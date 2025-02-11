成為傳奇的鈴木一朗 改變美國球迷價值觀的風範

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效力於西雅圖水手等美國職棒大聯盟球隊的鈴木一朗榮獲美國棒球名人堂殊榮。長期採訪這位在美國棒球界持續稱霸的超級球星的記者，見證並傳達他的「傳奇」故事。（文中敬稱省略）
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就連抱持反感的記者也認可的實力與成就

完美的最後一戰。鈴木一朗（水手隊特別顧問兼教練）在球迷歡呼聲中繞場一周，走到二壘附近，脫帽向球迷致意道別。這一幕發生在2019年3月21日東京巨蛋對戰運動家隊的比賽。

在「引退」餘波尚熱之際，一位相識已久的美國記者在社群媒體上批評鈴木一朗：「一朗為人表裡不一，球技無可挑剔，但為人處世令人懷疑。他早晚會進入美國棒球名人堂，但我會選擇不投他一票。」

美國棒球名人堂的投票資格僅授予在全美棒球記者協會（BBWAA）任職滿10年的記者，但記者退休十年後就會失效。這次的投票，那位記者會如何決定呢？在結果公布前，我聯繫了他，得知他因為退休已超過10年，早已失去投票資格。當我問他如果還有投票權會怎麼做時，他出人意料地回答：「雖然現在還是不喜歡他這個人，但我會投他一票。」這位出了名的固執記者，最終也不得不肯定鈴木一朗。

新紀錄喚起昔日名將記憶

鈴木一朗的成就無與倫比。美國知名體育網站「The Athletic」的記者傑森·史塔克表示：「找不到不投他一票的理由。」連續十年敲出200支安打，已是大聯盟史上空前的紀錄，再加上連續十年榮獲金手套獎。史塔克指出：「這兩項紀錄，即使只達成連續五年，過去也從未有人做到。」

鈴木一朗締造的主要紀錄

  • 大聯盟生涯累計3089支安打（歷史第25位）
  • 日美職棒合計4367支安打（職業棒球史上最多）
  • 連續10年達成200支安打（大聯盟第一）、獲得金手套獎並入選明星賽
  • 單季最多安打紀錄（262支，保持大聯盟紀錄）
  • 2001年：美聯MVP、新人王、打擊王、盜壘王

*筆者整理

長期擔任《西雅圖時報》專欄作家，並自鈴木一朗2001年初登大聯盟以來持續採訪他的記者賴瑞·史東表示：「從各個角度來看，他都當之無愧進入名人堂。不過，他單季262支安打的紀錄反而被低估了。」他提到2004年創下的這項大聯盟紀錄：「當時他打破了喬治·西斯勒保持長達84年的紀錄，至今仍無人能超越。由於後來沒有選手能接近這個數字，這項紀錄反而很少被提及，這更突顯了它的卓越非凡。」

史東的同事、前水手隊隨隊記者鮑伯·雪文表示：「連續10年單季200支安打，這項紀錄比生涯3000支安打更難達成。大聯盟最難的就是長期穩定表現，一年能有一位200安打球員就不錯了，連續十年簡直難以置信。」

鈴木一朗選手打出第262支安打，睽違84年打破大聯盟紀錄，2004年10月3日，美國西雅圖（路透社 / Andy Clark）
鈴木一朗選手打出第262支安打，睽違84年打破大聯盟紀錄，2004年10月3日，美國西雅圖（路透社 / Andy Clark）

上個賽季，能夠達成200支安打的球員僅有兩人，而自2021年以來，也只有四人辦到。雖然阿拉耶茲（教士隊）已連續兩年達成此項成就，但他在上賽季直到最後一場比賽才勉強達標。鈴木一朗所創下的連續10年單季200安打紀錄，打破了威利·基勒（摩金鶯等隊）在1894年至1901年，連續9個賽季締造的紀錄。這項紀錄跨越了百年之久本身就十分罕見。

鈴木一朗的紀錄往往讓人們重新認識過去傳奇球星的偉大成就。2016年，他在5月21日開始的三場比賽中，13個打數敲出10支安打。42歲以上的選手能在三場比賽內擊出10支以上安打，已是自1894年8月以來的首次，當時的紀錄由效力於科爾茲隊（現為芝加哥小熊隊）的名將卡普·安森創下，相隔足足122年。這項紀錄不僅讓人再次關注安森，還讓人得知他是大聯盟史上第一位達成3000支安打的球員。不過，在安森的時代，四壞球也會被計入安打數。

改變了重視「爆發力」的觀念

鈴木一朗進入大聯盟時，當時的主流打法是依靠強壯的體格，專注於全壘打攻勢。使用增強肌肉的藥物風氣盛行，而大聯盟卻遲遲不願規範。這與1994年至1995年間的大聯盟罷工有關，當時許多球迷對棒球失去興趣，聖路易紅雀隊的馬克·麥奎爾與芝加哥小熊隊的薩米·索沙等人之間的全壘打競爭，成為挽回人氣的重要契機。

當時，在大聯盟的常識裡，二壘方向的滾地球幾乎不可能成為內野安打。然而，當鈴木一朗的擊球滾向游擊區時，觀眾席上的球迷往往已經忍不住站起來。此外，他還展現了智慧型的跑壘與守備風格。在當時，外野手（左外野、右外野）只被期待能擊出長打，守備不被重視。然而，鈴木一朗招牌的「雷射傳球」技術，在對手擊出右外野安打時，刺殺試圖從一壘衝向三壘的跑者，讓內行球迷為之驚嘆。

曾在鈴木一朗效力馬林魚隊期間採訪他的《邁阿密先驅報》前記者史賓賽·克拉克表示：「鈴木一朗讓我想起童年時代所見的傳奇球員，如彼得·羅斯等人的打球風格。他的棒球智商極高，我幾乎從未見過他出現所謂的『愚蠢失誤』（判斷錯誤的低級失誤）。任何球員或多或少都會犯過一兩次這樣的錯誤，但他卻沒有。我認為鈴木一朗深刻理解棒球的精髓，並讓我們重新感受到這項運動的樂趣與挑戰。」

克服背後批評

鈴木一朗如此嚴格要求自己的動力究竟來自何處？在2008年7月30日達成日美職棒生涯3000支安打的採訪中，他如此回答：「我從觀察他人中學到了許多東西。當我仔細觀察別人的行為時，會發現許多值得注意的細節。而正是透過這種方式，將所學運用在自己身上，我才能成為現在的自己。」

然而，堅持認真態度、持續締造紀錄的背後，也伴隨著不少反彈。在戰績不佳的球隊中，追求紀錄成為他維持整個賽季動力的重要支柱。然而，外界卻傳出：「鈴木一朗只在乎個人紀錄」的質疑聲音。

鈴木一朗當然也曾感到苦惱。在2008年的訪談中，他坦言：「球隊戰績差時，總有人想扯後腿。我試著不被影響，只能靠表現證明自己。」即便達成重要紀錄，他甚至曾要求球團不要在球場的大螢幕上播報。

2010年，鈴木一朗達成連續10年單季200支安打，隊友們紛紛向他獻上祝福。那一刻，彷彿心中的某些結終於解開了。他坦言：「我終於覺得，自己可以開心了。過去的那些閒言閒語，對我來說是一種心理陰影。」隨著他入選名人堂，在1月21日舉行的記者會上，水手隊的職員以「I-CHI-RO」的呼聲迎接他的到來。現場擠滿人潮，包括昔日隊友歐勒魯德、前球團總裁查克·阿姆斯壯也站在媒體群中。再次被舊識們包圍與祝福的鈴木一朗，臉上露出了只有克服無數苦難後才能展現的那份平靜笑容。

開啟棒球生涯的新篇章

如今，鈴木一朗在賽季期間擔任水手隊的指導員，與年輕球員們一同揮汗訓練。同時，他在日本也積極投入高中棒球的指導，並致力於推廣女子棒球。退役後，他如何看待現在的棒球界呢？

鈴木一朗對於大聯盟過度依賴數據分析，一直表達擔憂。自2015年大聯盟引入「STATCAST」（大聯盟數據分析工具）後，打者的揮棒速度、擊球初速、擊球角度等過去無法用肉眼精準判斷的數據，現在都能被量化。對投手而言，球的旋轉數、縫線影響等細節也被納入評估標準。數據導入也改變了球員評估標準。以下是他在2017年7月受訪時提出的看法：

「揮棒速度或擊球初速這些數據，對球員來說根本派不上用場，大家心裡都清楚。」速度快就好嗎？光靠這些就能安打嗎？他認為，這些數據作為球迷的娛樂工具無可厚非，他並不否定。然而，當這些數據被用來評價球員的實力時，他卻感到抗拒。

「二出局三壘時，有種技巧能讓球剛好掉在游擊手後面。但現在大聯盟某些球隊的評價標準，寧願要打中紅心被接殺的中外野平飛球，也不要能得一分的安打。真是荒謬。令人擔憂的是，棒球正在變成不需動腦的運動。」

鈴木一朗擔憂的是數據使用方式。他認為過度依賴數據實屬本末倒置。他表示，（單純提高揮棒速度）連不會思考的人都做得到。

如果鈴木一朗現在才登上大聯盟，他會成為什麼樣的選手呢？他必定能比任何人更準確解讀數據意義，並在打者領域開創新的標準，就像曾效力於紅人隊等隊伍並榮獲賽揚獎的投手崔佛·鮑爾，成為投手數據應用的先驅一般。因此，大家期待看到鈴木一朗以指導者的身份，為數據應用指引正確方向。如何結合數據與無法量化的部分，創造新的化學效應？這個問題的解答，或許將成為鈴木一朗留給棒球界的新貢獻。

標題圖片：鈴木一朗入選美國棒球名人堂後召開記者會，2025年1月21日，美國華盛頓州西雅圖（AFP／時事）

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