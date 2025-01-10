（追悼）谷川俊太郎：偉大的詩人，不斷探索語言的潛力

2024年11月13日，谷川俊太郎逝世，享耆壽92歲。18歲時，他憑藉詩作《二十億光年的孤獨》成名，之後筆耕不輟，直至去世。此外，他還因創作《原子小金剛》主題曲歌詞、翻譯《花生漫畫》（史努比就出自這部漫畫）系列作品及創作繪本等廣為人知。本文將回顧谷川俊太郎的生平和詩歌創作。

生存的寂寞 谷川俊太郎被譽為日本近代以來最受歡迎的詩人。儘管日本明治時代（1868-1912年）以來湧現出大量優秀詩人，其中包括「近代詩之父」萩原朔太郎、北原白秋、中原中也、宮澤賢治，以及活躍於戰後詩壇的田村隆一、茨木Nori子、新川和江等。然而，沒有一位詩人像谷川俊太郎這樣受到如此多讀者的喜愛，且堅持創作70餘年。 人類在小小的球體上

睡覺起床然後工作

有時很想擁有火星上的朋友 火星人在小小的球体上

做些什么我不知道

（或許囉哩哩、起嚕嚕、哈啦啦著嗎） 但有時也很想擁有地球上的朋友

那可是千真万确的事 万有引力

是相互吸引孤獨的力 宇宙正在傾斜

所以大家渴望相識 上述詩文節選自谷川俊太郎18歲時在文學雜誌《文學界》上發表的《二十億光年的孤獨》。許多日本人都曾在教科書或者其他地方讀過這首詩。該詩用清新靈動的語言，表達了浩瀚宇宙中的人類，既擁有對生存的喜悅，又難免感到孤獨、不安、渴望夥伴的複雜感情。 從降生的那一刻開始，人類便向著死亡前行，這是一種悲劇性的內核。自古以來，日本人便在四季更替的自然中敏銳地體悟到生命的變幻無常，並通過「物哀」來表達這種「生存的寂寞」。 正因為人類意識到自身的不完美與扭曲，所以才會需要他人。人們不斷尋找可以填補自己殘缺的存在，不停地做著遙遠的夢。當讀者觸及到詩句清冷的表面之下蘊藏的靜熱後，也不禁會發出一聲歎息：「生於此世，何其感傷。」 這首詩讓我聯想到平安末期至鐮倉初期的僧人、歌人西行法師（1118-1190年）的和歌。西行捨棄了武士的榮華，成為一名歌人。千年之前，他與年輕的谷川俊太郎一樣，仰望夜空，在靜寂的自然中，探索內心，賦歌抒懷。 豈是天月教長歎？

好借蟾光淚漣漣。 滿眼秋色深

野鴨盤旋在黃昏

縱不知趣也動心 谷川俊太郎的詩隨性而直白，看似十分現代，但若究其內核，或就能感受到一脈相承的日本傳統情感。

不相信詩和語言的詩人 自20世紀60年代起，日本社會逐漸富裕起來，谷川俊太郎從事了一系列文字工作，大眾知名度不斷提升。1962年，他所創作的星期歌《月火水木金土日之歌》的歌詞，榮獲日本唱片大賞作詞獎；1963年，他為改編自手塚治蟲作品的動畫片《原子小金剛》創作了主題曲歌詞；1964年，應電影導演市川崑之邀，還參與了紀錄片《東京奧運》的製作工作。接著，在1965年發表的組詩《鳥羽》中的一篇，震動了日本文壇。這首詩提出了一個十分尖銳的問題：詩人存在的意義究竟是什麼？ 沒有什麼要寫

我的肉體被太陽暴曬著

我的妻子很漂亮

我的孩子們很健康 跟你實話說吧

我以詩人自居

但其實我不是詩人

尾崎真理子著《竟被稱為詩人》是一本基於對谷川俊太郎深度採訪的評傳（新潮文庫） 詩的語言，是否能真正把握住世間萬物和人類心中的情感？在接受前《讀賣新聞》編委尾崎真理子採訪時，谷川俊太郎表示：「我想，我一開始就對語言的可能性和有效性抱有某種放棄的態度。」（尾崎真理子著《竟被稱為詩人》） 在其他採訪中，谷川俊太郎也坦言，正是因為他並不信任語言和詩，所以才會不斷探索新的表達方式。 自20世紀70年代起，為探索語言的潛力，谷川俊太郎進行了許多前人不曾做過的獨創性的日語創作實驗。 在1973年的詩歌繪本《語言遊戲歌》中，谷川俊太郎嘗試只使用平假名寫詩，這首「平假名詩」吸引了更廣泛的讀者。明治時代以後，大量西方概念被譯成漢語詞進入日語，許多內容抽象晦澀。谷川俊太郎借鑒兒童詩歌的形式，使日語表達更加柔軟、靈活。1975年，他翻譯了《鵝媽媽的歌曲》，幾乎沒有使用漢字，且獲得日本翻譯文化獎。此外，他還翻譯了在日本以「史努比」著名的美國漫畫家查爾斯·舒茲之長篇連載漫畫《花生漫畫》。 谷川俊太郎在詩歌和寫作領域成就斐然，而另一方面，他一直為追尋超越語言本身的詩意情感和與人的靈魂碰觸而彷徨。谷川俊太郎結過3次婚，也離過3次婚。22歲時，他與詩人岸田衿子結婚。第3任妻子則是繪本作家佐野洋子，她最著名的作品是暢銷書《活了100萬次的貓》。儘管與才華橫溢的女性交往，為他的中年帶來了亮麗的色彩，但他向尾崎真理子坦言：「我總是舊傷未愈，新傷又來。」 縱觀日本近代文學史，詩人中原中也（1907-1937年）曾和文藝評論家小林秀雄（1902-1983年)、戀人長谷川泰子陷入三角關係；為妻子創作了動人詩集《智惠子抄》的高村光太郎（1883-1956年），因鋒芒畢露的才情，導致妻子智惠子精神失常。所謂詩人，似乎註定要在誠實面對內心與語言的過程中，歷盡靈魂的苦旅，谷川俊太郎亦不例外。