發車音樂：日本獨特的鐵道文化，悅耳動聽的城市名片

不知從何時起，日本的車站內通知列車出發時，提示音不再是刺耳的鈴聲，而是悅耳的旋律在月臺響起。這種發車提示音被稱為「發車音樂」，其特點是使用具有當地特色的音樂，很多地區還借此助力地方經濟的振興。

日本歌手坂本九（1941-1985年）演唱的歌曲《Sukiyaki》奪得1963年全美單曲榜冠軍，在日本也於前一年以《昂首向前走》的歌名火遍大街小巷。 在坂本的出生地川崎市，JR川崎站和京濱急行線川崎站提示發車的音樂旋律，都來自這首歌曲。這是在當地的商工會議所等機構的推動下實現的，目的是借坂本九與川崎市之緣，提升城市宣傳的效應。用作列車發車提示音時重新做了編曲，將前奏和副歌部分編輯成約10秒鐘的簡短旋律。 川崎位於橫濱和東京之間，是一座人口超過150萬人的大城市，電車班次多，所以旋律偏短。而地方線路，因班次較少，有的車站還會慢悠悠地播放一段長達20到30秒的音樂，來通知旅客列車即將到站。

最早的發車音樂 其實在此之前，還有更早採用發車音樂的地區。 在可考的範圍內，目前最早的發車音樂，是大分縣竹田市豐後竹田站1951年開始播放的《荒城之月》。 這首歌曲是瀧廉太郎（1879-1903年）的代表作。這位作曲家英年早逝，他的少年時代是在竹田市度過的。據說，他是聯想到市內保存至今的岡城遺址而創作的這首歌曲。最初是當地人拿著唱片到車站，在列車發車時，用擴音器播放這首樂曲，後來成為這個車站的發車音樂。 當時唱片品質很差，據說從開始播放起，12年間更換了80多張唱片（《大分合同新聞》1963年4月26日刊）。從1988年起，音源改用竹田市少年少女合唱團錄製的版本。那麼，發車音樂誕生的時機究竟為何出現在戰後的混亂不安的時期呢？

豐後竹田站月臺（筆者拍攝） 這跟竹田市曾經是「隱匿基督徒的城市」有關。這裡以前一直透過基督教了解國外文化，至今依然保存著二戰前舊竹田町議會希望透過旅遊振興城市經濟的決議記錄。 與同在大分縣的別府和湯布院等全國知名溫泉勝地相比，竹田是個鄉土氣息濃郁的溫泉小鎮。當地人以瀧廉太郎為驕傲，傳播其事蹟的願望非常強烈。面向高中生舉辦的「紀念瀧廉太郎全日本高中聲樂大賽」，截至2024年已經舉辦了78屆。這個活動的源頭就是始於二戰後的紀念音樂祭。如此這般，發車音樂的魅力，蘊藏在當地人傾盡全力「激發地方活力」的故事當中。