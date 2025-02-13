全世界最暢銷的機車　持續奔馳的Super Cub

全世界最暢銷的機車 持續奔馳的Super Cub財經 技術 社會
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「始於Cub，終於Cub」
Super Cub在筆者懂事的半世紀以前，就已經存在於周遭。像是早晚的送報、中午蕎麥麵或中華料理的外送等，用於各式用途的這輛輕型機車的活躍身影。即使車子沒有進入視野，也能感受到那種不會給人帶來壓力的柔和「嘶咚咚咚咚」排氣聲，以及變速時，「喀嚓扣」的機械聲。無論在都市還是鄉下，在日本各地融入我們的生活當中的稀有機車，那就是Super Cub。
筆者身為機車領域專門記者，至今已經試乘過國內外各種機車，但每當我坐上Super Cub，那理想又舒適的引擎鼓動感、不問騎士技巧的簡易操作性，還有油耗性能，都不禁令我感到佩服。筆者可說是從未聽過Super Cub發生故障。釣客之間有一句格言是「始於鯽魚，終於鯽魚」，而騎士們效仿這句話，從以前開始，就將機車這門興趣比喻為「始於Cub，終於Cub」。這台車不只是最適合初學者學習騎車基礎的車種，即使年紀增長，也能繼續騎。由此可見，這句話說得非常貼切。
Super Cub的主要歷史
- 1958年8月 第一代「Super Cub C100」上市
- 1959年 開始出口美國
- 1961年 Super Cub系列在全世界已累計生產100萬台
- 1964年 首次採用頂置凸輪軸（OHC）的Super Cub C65上市
- 1974年 全世界累計生產1000萬台
- 1983年 Super Cub 50，油耗達成180km/1
- 2005年 全世界累計生產5000萬台
- 2008年 上市50週年，全世界累計生產6000萬台
- 2014年 Super Cub的車形在日本獲得立體商標登記認可
- 2017年 全世界累計生產1億台
- 2025年 50cc型號預計結束生產
出處：HONDA
本田宗一郎打造，藤澤武夫販售
Super Cub是由HONDA其中之一的創辦人，同時也是最高販售負責人藤澤武夫規劃，然後由身為白手起家技術員的創業社長本田宗一郎開發的車種。
1956年12月，這兩個人前往歐洲視察，想尋找熱賣商品的靈感。當時，速克達在日本很受歡迎，HONDA也在1954年販賣車身由FRP（纖維強化塑膠）樹脂製成的「JUNO K型」。然而，這款車的車身沉重，卻沒有相對應的馬力，還常常故障，絕對不是個成功的商品。本田和藤澤得知歐洲有許多人在日常生活中，就會使用速克達和輕便摩托車（有腳踏板的機車）。他們在理解國情有所不同的情況下，摸索何謂日本人追求的小型二輪車的理想樣貌。
最後他們兩人鎖定的製造理念是「蕎麥麵店的外送員可以單手騎」與「穿裙子的女性也能騎」。本田從歐洲回國後，1957年馬上站在最前方指揮，著手開發引擎。當時，機車引擎的主流是輕量簡單，而且高功率的二行程循環引擎。不過，本田選了油耗性能優秀，且較不會噴油的四行程循環引擎。他還加入各種新點子，例如將引擎盡可能放在較低的位置以優先跨坐的便利性，或是開發不需用左手操縱換擋桿的遠心式離合器。新車排氣量是50cc，最超功率是4.5匹馬力。「Honda Cub F型」（裝在腳踏車上的輔助引擎）同樣是50cc、二行程循環引擎，不過它是1匹馬力，新車等於能發揮4倍以上的馬力。
至於車體設計上，他們也具體實現了各種點子。像是輪胎的尺寸，考慮到當時路面鋪設率頂多10%，以及日本人體格較嬌小，本田認為17英吋是最好的選擇。但是，由於國內不存在這種尺寸的輪胎，他們只好不斷奔走，尋找願意量產的輪胎製造商。Super Cub的造型都是以17英吋的輪胎為前提設計，如果當時沒有公司願意配合，現在恐怕就不會出現那優雅的S型車身了。
再加上包覆著足部、充滿特色的腳踏板是用重量輕的聚乙烯製成，能防止前輪噴濺的泥水。當時，專門的製造商還沒做過這麼大的製品，因此是以HONDA提供模具為條件，才進行量產。
這款新型車命名為「Super Cub C100」，是超越腳踏車用輔助引擎之意。新車在1958年8月一上市，立即獲得很大的迴響。當時，公司所有二輪車在國內的銷售數是一個月4萬台左右，但藤澤誇下海口「光是Super Cub就要一個月賣3萬台」。到了上市第三年，一年的生產數量就飛躍至約56萬台，遠比藤澤的宣言還要多。
在美國獲得成功，銷往全世界
藤澤在Super Cub上市的前2年開始進行國外市場的調查。歐洲一年販賣的二輪車數量是200萬台，相較於這個數字，美國卻僅有6萬台。在當時的美國，機車是三教九流騎乘的──這樣的印象相當強烈，而且暢銷車款都以哈雷機車和凱旋重機這種排氣量大的為主。
藤澤能料想到外銷之路困難重重，但要是能在具有世界第一消費力的美國獲得成功，將會是莫大的收益，也會是飛向世界的助力。因此他做出決斷，認為必須首先挑戰美國市場。他們在HONDA販售Super Cub的隔年──也就是1959年，於美國洛杉磯設立「美國本田有限公司」。接著，將4個機種投入市場，結果卻是非常慘淡。
此時，在困境中開出一條活路的車款，就是Super Cub C100（北美名：HONDA 50）。這台車在日本是以外送和通勤的代步工具獲得普及，不過在美國則是會先放在皮卡車或露營車上，載到目的地當成玩耍的道具，獲得高度肯定。
美國本田公司分析市場動向後，決定不要只在制式二輪販賣店販售HONDA 50，甚至要拓展到釣具店和運動用品店，並積極地在報章雜誌上打廣告。這些努力最後有了成果，1962年的銷量攀升至4萬台以上。
到了1963年，做好萬全的準備後，開始大肆宣傳「nicest people Campaign」的廣告。以「YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA（坐上HONDA，你將會邂逅美好的人）」的標語，搭配各種使用情境插圖獲得好評。他們藉此成功將「機車是三教九流的交通工具」的形象，轉變成「讓生活更開心、更便利的二輪機動車」。HONDA 50在美國甚至成為一種社會現象。
在美國取得成功的同時，HONDA也開始進行Super Cub的國外生產。基於「在有需求的地方生產」的企業理念，1961年於台灣設廠，1963年到比利時，1967年泰國的工廠也開始運作。目前在全世界9國有10個生產據點。
在各國進化、發展
2017年10月是C100誕生的59年後，Super Cub系列在全世界已經累計生產1億台。以單一系列來說，是世界之最，現在則是已經突破1億1000萬台。
Super Cub有許多配合各國需求的改良版。以日本為例，早在1961年就已在國內公開C100的送報款。此外，同一年，美國也推出越野需求的「CA100T Trail 50」。
1995年，設計前衛又時髦的「WAVE」在泰國登場。這款車不只在東南亞全境熱賣，在南美也大受歡迎。在巴西，因為大家覺得手抱著東西騎車很難看，在座位下有很大的收納空間的「Biz系列」就這麼於1998年誕生。這個車款後來也成了南美地區的指標車款。
在日本，隨著2025年11月開始加強排氣管制，排氣量在50cc以下的輕型機車不能再生產。HONDA遂在2024年12月販售限定的「最終型號」，並在2025年5月結束生產。110cc的型號繼續生產、販賣，因此Super Cub的歷史不會就此中斷。可以輕鬆乘坐，方便又實惠，而且堅固不易故障。各位在世界各國的城鎮中看見Super Cub時，可以試著想像「那也是1億1000萬台中的其中一台」。
標題圖片：2022年坐在改款的「Super Cub 100」上的大屋雄一。為了因應最新排氣規定，這台車採用易於修理的真空胎。（Motor-Fan BIKES提供）