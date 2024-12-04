日本排球新聯賽如何才能登上「世界頂尖」──SV聯賽開幕後的未來展望

日本排球新聯賽如何才能登上「世界頂尖」──SV聯賽開幕後的未來展望運動 社會 國際
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經歷日本排球聯賽、V聯賽的改名…
日本國內排球聯賽始創於1967年。創賽的3年前，即1964年的東京奧運，獲譽為「東洋魔女」的日本女子代表隊榮獲金牌。排球運動之風潮席捲全國，舉國各大企業相繼組建旗下球隊，紛紛投入新創聯賽之列。
1990年代出現轉機。足球界率先於1993年實現職業化，創建紮根地方的J聯賽。受此激勵，排球界為了未來的發展，亦於1994年解散原本的日本聯賽，將名稱改為V聯賽。
然而，V聯賽與J聯賽相異之處在於未能實現職業化。賽事仍延續以企業球隊為主之經營模式，未能在球迷心中留下如足球般的「革新」印象。
此外，日本經濟泡沫破滅讓情況雪上加霜。諸多企業紛紛裁撤運動部門，曾為日本排球界中流砥柱的富士軟片、日本鋼管等男子勁旅，以及日立、尤尼吉可等女子名門相繼退出解散。
在如此的社會氛圍下，仍有嶄新嘗試，例如男子球隊新日鐵堺轉型為俱樂部球隊「堺熾烈者」（Sakai Blazers），2016年更提出兩年後創建「超級聯賽」之職業化構想。然而未能獲得各界支持，始終無法從企業球隊主導之格局裡脫胎換骨。
「SV聯賽」所寓含之理念
直至前一賽季為止的V聯賽，經過重組後，一級賽事更名為「SV聯賽」，二級賽事仍保留「V聯賽」之名稱。SV聯賽匯聚男子10支勁旅、女子14支豪門。「S」代表「Strong（強韌）、Spread（拓展）、Society（社會）」三詞之字首，彰顯「強韌賽制、廣泛拓展、連結社會」之理念。
聯賽開幕前的記者會上，主席大河正明說明：「此次重組乃是邁向世界最高水準聯賽的嶄新起點，冀望能讓觀眾盡情享受排球運動之魅力。」
大河正明主席在體壇的經歷豐富，曾參與足球J聯賽及籃球B聯賽之營運，他對於「世界頂尖」之標準為何？
根據大河主席的說明，聯賽將致力提升經營與治理能力，以觀眾入場總數及營收總額為指標，邁向世界頂尖之路。此外更將終極目標訂為，加盟球隊奪取世界俱樂部錦標賽冠軍，成為匯聚最多奧運及國家聯賽參賽選手之頂級聯賽。
SV聯賽啟航之際，適逢巴黎奧運的日本代表隊聲勢如虹。男子開幕賽獲無線頻道的富士電視台實況轉播，男女全賽事亦由J-Sports衛星頻道播映。
然而，仍有人指出新舊賽制之差異難以理解。雖然增加外籍選手的出場名額，但對於SV聯賽之創立，包含非球迷的一般民眾能否有所認知，還是讓人感到相當憂心。
男子組「大阪Bluteon（前身為松下電器）」、「廣島雷神（前身為日本煙草）」，女子組「岡山海鷗」以市民俱樂部為號召，「姬路勝利女神」以獨立營運的方式經營，此類擺脫企業冠名之球隊漸增。不過從整體來看，企業贊助經營的色彩猶存，革新形象之路仍顯艱難。
歐洲聯賽因歐盟整合而蓬勃發展
另一方面，成功實現職業化的義大利等歐洲國家，各國好手匯聚一堂，呈現「多國籍化」之趨勢。以日本王牌石川祐希所效力的義大利甲級聯賽佩魯賈隊為例，14人陣容中便有7位外籍選手。根據球會官網，除了日本選手，更網羅波蘭、烏克蘭、古巴、阿根廷等國的菁英好手。
如此潮流並非排球界獨有。隨著歐盟統合，自1990年代末期開始，歐洲體壇實現歐盟成員國選手的自由轉籍，與一般勞工享有同等待遇。特別在足球界最為顯著，轉會市場蓬勃發展，各國實力與日俱增。再加上付費轉播興起，讓各俱樂部獲得可觀的轉播權收益，促進球員的轉會金額水漲船高。商業規模擴張之際，更吸引歐盟以外國家的選手匯聚。
不僅如此，歐洲體育界一向以植根地方為發展基礎。各俱樂部都獲得在地熱心球迷的支持，外籍選手亦被視為「自己城市的代表」而備受愛戴。觀眾塞滿場館，入場門票收入不僅推動商業營運，更成為發展基礎。
極需在地推廣活動
日本若欲擴展商業規模，必須奠定在地基礎。從體育少年團（譯註：經由體育活動讓青少年健全成長的社會教育團體）成立之初，足球界即致力各地推廣；籃球界則藉由推展小學生「迷你籃球」以擴充基層實力。這些努力才促成J聯賽與B聯賽之成功。
不過，多數運動仍以學校社團及企業運動為主，難以深入地方札根。排球界亦不例外。
根據笹川體育財團去年「兒童與青少年的運動生活數據」的調查顯示，十多歲青少年「每年至少參與一次」排球運動者，估算約181萬人，相較2001年之279萬人，20多年間銳減近百萬。
在少子化趨勢之下，許多運動皆面臨競技人口減少之窘境。若競技基礎快速萎縮，觀賽人口勢必隨之遞減，導致商業發展趨向艱困。
各隊負有設立15歲以下青年隊之義務
自去年度起，日本文部科學省著手將公立中學的運動社團移轉至地區俱樂部。其中最大難題在於，教師需承擔指導與帶隊之責，週末亦無暇休息。然而，當前能肩負此任之地區教練與承接的組織寥寥可數，導致改革窒礙難行。
SV聯賽亦應正視此問題，以力求改善。新賽制規定加盟俱樂部負有義務，必須設立15歲以下青年隊（U15），以取得參與聯賽之資格。期盼未來能進一步擴充培育與推廣活動，致力於完善的競技環境。
日本排球界向來倚重國家代表隊之亮眼表現來引起大眾矚目。但僅憑四年一度的奧運來進行推廣，實有其侷限。過度仰賴享受明星待遇般的選手來吸引目光，恐難維持長久人氣。
對於聯賽的發展而言，頂尖選手、精湛球技與商業成功固然不可或缺，但欲齊備並持續這些條件，必須培育更多的排球少年和少女，擴大忠實觀眾與愛好者之基盤。通往「世界頂尖」並無捷徑，審視根基，持之以恆，方為正道。
標題圖片：SV聯賽開幕戰，三得利對戰大阪Bluteon。圖為第2局中，大阪Bluteon西田有志（左）躍起扣球，2024年10月11日攝於東京體育館（時事）