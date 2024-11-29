「偽日本料理」風靡全球：體現飲食文化的多樣性，或帶來新的可能

日本人的傳統飲食文化「和食」入選聯合國教科文組織非物質文化遺產已經10年有餘。不過在海外，比起正宗日本料理，更受歡迎的是諸如「章魚燒軍艦卷」「炸雞排烏龍麵」等符合當地口味、價格優惠的融合系B級美食。本文將為大家介紹這種體現飲食文化多樣性的「偽日本料理」的最新動態。

「偽日本料理鼻祖」加州卷的「進化」 上世紀70年代，美國西海岸出現了用蟹肉（或蟹棒）、酪梨、黃瓜和美乃滋製作的加州卷，這可以說是「偽日本料理」的鼻祖。

美國紐約超市貨架上的壽司，攝於2021年3月（Levine Roberts / Newscom / 共同Images） 2023年，我在德國法蘭克福遇到一位居住在美國佛羅里達州的工程師，他告訴我說：「我經常和親朋好友去佛羅里達的老家附近的壽司店。不過，和握壽司相比，我們更常點卷壽司。在美國，龍卷壽司非常受歡迎。」 龍卷壽司通常是以蒲燒鰻魚或天婦羅炸蝦為主要食材製作的卷壽司，其上鋪著酪梨片。因酪梨片形似龍鱗，由此得名。此外，又因其顏色和長條形狀，還被稱為「毛毛蟲卷」。除了龍卷壽司，還有許多種從加州卷「進化」而來的卷壽司。如今，這種源自美國的融合系壽司在世界各地都很受歡迎。 2019年，我在泰國曼谷吃過龍卷壽司，不過，我的新加坡朋友告訴我，早在上世紀80年代，新加坡就已經有了龍卷壽司，而正宗的江戶前壽司則是近年才傳入當地的。

在泰國曼谷吃的龍卷壽司，確實看起來像龍（筆者攝影） 此外，巴西有使用香蕉、芒果等水果製作的「猴子卷」壽司。甜品壽司絕對是日本人想不出來的東西。

歐洲的拉麵風潮 拉麵被稱為日本國民美食，它來自於中國的麵食，但在日本卻發展出了自己的特色。如今，日本拉麵在亞洲乃至歐洲都很受歡迎。 2022年秋天，比利時漫畫中心舉辦了《火影忍者》特展，觀眾年齡層廣泛，既有兒童，也有成人。一位前來參展的加拿大人表示：「拉麵、壽司、咖哩…我透過動漫了解了許多日本美食。」可見，日本料理風靡全球的背後少不了日本動漫的影響。 2023年夏天，在德國法蘭克福舉辦的動漫展上，繪有《火影忍者》主角形象的拉麵餐車前也排起了長隊。

比利時漫畫中心的商店內擺放著介紹拉麵的書籍（筆者攝影）

在德國的動漫展上，人們在拉麵餐車前排起長隊（瀨川Midori提供） 在法蘭克福，近年來日本拉麵也掀起了一股熱潮。其中，日本老闆山本真一經營的拉麵店「無垢」廣受好評，甚至「逆向進口」回到日本，在新橫濱拉麵博物館限時營業。「無垢」非常講究湯底的鮮味，非常正宗，套餐裡會搭配日本酒或葡萄酒。 然而，並非所有餐廳都能像「無垢」一樣提供「正宗的味道」。在展會上，現居當地的瀨川Midori（化名）表示：「雖然似曾相識，但有的拉麵的高湯缺少風味，有的湯底甜過了頭，與日本拉麵的味道大相徑庭。甚至有的拉麵裡還會加入唐揚當配菜。」 去年冬天，我在義大利羅馬特米尼車站內的一家拉麵店裡發現了「餃子拉麵」。看到店名「Wagamama」（日語詞彙，「肆意」「任性」之意——譯註）時，我驚喜地以為這肯定是日本的拉麵，不料，這裡的拉麵卻與我熟悉的日本拉麵經典套餐完全不同（日本人習慣吃拉麵時搭配餃子——譯註）。 餃子不是單獨盛在另一個碟子裡，而是直接放在拉麵上。根據菜單板上的說明，這份拉麵配有餃子、烤油菜、蔥、香菜，並且加入了叄巴醬、醬油、辣油和芝麻醬。叄巴醬是馬來西亞菜中的萬能調味料，這種搭配雖然極富亞洲風情，但作為「拉麵」，實屬出人意料。 該店於1992年在英國倫敦開設了首店，目前在22個國家擁有150家連鎖店。然而，住在義大利的日本人卻對其評價很低。

羅馬的拉麵店的菜單板，中間的照片就是「餃子拉麵」（筆者攝影） 對於當地的日本料理發展情況，2016年前在義大利做壽司廚師的田中敏行（現任吉隆玻高級日本餐廳「金目鯛」廚師）指出：「日本料理在法國巴黎人氣高漲，而在義大利，日餐和中餐的界限比較模糊，許多人將它們統稱為『亞洲飲食』。」 對於「偽日本料理化」現象，田中敏行解釋道：「歐盟的進口標準非常嚴格，食材採購比較困難，因此餐飲店很難提供正宗的日本料理。」