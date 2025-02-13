全世界最暢銷的機車　持續奔馳的Super Cub

由HONDA製造的機車「Super Cub」已經長年融入日本的日常風景之中。這台機車是創辦人本田宗一郎傾注心血開發的傑作，如今依舊奔馳在世界各地。由過去通往未來──現在就來介紹它的進化史。

「始於Cub，終於Cub」 Super Cub在筆者懂事的半世紀以前，就已經存在於周遭。像是早晚的送報、中午蕎麥麵或中華料理的外送等，用於各式用途的這輛輕型機車的活躍身影。即使車子沒有進入視野，也能感受到那種不會給人帶來壓力的柔和「嘶咚咚咚咚」排氣聲，以及變速時，「喀嚓扣」的機械聲。無論在都市還是鄉下，在日本各地融入我們的生活當中的稀有機車，那就是Super Cub。 筆者身為機車領域專門記者，至今已經試乘過國內外各種機車，但每當我坐上Super Cub，那理想又舒適的引擎鼓動感、不問騎士技巧的簡易操作性，還有油耗性能，都不禁令我感到佩服。筆者可說是從未聽過Super Cub發生故障。釣客之間有一句格言是「始於鯽魚，終於鯽魚」，而騎士們效仿這句話，從以前開始，就將機車這門興趣比喻為「始於Cub，終於Cub」。這台車不只是最適合初學者學習騎車基礎的車種，即使年紀增長，也能繼續騎。由此可見，這句話說得非常貼切。 Super Cub的主要歷史 1958年8月 第一代「Super Cub C100」上市

第一代「Super Cub C100」上市 1959年 開始出口美國

開始出口美國 1961年 Super Cub系列在全世界已累計生產100萬台

Super Cub系列在全世界已累計生產100萬台 1964年 首次採用頂置凸輪軸（OHC）的Super Cub C65上市

首次採用頂置凸輪軸（OHC）的Super Cub C65上市 1974年 全世界累計生產1000萬台

全世界累計生產1000萬台 1983年 Super Cub 50，油耗達成180km/1

Super Cub 50，油耗達成180km/1 2005年 全世界累計生產5000萬台

全世界累計生產5000萬台 2008年 上市50週年，全世界累計生產6000萬台

上市50週年，全世界累計生產6000萬台 2014年 Super Cub的車形在日本獲得立體商標登記認可

Super Cub的車形在日本獲得立體商標登記認可 2017年 全世界累計生產1億台

全世界累計生產1億台 2025年 50cc型號預計結束生產 出處：HONDA

本田宗一郎打造，藤澤武夫販售 Super Cub是由HONDA其中之一的創辦人，同時也是最高販售負責人藤澤武夫規劃，然後由身為白手起家技術員的創業社長本田宗一郎開發的車種。 1956年12月，這兩個人前往歐洲視察，想尋找熱賣商品的靈感。當時，速克達在日本很受歡迎，HONDA也在1954年販賣車身由FRP（纖維強化塑膠）樹脂製成的「JUNO K型」。然而，這款車的車身沉重，卻沒有相對應的馬力，還常常故障，絕對不是個成功的商品。本田和藤澤得知歐洲有許多人在日常生活中，就會使用速克達和輕便摩托車（有腳踏板的機車）。他們在理解國情有所不同的情況下，摸索何謂日本人追求的小型二輪車的理想樣貌。

1952年HONDA販賣的腳踏車用輔助引擎「Cub F型」。白色的燃料盤和紅色的引擎廣為人知（筆者攝影） 最後他們兩人鎖定的製造理念是「蕎麥麵店的外送員可以單手騎」與「穿裙子的女性也能騎」。本田從歐洲回國後，1957年馬上站在最前方指揮，著手開發引擎。當時，機車引擎的主流是輕量簡單，而且高功率的二行程循環引擎。不過，本田選了油耗性能優秀，且較不會噴油的四行程循環引擎。他還加入各種新點子，例如將引擎盡可能放在較低的位置以優先跨坐的便利性，或是開發不需用左手操縱換擋桿的遠心式離合器。新車排氣量是50cc，最超功率是4.5匹馬力。「Honda Cub F型」（裝在腳踏車上的輔助引擎）同樣是50cc、二行程循環引擎，不過它是1匹馬力，新車等於能發揮4倍以上的馬力。 至於車體設計上，他們也具體實現了各種點子。像是輪胎的尺寸，考慮到當時路面鋪設率頂多10%，以及日本人體格較嬌小，本田認為17英吋是最好的選擇。但是，由於國內不存在這種尺寸的輪胎，他們只好不斷奔走，尋找願意量產的輪胎製造商。Super Cub的造型都是以17英吋的輪胎為前提設計，如果當時沒有公司願意配合，現在恐怕就不會出現那優雅的S型車身了。

1958年8月上市的第一代Super Cub「C100」。當時上班族的起薪是8500圓，在這樣的時代裡，要價5萬5000圓，竟然賣爆（HONDA提供） 再加上包覆著足部、充滿特色的腳踏板是用重量輕的聚乙烯製成，能防止前輪噴濺的泥水。當時，專門的製造商還沒做過這麼大的製品，因此是以HONDA提供模具為條件，才進行量產。 這款新型車命名為「Super Cub C100」，是超越腳踏車用輔助引擎之意。新車在1958年8月一上市，立即獲得很大的迴響。當時，公司所有二輪車在國內的銷售數是一個月4萬台左右，但藤澤誇下海口「光是Super Cub就要一個月賣3萬台」。到了上市第三年，一年的生產數量就飛躍至約56萬台，遠比藤澤的宣言還要多。

在美國獲得成功，銷往全世界 藤澤在Super Cub上市的前2年開始進行國外市場的調查。歐洲一年販賣的二輪車數量是200萬台，相較於這個數字，美國卻僅有6萬台。在當時的美國，機車是三教九流騎乘的──這樣的印象相當強烈，而且暢銷車款都以哈雷機車和凱旋重機這種排氣量大的為主。 藤澤能料想到外銷之路困難重重，但要是能在具有世界第一消費力的美國獲得成功，將會是莫大的收益，也會是飛向世界的助力。因此他做出決斷，認為必須首先挑戰美國市場。他們在HONDA販售Super Cub的隔年──也就是1959年，於美國洛杉磯設立「美國本田有限公司」。接著，將4個機種投入市場，結果卻是非常慘淡。 此時，在困境中開出一條活路的車款，就是Super Cub C100（北美名：HONDA 50）。這台車在日本是以外送和通勤的代步工具獲得普及，不過在美國則是會先放在皮卡車或露營車上，載到目的地當成玩耍的道具，獲得高度肯定。 美國本田公司分析市場動向後，決定不要只在制式二輪販賣店販售HONDA 50，甚至要拓展到釣具店和運動用品店，並積極地在報章雜誌上打廣告。這些努力最後有了成果，1962年的銷量攀升至4萬台以上。

HONDA在1963年於美國舉辦的「nicest people Campaign」活動廣告。他們持續在高級畫報雜誌《時代》、《生活》、《展望》、《POST》等雜誌刊登廣告，1964年也開始進攻電視廣告（HONDA提供） 到了1963年，做好萬全的準備後，開始大肆宣傳「nicest people Campaign」的廣告。以「YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA（坐上HONDA，你將會邂逅美好的人）」的標語，搭配各種使用情境插圖獲得好評。他們藉此成功將「機車是三教九流的交通工具」的形象，轉變成「讓生活更開心、更便利的二輪機動車」。HONDA 50在美國甚至成為一種社會現象。 在美國取得成功的同時，HONDA也開始進行Super Cub的國外生產。基於「在有需求的地方生產」的企業理念，1961年於台灣設廠，1963年到比利時，1967年泰國的工廠也開始運作。目前在全世界9國有10個生產據點。

生產日本國內用的Super Cub的熊本製作所（HONDA提供）