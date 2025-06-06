豬排咖哩，從鼻祖店到新潮人氣店

現在日本料理熱潮仍然風靡全球，其中以英國為中心迅速普及的是「豬排咖哩」。咖哩評論家咖哩細胞先生尋訪了世界4000多家店，為大家講解咖哩從誕生到受國外青睞的過程，並且從鼻祖店到新銳店，為您介紹必吃的4家餐飲店。

1969年出生於神戶市。咖哩策展人。曾在日本國內外品嘗過超過4000家咖哩店，並透過網路、雜誌和電視等媒體傳播咖哩相關資訊。為了將日本多樣的咖哩文化廣泛推廣至海內外，於2022年創立了「口袋咖哩株式會社」。此外，還策劃了多項咖哩相關活動，致力於推動日本咖哩文化的發展。