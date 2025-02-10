羅德海洋隊王牌投手佐佐木朗希提早轉戰美國職棒的原因何在？──日本職棒地位之動搖

日本職棒千葉羅德海洋隊的王牌投手佐佐木朗希轉戰美國職棒大聯盟之動向，目前已進入最後階段。這位年僅23歲的投手，高中畢業不到5年，尚未在日本職棒闖出名號。以其年齡，即使赴美闖蕩，僅能簽訂小聯盟合約。在質疑目前轉戰美職為時過早的聲音中，促使這位潛力新秀決心挑戰新舞台的原因何在？

即便是以「未滿25歲」球員的身份簽訂小聯盟合約也要前進美國職棒 佐佐木朗希於2024年11月17日的球迷感謝日上，正式宣告將挑戰美國職棒大聯盟。當時尚未展開任何協商，卻已表明堅定決心。「承蒙球團鼎力支持，將挑戰大聯盟。一直以來獲得熱情聲援與殷切期許，這些都將轉化為動力，赴美國後，我將全力以赴。深深向大家致上謝意。」 2020年自岩手縣的大船渡高中加入羅德海洋隊。第一年專注於體能強化，並未出賽。其後4季分別獲得3勝、9勝、7勝、10勝，累計29勝15敗。去年終於達成兩位數勝場，逐漸成爲球隊投手陣容裡的中流砥柱。 其天賦實力有目共睹。2022年以20歲5個月之齡投出完全比賽，創下日本職棒的最年輕紀錄，單場19次三振更追平日職紀錄。2023年飆出時速165公里的快速球，追平日本投手的最快紀錄。但因傷病與疲勞屢遭下放二軍，未能完整出戰整個賽季。 美國職棒設有「25歲條款」規範外籍選手的合約。對於25歲以下或職業生涯未滿6年的外籍球員，美國大聯盟各隊簽約時需受簽約金與年薪總額之限制。 此規定原為防止中南美洲青年球員遭提早網羅及簽約金飆漲而創設，亦適用於日韓等亞洲選手，佐佐木亦為適用對象。球員僅能簽訂小聯盟合約，須自3A或2A等小聯盟起步，原所屬球團僅能獲得有限的移籍金。

羅德海洋隊同意其轉戰美職的背後有哪些因素？ 根據日本野球機構（Nippon Professional Baseball, NPB）的規範，球員需效力9年才能行使自由球員（FA）的權利轉戰海外。但以自由球員身份離隊，原球團無利可圖。因此多數球團傾向在球員取得資格前一年，透過入札制度（Posting System）獲取美職球團的移籍金。 若等待佐佐木滿25歲，必能簽訂大聯盟合約，羅德海洋隊亦可獲得高額的移籍金。不過羅德海洋隊捨棄球團利益與戰力提升的目標，優先尊重佐佐木的意願。 曾效力於羅德海洋隊的棒球評論家里崎智也在自己的YouTube頻道上質疑：「從佐佐木的立場來說，可以獲准赴美固然可喜可賀。但以球團的角度來看，以奪得日本總冠軍爲首要目標，強化球隊陣容才是優先事項。球團經營不就是為此？球隊的支持者作何感想？」 佐佐木願望獲准的背後因素之一，或許與具美國職棒經驗的教練吉井理人有關。球迷感謝日當天，吉井致詞發言：「下一個球季將有球員離隊，挑戰更高境界，那就是朗希。」率領球隊的主帥可說是最為理解佐佐木朗希情況的人。 吉井教練執掌羅德海洋隊之前，曾於2014年進入筑波大學深造2年，學習教練理論。師從日本棒球動作分析權威川村卓准教授（目前已升任教授）。 巧合的是，在大船渡高中指導佐佐木的國保陽平教練（現為盛岡一高棒球部副部長），求學時期亦受教於川村教授。兩位名師皆出自同一位棒球理論泰斗門下。

佐佐木於高中三年級夏季甲子園賽事避戰而引發諸多爭議 2019年夏季的全國高校選拔賽岩手大會，大船渡高中晉級岩手縣決賽，與花卷東高中爭奪35年來首張甲子園門票。王牌投手佐佐木未出賽，結果球隊慘敗。在準決賽前4場共投出435球，國保教練認為此役極可能傷及愛徒前程，因此決定不派其出賽，國保教練對此解釋：「這是3年來最可能導致他受傷的一戰，為防止傷病而決定讓他休息。」此舉在當時引發爭議。

花卷東對決大船渡之夏季高校岩手縣決賽。目睹球隊敗北而強忍淚水的佐佐木朗希（左二），2019年7月25日於岩手縣立球場（時事） 川村教授所提倡的理念是，教練不應汲汲於眼前勝利，絕不可犧牲選手之前程。他在自己的著作《監督與教練培訓講座》（監督・コーチ養成講座）裡闡述：「我的理念在於培育菁英，即能扶助弱者之人。」期許成長之後的選手，日後能回饋社會。對於可以影響社會的天賦異稟者，更應謹慎栽培。吉井教練承繼此理念，放手讓這位「未臻完熟的明日之星」赴美追尋夢想。