日本排球新聯賽如何才能登上「世界頂尖」──SV聯賽開幕後的未來展望

日本男女排球的全新聯賽「SV聯賽」於今秋揭幕。此聯賽矢志於2030年躋身「世界最高水準聯賽」之列，但登頂之途實為險峻。世界頂級的義大利聯賽實力與人氣兼具，此外，歐洲各大排球強國與南美勁旅巴西皆已建立職業聯賽。日本尚未完全邁向職業化的聯賽，登上世界頂尖水準的關鍵要素為何？

歐洲聯賽因歐盟整合而蓬勃發展 另一方面，成功實現職業化的義大利等歐洲國家，各國好手匯聚一堂，呈現「多國籍化」之趨勢。以日本王牌石川祐希所效力的義大利甲級聯賽佩魯賈隊為例，14人陣容中便有7位外籍選手。根據球會官網，除了日本選手，更網羅波蘭、烏克蘭、古巴、阿根廷等國的菁英好手。

義大利男子超級排球聯賽，特倫蒂諾對戰佩魯賈之賽事裡，石川祐希展露笑顏，2024年10月27日（IPA Sport/ABACA/共同通信Images） 如此潮流並非排球界獨有。隨著歐盟統合，自1990年代末期開始，歐洲體壇實現歐盟成員國選手的自由轉籍，與一般勞工享有同等待遇。特別在足球界最為顯著，轉會市場蓬勃發展，各國實力與日俱增。再加上付費轉播興起，讓各俱樂部獲得可觀的轉播權收益，促進球員的轉會金額水漲船高。商業規模擴張之際，更吸引歐盟以外國家的選手匯聚。 不僅如此，歐洲體育界一向以植根地方為發展基礎。各俱樂部都獲得在地熱心球迷的支持，外籍選手亦被視為「自己城市的代表」而備受愛戴。觀眾塞滿場館，入場門票收入不僅推動商業營運，更成為發展基礎。