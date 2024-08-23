「20面金牌」日本巴黎奧運總結：與外籍教練的美好邂逅及「傳統強項」面臨的危機

「20面金牌」日本巴黎奧運總結：與外籍教練的美好邂逅及「傳統強項」面臨的危機運動 社會 國際
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獎牌數證明了日本的多樣性
日本在巴黎奧運獲得了豐碩的成果。
日本在這次奧運中拿下了20面金牌，創下了海外奧運的歷史最佳成績。這個數字僅次於美國和中國的各40面金牌，排名第三。此外，日本還獲得了12面銀牌和13面銅牌，總計45面獎牌，涵蓋了16個項目，充分展現了日本體育的多樣性（相比2021年東京奧運，日本當時拿下了27面金牌、14面銀牌和17面銅牌）。
過去4屆奧運金牌數
|巴黎2024
|20面 第3名
|角力8面、柔道3面、體操3面、滑板2面、擊劍2面、霹靂舞1面、田徑1面
|東京2021
|27面 第3名
|柔道9面、角力5面、滑板3面、體操2面、游泳2面、桌球1面、空手道1面、拳擊1面、擊劍1面、棒球1面、壘球1面
|里約2016
|12面 第6名
|角力4面、柔道3面、游泳2面、體操2面、羽球1面
|倫敦2012
|7面 第11名
|角力4面、柔道1面、體操1面、拳擊1面
※按國家地區進行排名
出處：文部科學省等單位的資料
在眾多金牌得主中，最引人注目的是田徑女子標槍項目中，展現出符合賽前預期實力的北口榛花。這是日本女子選手首次在馬拉松以外的田徑項目中奪得金牌。
北口榛花於1998年出生於北海道。從小學時期便接觸羽毛球和游泳，兩項都曾參加全國大賽。她進高中後才開始接觸標槍，很快就展露頭角，在高二時便贏得了全國高中體育賽的冠軍。
2016年，北口進入日本大學就讀。但她有無窮的求知欲望，2019年，她在歐洲遠征期間對捷克教練大衛·塞克拉克的指導方式產生了興趣，於是親自用英文寫信聯繫，最終成功拜師。這種行動力正是她獲得金牌的泉源，也是以往日本選手少見的特質。
北口在過去的採訪中，曾談到她在捷克受訓的經歷。
「捷克語中有一些日語沒有的標槍專用術語。在當地進行訓練，讓我能夠學到日本所沒有的方法和想法。」
外籍教練的功勞與迷惘
看到這句話時，想到的是日本國家男子排球隊。在巴黎奧運開幕前，他們的世界排名已經上升到第2名，大家都很期待他們能自1972年慕尼黑奧運以來再次奪得獎牌。雖然最後在八強賽止步，但重新燃起了日本久違的排球熱潮。
其中一個關鍵因素就是聘請了法國籍教練菲利普·布朗。擁有多國指導經驗的布朗自2017年開始在日本執教，他運用數據分析，將最新的理論融入訓練中，與選手們的技術完美結合，讓日本隊得以與世界強隊平分秋色。
然而，布朗剛上任時，與日本選手的相處方式讓他感到困惑。
「我和每位選手進行了面談，告訴他們『我希望你在場上這樣打』，選手們都回答『好』，但他們的打法卻完全沒變。起初我以為是翻譯出了問題。後來我真的厭煩了，到了第3次面談時，我說『我已經充分解釋過我的要求了，現在請你用自己的話來說明看看，我究竟希望你怎麼打』，結果大家都嚇了一跳（笑）。日本選手即使心裡不同意，也會跟教練說『好』。這是日本社會的一種現象，著實讓我上了寶貴的一課。」
由於經歷了這樣的過程，溝通變得更加順暢，國際競爭力也大幅提升。2021年東京奧運能夠打進八強，就是因為選手們逐漸理解並能夠執行布朗教練的戰術安排。
布朗的成功雖然一部分得歸功於有石川祐希、髙橋藍等優秀的選手，但在巴黎奧運取得一定成績的項目中，有許多是因為聘請了海外教練來進行強化訓練。
首次在團體賽中獲得金牌的男子花劍隊，從2021年開始就聘請了東京奧運金牌得主、法國人埃爾萬·勒佩舒擔任教練。
勒佩舒很快就發現了日本其他運動項目也普遍存在的弱點，例如「有實力卻缺乏自信」和「練習時間長但強度不足」。他成功帶領男子花劍隊克服這些問題，最後奪得了金牌。
在日本特色中找出生存之道的「傳統強項」
雖然有些項目因與外籍教練的幸福合作而取得了亮眼表現，但也有一些項目，如體操、柔道和角力等，依然在日本教練的傳統指導下獲得了優異成績，這些項目都被視為日本的「傳統強項」。
1964年的東京奧運中，體操和角力各拿下了5面金牌，柔道在4個級別中奪得了3個冠軍。在巴黎奧運中，體操和柔道各獲得了3面金牌，角力更是拿下了8面金牌。這是這些項目在過去60年間經歷各種起伏後，仍堅持獨特指導方針所取得的成果。
從70年代開始，日本體操界就致力於培育全能型選手，此方針貫徹至今。當全球其他國家專注於培育單項專家，如需要強大力量的吊環或要求力量與平衡兼備的鞍馬項目時，日本一直在栽培能夠勝任6個項目的全能選手。內村航平、橋本大輝，以及這次的岡慎之介，能夠連續4屆奧運都誕生出個人全能冠軍，絕非偶然。日本對於全能型選手的培養，以及對於動作中每個細節的完美追求，甚至連腳尖的優雅度都不放過，正是日本這種「完美主義」在引領全球的體操界。
雖然柔道的金牌數從東京奧運的9面減少到這次的3面，仍保住作為柔道發源地的威嚴。日本的柔道不僅追求勝利，更重視正確且優雅地取勝。連續在里約奧運和東京奧運奪金的大野將平表示：
「將對手摔倒，吸引觀眾的目光。不僅是在比賽中，到下場時的鞠躬禮節，我都堅持在奧運上展現柔道的榜樣。」
然而，此次的巴黎奧運，日本也遇到了一些因為爭議判決而受挫的情況，如何縮小「柔道」與國際競賽「JUDO」之間的差距，成為了當前的重要課題。
角力項目也頗具看頭。過去日本一直以自由式角力見長，但這次在希臘式角力中也拿下了兩面金牌。強化本部長的赤石光生對此做出了以下分析：
「自由式角力在日本可以進行有效的強化訓練，但希臘式角力的進步則是因為選手們在海外與外籍選手一起集訓，從而習得技術的成果。」
選手減少問題日漸嚴重
然而，這些被視為日本傳統強項的運動項目，正面臨著青少年選手數減少的嚴峻課題。讓我們來比較一下2013年和2023年高中社團活動的註冊人數。
體操社男子社員
- 2013年／2455人
- 2023年／1689人
柔道社男子社員
- 2013年／18719人
- 2023年／10825人
角力社男子社員
- 2013年／2343人
- 2023年／1722人
日本正面臨少子化問題，與10年前相比，幾乎所有運動項目的社員數都減少了約10％。然而，男子柔道的社員數減少了超過40％，原本選手就不多的男子體操和男子角力也減少了約30％，這在未來可能會演變成大問題。不得不擔憂未來究竟有多少人才能夠在國際舞台上競爭。
在保持競賽實力方面，值得參考在體操項目獲得3面金牌的岡慎之助的案例。他在15歲時因為訓練環境的考量，決定從高中退學，轉而就讀函授高中，同時加入了知名的德洲會體操俱樂部。之後，他接受了菁英教育。如果未來有選手被認定具備潛質，像岡這樣的例子可能會越來越多。
在柔道和角力項目中，二代選手特別引人注目。柔道100公斤以上量級的齊藤立，他的父親齊藤仁曾是1984年洛杉磯奧運和1988年漢城（首爾）奧運的金牌得主。而在巴黎奧運中獲得女子角力62公斤級金牌的元木咲良，她的父親元木康年則是2000年雪梨奧運的代表選手。
在整體選手數減少的情況下，日本現狀中尤為顯著的是，那些活躍於體壇的精英選手們，多半從小就以「家族運動」的方式接觸這些項目。
有鑒於目前面臨的競技人口減少問題，未來若要繼續保持日本的傳統強項，或許需要進一步強化菁英教育，例如培養像二代選手這樣的優秀人才。此外，也必須適應世界最先進的教練技術和裁判標準。為了守住傳統的榮耀，各種資源的投入必不可少。
標題圖片：在田徑女子標槍比賽中奪冠的北口榛花，與塞克拉克教練分享喜悅的時刻。2024年8月10日，法國聖但尼（時事）