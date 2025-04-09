番薯：市場快速擴大，在海外也大受歡迎

番薯市場正迅速擴大。隨著品種改良的推進，口感或鬆軟或黏糯的甜番薯越來越多。烤地瓜原本適合秋天吃，但如今不少人在夏天把它冰鎮後當作甜點，番薯因此一年到頭都受到人們的喜愛；而且，番薯的人氣還遠播海外，正逐漸成為日本的招牌商品。

江戶時代從中國傳入，成為國民小吃 這持續受歡迎的番薯是什麼時候進入日本的呢？據日本農林水產省網站介紹，番薯原產於以墨西哥為中心的中南美熱帶地區，西元前1000年至前800年人們在中部安地斯地區栽培番薯。15世紀末，哥倫布將其從美國帶回歐洲，但由於氣候不適合，栽培未獲進展。番薯因此被帶往歐洲各國在非洲、印度、東南亞等的殖民地，隨之傳播到全世界。江戶時代1600年前後，番薯從中國傳入日本。由於它是從琉球（現在的沖繩縣）傳到薩摩（現在的鹿兒島縣）的，因此被稱為「薩摩芋」，除此之外，因其來自中國也被稱為「唐芋」「甘薯」。 栽培範圍的擴大掀起了消費熱潮。據發佈番薯相關資訊的「番薯推廣協會」代表理事橋本亞友樹介紹，江戶時代中期蘭學家青木昆陽編撰的《番薯考》打動了第8代將軍德川吉宗，後者下令振興番薯生產以防備饑荒。1793年，有人在現在的東京本鄉四丁目售賣烤地瓜，引爆人氣，掀起了首次番薯熱。明治維新以後，由於人口增加並集中在東京，既便宜又好吃的番薯再次受到關注，掀起了第2次熱潮。然而，進入大正時代，在西式點心等的壓力下番薯熱降溫。進入20世紀50年代，商販用「里阿卡」售賣石烤地瓜，由此掀起了第3次熱潮。據橋本說，或許是「能在自家附近買到烤地瓜的便利性受到了人們的歡迎」。隨著超市和超商的興起，石烤地瓜的趨勢減弱了，直到2010年前後電烤地瓜機面世，番薯市場迎來了第4次熱潮。在口感細膩軟糯、糖度極高的「安納芋」番薯的助推下，番薯的人氣一直延續至今日。