世界遺產「知床」，在確保安全與保護自然之間搖擺不定

「安全還是環保？」位於北海道東部的世界自然遺產知床，因一起觀光船沉沒事故而引發當地關於新建行動電話基地站的爭議。部分當地居民及環保組織認為，在知床半島尖端部分安裝的太陽能發電板（以下統稱為「太陽能板」）的計畫有可能會對生態系統造成影響，因而提出了反對意見。為此，環境省為進行周邊環境調查而暫停了該專案。不過，出於安全考慮而要求確保移動信號覆蓋的呼聲依然強烈。那麼，雙方能在何處找到妥協點呢？

半島尖端的手機基地站和太陽能板 基於這些要求政府所制定的計畫是，基地站將設在4個地區，分別是遊客聚集地的「知床五湖」、擁有港口與住宿設施的「Utoro地區」、半島最尖端的「知床岬燈塔」以及距離半島最尖端不遠的「Nikariusu地區」。 然而，隨著今年春天具體的計畫公佈後，反對聲與日俱增。最受爭議的是知床岬燈塔的基地站，該區域人跡罕至，車輛也難以進入。為確保供電，計畫在約7000平方公尺（相當於一個足球場）的場地上安裝264塊高達3公尺的太陽能發電板（以下統稱為「太陽能板」），該人工設施用水準投影面積來換算，將占地745平方公尺。同時，還計畫鋪設約2公里長的地埋電纜。 環境省說明：「在權衡安全性、便利性及對自然環境的影響後，我們認為該建設是合理的。從海上無法看到太陽能板，因此也不會影響景觀。」

關於知床半島周邊通訊環境改善的會議，2024年4月，北海道斜里町（共同） 4.7萬人簽名「不需要人工設施」 曾推動知床登錄世界遺產的前斜里町町長，同時也是斜里町居民志工組織「熱愛知床自然住民之會」會長午來昌先生，呼籲重新審視在知床岬安裝基地站的計畫。 他表示：「20年前知床被列入世界遺產時，我曾希望知床半島不要再有任何人工設施。知床的價值在於我們大家齊心協力保護了自然。雖然生活上有不便之處，但我們應該牢記，那時我們發誓要在這種不便中繼續生活，並將這種生活方式傳遞給後代。」 「住民之會」收集了來自全國4萬7600份的簽名信，並於7月後提交給當地政府和相關機構。該簽名信的內容，要求停止在知床岬建設基地站，並透過增強其他基地站的能力來改善通訊環境。包括日本自然保護協會等環保團體也對該基地站的建設計畫表示了擔憂。 針對這些聲音，斜里町町長山內浩彰在5月底表明意見，先暫停知床岬的工程，著手推進不影響環境的其他基地站的建設，視信號改善程度再決定是否繼續進行知床岬的基地站建設。他表示：「雖然手機信號確實有必要，但也有自然保護方面的顧慮，所以最好先停下來好好思考一下更好的解決方案。」

被指調查不足，復工搖搖無期 此外，也有意見指出，針對國家級天然紀念物白尾海雕繁殖地的環境影響調查時間過短。科學委員會在6月初的會議上向環境省提出，暫停施工，重新調查白尾海雕的繁殖狀況及植被所受的影響，同時還應該與當地居民進行充分協商的請求。會議上還指出了另一個問題，即政府對該計畫的說明並不充分。

飛抵知床半島北海道羅臼町的國家天然紀念物「白尾海雕」。行動電話基地站的影響調查被指不夠充分（PIXTA） 環境省針對斜里町和科學委員會的要求時表示，將再次展開對白尾海雕等生態系統的影響調查。並計畫與居民重新進行協商，暫停現階段基地站的建設，何時復工尚不明確。 要求早日實現基地站建設的意見書 與此同時，要求早日完成基地站建設的呼聲也越來越高。 6月，當地漁業協會等12個團體聯名向政府遞交了一份意見書，主張應繼續推進基地站建設。意見書指出，國家和地方政府、通訊企業與當地團體之間舉行了「反復的仔細磋商」，並且「沒有要求重新審查該計畫」。 意見書的支持者之一，地方發展團體秘書長櫻井Akemi指出：「知床是許多人到訪的地方，但手機無法接收信號，安全和便利性因此成了問題。遊船事故更加凸顯了這一問題。」此外，還補充道：「漁民和遊客等各方都期待基地站的建設。如果有其他對環境影響更小的方案，那就再好不過了，但現階段而言，利用太陽能發電是最好的選擇。若有技術創新，將來還可以縮小太陽能板的規模嘛。」

在知床半島周邊海域作業的漁船。海帶和海膽的捕撈都是使用少數人的小型船隻，因此呼籲改善通訊環境的聲音十分強烈（PIXTA） 此外，佔據知床半島南半部的羅臼町在6月呼籲儘早建設基地站，並表示雖然考慮環境很重要，但也依然要「人命為先」。 知床半島自大正時期（1912-1926年）以來就有部分地區被開發為農田，或建有防砂壩的歷史。此後，1977年當地通過全國籌集捐款的國家信託運動「知床100平方公尺運動」舉措來致力於恢復自然生態。知床的自然環境是當地居民共同復原、保護和培育的，這也是基地站建設支持派與反對派立場複雜的原因之一。 按照規定，任何可能影響世界自然遺產突出普遍價值（OUV）的新工程，都需向聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產委員會報告。然而，環境省認為此次工程規模不大，無需報告。直至8月底，聯合國教科文組織詢問相關情況後，環境省才提交了報告。