片後排左二）是性格精悍勇猛的「經典角色」，而橫濱DeNA海灣之星的DB星人（標題圖片前排右一）則是集可愛與俏皮於一身的「療癒系角色」。
還有曾經擔任千葉羅德海洋隊吉祥物，猶如「神秘魚種」的「奇特角色」也不容大眾遺忘。他有自己的家族成員，興趣是散步遛狗等。雖然人物設定很仔細，但很奇妙的是他那像燈籠魚一般的外表卻隨著時間不斷變化，最終不知道究竟是哪種魚類便銷聲匿跡了。
吉祥物文化在充滿正向的隨性自由風氣下成長，無論是否為棒球迷、不分年齡性別，每個人都能找到自己喜愛的吉祥物，這正是讓吉祥物文化得以蓬勃發展的一大助力吧。
吉祥物是連結在地文化不可或缺的角色
各球團吉祥物們除了炒熱球場氣氛、全力支持自家球員外，也身負以棒球來交流和推廣當地特色的重責大任。
其中一個著名的例子便是日本火腿鬥士的BB熊。自2006年至2015年，他走訪了全北海道共212個鄉鎮市（當時），一邊介紹各觀光名勝、農特產品與當地美食，一邊與當地民眾互動交流，用十年時間成功完成這項壯舉。雖然現在吉祥物的任務已交棒給北狐符瑞普（標題圖片後排右三），在棒球場外仍持續對各地活動貢獻一己之力。BB熊背負著與北海道總鄉鎮市數量相同的背號 「212」，自2004年球團遷移到北海道以來，他便預想未來不僅要扎根主場所在地之札幌市，也要成為深耕全北海道的一支棒球隊。
廣島隊的史萊利（標題圖片後排右四）於2015年迎接出道20週年，出版了名為《就是、史萊利。》（KADOKAWA）的寫真書。書中紀錄他走訪廣島縣各地，包括宮島、尾道、三段峽、大久野島等，在各地明媚風光的景致中推廣當地特色。
另一方面，走超人氣偶像路線的是歐力士猛牛隊的貝爾，她是主角布爾（標題圖片前排右二）的妹妹，可愛的外型讓她一出道即享有「太可愛的吉祥物」美譽，引發廣泛討論。2011年，於神戶綜合運動公園棒球場（Hotto Motto Field 神戶）進行官方寫真書《給你滿滿的貝爾》的拍攝工作，同年由PHP研究所出版。說到貝爾名字的由來，源自於英語的「勝利之鐘＝Bell」一詞，以及法語的「Belle」，也帶有美麗可愛之意。
是否對美國棒球界的吉祥物文化產生影響？
現在，日本全國各地有許多自己的吉祥物，其中不乏像熊本縣的熊本熊一樣可以與之交談，他們的元祖可能是那些使用筆談方式互動的職棒吉祥物們，如燕九郎和多亞拉等。
費納寶（Phillie Phanatic）是美國大聯盟費城人隊的明星吉祥物。他在2023年8月與洛杉磯天使隊一戰中，拿著畫著大谷翔平與名字的素描本興奮地展示給對方看試圖與大谷交流。如此活潑的費納寶曾於2018年造訪明治神宮棒球場，也見到了燕九郎和多亞拉。究竟擅長翻板表演的這兩隻吉祥物，是否對美國棒球界的明星吉祥物產生影響呢？
如果答案是 「Yes」的話，那麼我們可以說日本職棒吉祥物在誕生約50年後的現今，已經成功地打造了自己的獨特性，甚至帶給「發源地」不一樣的文化衝擊。
標題圖片：各球隊吉祥物於2024年日本職棒全明星賽，中央聯盟及太平洋聯盟第二場比賽結束後合影留念。前排左起為多亞拉（中日）、托拉奇（阪神）、庫拉奇（樂天）、猛牛布爾（歐力士）、DB星人（橫濱DeNA海灣之星）、後排左起雷歐（西武）、哈利鷹（軟銀）、馬君（羅德）、燕美（前排中央、養樂多）、史萊利（最後排中央、廣島）、北狐符瑞普（火腿）、傑比兔（巨人）、燕九郎（養樂多）。2024年7月24日攝於明治神宮棒球場（產經新聞社）