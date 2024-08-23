「20面金牌」日本巴黎奧運總結：與外籍教練的美好邂逅及「傳統強項」面臨的危機

日本在巴黎奧運中拿下了20面金牌，連同銀牌和銅牌在內，總共獲得了45面獎牌，這也是日本在海外舉辦的奧運會中獎牌數最多的一次。值得一提的是，這些成功的項目中，許多都是因為聘請了外籍教練，建立了新的訓練體系。至於「傳統強項」，雖然在現有的體制下也取得了不錯的成績，卻面臨著選手人數減少的挑戰。

獎牌數證明了日本的多樣性 日本在巴黎奧運獲得了豐碩的成果。 日本在這次奧運中拿下了20面金牌，創下了海外奧運的歷史最佳成績。這個數字僅次於美國和中國的各40面金牌，排名第三。此外，日本還獲得了12面銀牌和13面銅牌，總計45面獎牌，涵蓋了16個項目，充分展現了日本體育的多樣性（相比2021年東京奧運，日本當時拿下了27面金牌、14面銀牌和17面銅牌）。 過去4屆奧運金牌數 巴黎2024 20面 第3名 角力8面、柔道3面、體操3面、滑板2面、擊劍2面、霹靂舞1面、田徑1面 東京2021 27面 第3名 柔道9面、角力5面、滑板3面、體操2面、游泳2面、桌球1面、空手道1面、拳擊1面、擊劍1面、棒球1面、壘球1面 里約2016 12面 第6名 角力4面、柔道3面、游泳2面、體操2面、羽球1面 倫敦2012 7面 第11名 角力4面、柔道1面、體操1面、拳擊1面 ※按國家地區進行排名

出處：文部科學省等單位的資料 在眾多金牌得主中，最引人注目的是田徑女子標槍項目中，展現出符合賽前預期實力的北口榛花。這是日本女子選手首次在馬拉松以外的田徑項目中奪得金牌。 北口榛花於1998年出生於北海道。從小學時期便接觸羽毛球和游泳，兩項都曾參加全國大賽。她進高中後才開始接觸標槍，很快就展露頭角，在高二時便贏得了全國高中體育賽的冠軍。 2016年，北口進入日本大學就讀。但她有無窮的求知欲望，2019年，她在歐洲遠征期間對捷克教練大衛·塞克拉克的指導方式產生了興趣，於是親自用英文寫信聯繫，最終成功拜師。這種行動力正是她獲得金牌的泉源，也是以往日本選手少見的特質。 北口在過去的採訪中，曾談到她在捷克受訓的經歷。 「捷克語中有一些日語沒有的標槍專用術語。在當地進行訓練，讓我能夠學到日本所沒有的方法和想法。」

外籍教練的功勞與迷惘 看到這句話時，想到的是日本國家男子排球隊。在巴黎奧運開幕前，他們的世界排名已經上升到第2名，大家都很期待他們能自1972年慕尼黑奧運以來再次奪得獎牌。雖然最後在八強賽止步，但重新燃起了日本久違的排球熱潮。 其中一個關鍵因素就是聘請了法國籍教練菲利普·布朗。擁有多國指導經驗的布朗自2017年開始在日本執教，他運用數據分析，將最新的理論融入訓練中，與選手們的技術完美結合，讓日本隊得以與世界強隊平分秋色。

男子排球：四分之一決賽中，布朗教練指揮選手的情景。可惜最終不敵義大利隊。2024年8月5日，法國巴黎（時事） 然而，布朗剛上任時，與日本選手的相處方式讓他感到困惑。 「我和每位選手進行了面談，告訴他們『我希望你在場上這樣打』，選手們都回答『好』，但他們的打法卻完全沒變。起初我以為是翻譯出了問題。後來我真的厭煩了，到了第3次面談時，我說『我已經充分解釋過我的要求了，現在請你用自己的話來說明看看，我究竟希望你怎麼打』，結果大家都嚇了一跳（笑）。日本選手即使心裡不同意，也會跟教練說『好』。這是日本社會的一種現象，著實讓我上了寶貴的一課。」 由於經歷了這樣的過程，溝通變得更加順暢，國際競爭力也大幅提升。2021年東京奧運能夠打進八強，就是因為選手們逐漸理解並能夠執行布朗教練的戰術安排。 布朗的成功雖然一部分得歸功於有石川祐希、髙橋藍等優秀的選手，但在巴黎奧運取得一定成績的項目中，有許多是因為聘請了海外教練來進行強化訓練。 首次在團體賽中獲得金牌的男子花劍隊，從2021年開始就聘請了東京奧運金牌得主、法國人埃爾萬·勒佩舒擔任教練。 勒佩舒很快就發現了日本其他運動項目也普遍存在的弱點，例如「有實力卻缺乏自信」和「練習時間長但強度不足」。他成功帶領男子花劍隊克服這些問題，最後奪得了金牌。

男子擊劍：男子花劍團體決賽中，勒佩舒教練（左起第4位）振臂歡呼。在他左邊的是青木雄介教練。2024年8月5日，法國巴黎（共同）