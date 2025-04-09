番薯：市場快速擴大，在海外也大受歡迎

番薯：市場快速擴大，在海外也大受歡迎飲食 文化
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「提拔」成為各式活動中的主角
每到秋季，日本各地都會舉辦以番薯為主角的活動。大阪、神奈川、靜岡等多地都舉辦了「地瓜博覽會」。而在靜岡市，2024年繼3月份之後，11月8日至10日又再次舉辦。靜岡地瓜博覽會執行委員會的委員們幹勁十足，稱該博覽會「從甜味十足的烤地瓜到進化版甜點，匯集了能充分發揮番薯魅力的商品。」
神奈川縣川崎市於2024年11月1日至4日舉辦的「超級番薯祭」上，來自日本各地的15家店銷售各自引以為傲的番薯甜點，主辦方執行委員會舉辦研討會，介紹了如何採挖自己培育的番薯並進行分類等，讓活動參加者們在享受番薯美味的同時感受其魅力，並稱「番薯已經不再是流行食品，它正成為日式甜點的基本素材。」
江戶時代從中國傳入，成為國民小吃
這持續受歡迎的番薯是什麼時候進入日本的呢？據日本農林水產省網站介紹，番薯原產於以墨西哥為中心的中南美熱帶地區，西元前1000年至前800年人們在中部安地斯地區栽培番薯。15世紀末，哥倫布將其從美國帶回歐洲，但由於氣候不適合，栽培未獲進展。番薯因此被帶往歐洲各國在非洲、印度、東南亞等的殖民地，隨之傳播到全世界。江戶時代1600年前後，番薯從中國傳入日本。由於它是從琉球（現在的沖繩縣）傳到薩摩（現在的鹿兒島縣）的，因此被稱為「薩摩芋」，除此之外，因其來自中國也被稱為「唐芋」「甘薯」。
栽培範圍的擴大掀起了消費熱潮。據發佈番薯相關資訊的「番薯推廣協會」代表理事橋本亞友樹介紹，江戶時代中期蘭學家青木昆陽編撰的《番薯考》打動了第8代將軍德川吉宗，後者下令振興番薯生產以防備饑荒。1793年，有人在現在的東京本鄉四丁目售賣烤地瓜，引爆人氣，掀起了首次番薯熱。明治維新以後，由於人口增加並集中在東京，既便宜又好吃的番薯再次受到關注，掀起了第2次熱潮。然而，進入大正時代，在西式點心等的壓力下番薯熱降溫。進入20世紀50年代，商販用「里阿卡」售賣石烤地瓜，由此掀起了第3次熱潮。據橋本說，或許是「能在自家附近買到烤地瓜的便利性受到了人們的歡迎」。隨著超市和超商的興起，石烤地瓜的趨勢減弱了，直到2010年前後電烤地瓜機面世，番薯市場迎來了第4次熱潮。在口感細膩軟糯、糖度極高的「安納芋」番薯的助推下，番薯的人氣一直延續至今日。
品種豐富，在海外也大受歡迎
為滿足消費者的需求，品種的開發和改良也得到了不斷推進。據日本農林水產省發佈的資訊，現在日本國內生產最多的品種是口感黏糯的「Beniharuka（紅瑤）」，已在日本全國普及。而口感膨鬆的「Beniazuma（紅東）」以關東地區為中心，鬆糯適中的「高系14號」以關西和南九州為中心。從「高系14號」派生出來的「五郎島金時」（石川）、「鳴門金時」（德島）、「宮崎紅」（宮崎）、「紅薩摩」（鹿兒島）等番薯，都已經成為了各地的品牌產品。
點燃第4次熱潮的「安納芋」發祥於鹿兒島的種子島，二戰結束後，人們開始在這裡栽培從印尼傳入的番薯。在番薯市場需求高漲的驅動下，「安納芋」被選為正式銷售的品種，1998年完成了「紅皮安納芋」和「黃皮安納芋」品種註冊；2022年3月，它們又被註冊為「種子島安納芋」，獲得了「地理標誌（GI）」，成為受國家保護的地方品牌。
受到這一趨勢的推動，北海道大幅增加了番薯產量。2023年番薯的種植面積達100公頃，10年裡擴大了7.1倍，產量也大幅度增加了6.7倍，達1870噸。全球暖化導致氣溫上升，這讓北海道有了栽培番薯的氣候條件，因此當地政府也大力支持擴大番薯生產，將其選定為戰略作物中的「新面孔」。
日本產番薯也受到了海外的關注。根據日本農林水產省以日本財務省的貿易統計為基礎匯總的資料，2023年的番薯出口額為29億日圓，相較10年前增加了9.4倍，在蔬果中僅次於草莓和山藥，排名第3，發展趨勢喜人。主要出口地為香港、泰國和新加坡，此3地占了番薯出口總額的近9成，其中對泰國的出口的成長尤為顯著。為此，日本國內產地十分看重亞洲市場，將番薯作為有望擴大出口的重要產品。
多樣化加工，番薯成為招牌商品
在國內外持續高人氣的背景下，烤番薯獲得了穩固的支持。在東京、神奈川、千葉和埼玉一都三縣經營食品超市業務的SUMMIT，根據季節的不同，在「安納芋」和「Beniharuka」或「silk sweet」、「鳴門金時」或「五郎島金時」中選配1至3個品種銷售。每家店鋪還都設置有「新鮮出爐」告示牌，寫明烤好的時間，盡顯貼心。該超市公關部人員說：「專門來買烤番薯的顧客也很多，在社交媒體的推文中也好評連連。」
除了人氣的現烤地瓜外，盛夏的冰鎮烤地瓜也吸引了眾多顧客。大型連鎖超商全家出售了使用熟成儲藏了90天以上的「Beniharuka」製作的「冰涼香甜烤地瓜」。該公司公關部員介紹說，他們收到顧客這樣的評價——「我享受了自然柔和的甘甜和番薯皮的焦香，品嘗了番薯的自然風味，很好吃」。
點心製造商們也紛紛推出了豐富多彩的番薯產品。井村屋將國產「Beniharuka」連皮熬煮，推出了「單手拿著吃的番薯小羊羹」；松永製菓以鹿兒島縣產的「安納芋」為基礎，夾上豆沙餡烤製出「豆沙夾心番薯餅乾」。
鑒於新商品的開發和銷售層出不窮這一局面，「番薯推廣協會」代表理事橋本亞友樹認為，番薯的定位是非必需消費品。如今人們不僅在秋天的收穫季節，一年四季都能享受到它的美味了。過度的番薯熱退去後，番薯作為零食和點心的魅力依然會持續下去。」
標題圖片：「Beniharuka」烤地瓜（PIXTA）