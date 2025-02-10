羅德海洋隊王牌投手佐佐木朗希提早轉戰美國職棒的原因何在？──日本職棒地位之動搖

羅德海洋隊王牌投手佐佐木朗希提早轉戰美國職棒的原因何在？──日本職棒地位之動搖運動 國際 社會 文化
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即便是以「未滿25歲」球員的身份簽訂小聯盟合約也要前進美國職棒
佐佐木朗希於2024年11月17日的球迷感謝日上，正式宣告將挑戰美國職棒大聯盟。當時尚未展開任何協商，卻已表明堅定決心。「承蒙球團鼎力支持，將挑戰大聯盟。一直以來獲得熱情聲援與殷切期許，這些都將轉化為動力，赴美國後，我將全力以赴。深深向大家致上謝意。」
2020年自岩手縣的大船渡高中加入羅德海洋隊。第一年專注於體能強化，並未出賽。其後4季分別獲得3勝、9勝、7勝、10勝，累計29勝15敗。去年終於達成兩位數勝場，逐漸成爲球隊投手陣容裡的中流砥柱。
其天賦實力有目共睹。2022年以20歲5個月之齡投出完全比賽，創下日本職棒的最年輕紀錄，單場19次三振更追平日職紀錄。2023年飆出時速165公里的快速球，追平日本投手的最快紀錄。但因傷病與疲勞屢遭下放二軍，未能完整出戰整個賽季。
美國職棒設有「25歲條款」規範外籍選手的合約。對於25歲以下或職業生涯未滿6年的外籍球員，美國大聯盟各隊簽約時需受簽約金與年薪總額之限制。
此規定原為防止中南美洲青年球員遭提早網羅及簽約金飆漲而創設，亦適用於日韓等亞洲選手，佐佐木亦為適用對象。球員僅能簽訂小聯盟合約，須自3A或2A等小聯盟起步，原所屬球團僅能獲得有限的移籍金。
羅德海洋隊同意其轉戰美職的背後有哪些因素？
根據日本野球機構（Nippon Professional Baseball, NPB）的規範，球員需效力9年才能行使自由球員（FA）的權利轉戰海外。但以自由球員身份離隊，原球團無利可圖。因此多數球團傾向在球員取得資格前一年，透過入札制度（Posting System）獲取美職球團的移籍金。
若等待佐佐木滿25歲，必能簽訂大聯盟合約，羅德海洋隊亦可獲得高額的移籍金。不過羅德海洋隊捨棄球團利益與戰力提升的目標，優先尊重佐佐木的意願。
曾效力於羅德海洋隊的棒球評論家里崎智也在自己的YouTube頻道上質疑：「從佐佐木的立場來說，可以獲准赴美固然可喜可賀。但以球團的角度來看，以奪得日本總冠軍爲首要目標，強化球隊陣容才是優先事項。球團經營不就是為此？球隊的支持者作何感想？」
佐佐木願望獲准的背後因素之一，或許與具美國職棒經驗的教練吉井理人有關。球迷感謝日當天，吉井致詞發言：「下一個球季將有球員離隊，挑戰更高境界，那就是朗希。」率領球隊的主帥可說是最為理解佐佐木朗希情況的人。
吉井教練執掌羅德海洋隊之前，曾於2014年進入筑波大學深造2年，學習教練理論。師從日本棒球動作分析權威川村卓准教授（目前已升任教授）。
巧合的是，在大船渡高中指導佐佐木的國保陽平教練（現為盛岡一高棒球部副部長），求學時期亦受教於川村教授。兩位名師皆出自同一位棒球理論泰斗門下。
佐佐木於高中三年級夏季甲子園賽事避戰而引發諸多爭議
2019年夏季的全國高校選拔賽岩手大會，大船渡高中晉級岩手縣決賽，與花卷東高中爭奪35年來首張甲子園門票。王牌投手佐佐木未出賽，結果球隊慘敗。在準決賽前4場共投出435球，國保教練認為此役極可能傷及愛徒前程，因此決定不派其出賽，國保教練對此解釋：「這是3年來最可能導致他受傷的一戰，為防止傷病而決定讓他休息。」此舉在當時引發爭議。
川村教授所提倡的理念是，教練不應汲汲於眼前勝利，絕不可犧牲選手之前程。他在自己的著作《監督與教練培訓講座》（監督・コーチ養成講座）裡闡述：「我的理念在於培育菁英，即能扶助弱者之人。」期許成長之後的選手，日後能回饋社會。對於可以影響社會的天賦異稟者，更應謹慎栽培。吉井教練承繼此理念，放手讓這位「未臻完熟的明日之星」赴美追尋夢想。
經紀人沃夫的話語饒富深意
理解佐佐木可以如此快速地轉戰美國職棒，還有另一「關鍵線索」。去年12月美國職棒冬季會議上，各球隊總管（GM）齊聚一堂，擔任佐佐木經紀人的喬爾・沃夫（Joel Wolfe）的公開發言饒富深意。根據《體育日本報》的報導，他在眾多媒體前表示：
「若從他（佐佐木）一生所遭遇之悲劇，便可得知他從不視任何事為理所當然。我認為他以截然不同的眼光看待這個世界。」
「悲劇」指的應該是14年前的東日本大地震。時年9歲的佐佐木因不可預期的天災痛失父親及祖父母。此經歷深深影響其今日之抉擇。沃夫進一步表示：
「在朗希眼中，無論棒球，抑或人生，皆無絕對。因此，沒有人可以用『2年後可獲3到4億美元的合約』來說服他。沒有人能說服他，他反而說服了我們。他掌舵自己的航向，由他自己作主。」
驟失至親的佐佐木，必定擁有強烈意志，深深理解必須把握「當下」的重要性。不再執著於未來可能獲得的高額合約或對球團的恩義，只要有機會登上大聯盟投手丘，便義無反顧踏出這一步。
美國媒體盛讚：「堪稱全球最具天賦的投手之一」
大谷翔平在23歲時從日本火腿隊轉籍洛杉磯天使隊，亦是簽訂小聯盟合約。當時大谷以投打「二刀流」率領日本火腿隊奪冠，史無前例地創下投手與指定打擊皆入選最佳九人之紀錄，更獲選太平洋聯盟年度最有價值球員。大谷在日本締造輝煌戰績，闖出名號後才加入美國大聯盟，此點與佐佐木不同，但誰能預料大谷會成長為現在的世界級超級球星？年輕球員的潛力不可計量。
有鑑於大谷等日本球員之傑出表現，美國媒體對佐佐木寄予厚望。ESPN知名體育記者傑夫・帕桑（Jeff Passan）稱其為「全球最具天賦投手之一」，其移籍動向成為今年冬季移籍市場之矚目焦點。
自1月15日起開放與美國職棒球團洽談合約。經過去年底的協商，佐佐木即將敲定新東家。期待早日見到他如大谷般於星光熠熠之舞台展翅高飛。
另一方面，相對於美國大聯盟的高度矚目，日本職棒則顯露焦慮與危機感。去年秋天，富士電視台由於在與日本職棒系列賽的相同時段，播出大谷參與之世界大賽精華，遭日本職棒收回日職系列賽的採訪證。日本野球機構收回採訪證，便是一個象徵性的事件。如同體育報導「清一色都是大谷」所顯示出的，日本職棒的地位正在動搖。
未來必有更多優秀選手追逐大聯盟夢想。養樂多主力巨砲村上宗隆曾創下日本選手單季56轟的最高紀錄，他已表明本季結束後將移籍美國大聯盟的想法。在全球化的趨勢之下，日本職棒應重新思考未來的定位，包括移籍制度等諸多層面，重新檢視的時刻已經來臨。
標題圖片：佐佐木朗希（左）與教練吉井理人在球迷感謝日上致詞。佐佐木於此場合宣布將轉戰美國職棒，2024年11月17日，千葉ZOZO海洋球場（時事）