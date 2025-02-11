成為傳奇的鈴木一朗 改變美國球迷價值觀的風範

就連抱持反感的記者也認可的實力與成就

完美的最後一戰。鈴木一朗（水手隊特別顧問兼教練）在球迷歡呼聲中繞場一周，走到二壘附近，脫帽向球迷致意道別。這一幕發生在2019年3月21日東京巨蛋對戰運動家隊的比賽。

在「引退」餘波尚熱之際，一位相識已久的美國記者在社群媒體上批評鈴木一朗：「一朗為人表裡不一，球技無可挑剔，但為人處世令人懷疑。他早晚會進入美國棒球名人堂，但我會選擇不投他一票。」

美國棒球名人堂的投票資格僅授予在全美棒球記者協會（BBWAA）任職滿10年的記者，但記者退休十年後就會失效。這次的投票，那位記者會如何決定呢？在結果公布前，我聯繫了他，得知他因為退休已超過10年，早已失去投票資格。當我問他如果還有投票權會怎麼做時，他出人意料地回答：「雖然現在還是不喜歡他這個人，但我會投他一票。」這位出了名的固執記者，最終也不得不肯定鈴木一朗。

新紀錄喚起昔日名將記憶

鈴木一朗的成就無與倫比。美國知名體育網站「The Athletic」的記者傑森·史塔克表示：「找不到不投他一票的理由。」連續十年敲出200支安打，已是大聯盟史上空前的紀錄，再加上連續十年榮獲金手套獎。史塔克指出：「這兩項紀錄，即使只達成連續五年，過去也從未有人做到。」

鈴木一朗締造的主要紀錄 大聯盟生涯累計3089支安打（歷史第25位）

日美職棒合計4367支安打（職業棒球史上最多）

連續10年達成200支安打（大聯盟第一）、獲得金手套獎並入選明星賽

單季最多安打紀錄（262支，保持大聯盟紀錄）

2001年：美聯MVP、新人王、打擊王、盜壘王 *筆者整理

長期擔任《西雅圖時報》專欄作家，並自鈴木一朗2001年初登大聯盟以來持續採訪他的記者賴瑞·史東表示：「從各個角度來看，他都當之無愧進入名人堂。不過，他單季262支安打的紀錄反而被低估了。」他提到2004年創下的這項大聯盟紀錄：「當時他打破了喬治·西斯勒保持長達84年的紀錄，至今仍無人能超越。由於後來沒有選手能接近這個數字，這項紀錄反而很少被提及，這更突顯了它的卓越非凡。」

史東的同事、前水手隊隨隊記者鮑伯·雪文表示：「連續10年單季200支安打，這項紀錄比生涯3000支安打更難達成。大聯盟最難的就是長期穩定表現，一年能有一位200安打球員就不錯了，連續十年簡直難以置信。」



鈴木一朗選手打出第262支安打，睽違84年打破大聯盟紀錄，2004年10月3日，美國西雅圖（路透社 / Andy Clark）

上個賽季，能夠達成200支安打的球員僅有兩人，而自2021年以來，也只有四人辦到。雖然阿拉耶茲（教士隊）已連續兩年達成此項成就，但他在上賽季直到最後一場比賽才勉強達標。鈴木一朗所創下的連續10年單季200安打紀錄，打破了威利·基勒（摩金鶯等隊）在1894年至1901年，連續9個賽季締造的紀錄。這項紀錄跨越了百年之久本身就十分罕見。

鈴木一朗的紀錄往往讓人們重新認識過去傳奇球星的偉大成就。2016年，他在5月21日開始的三場比賽中，13個打數敲出10支安打。42歲以上的選手能在三場比賽內擊出10支以上安打，已是自1894年8月以來的首次，當時的紀錄由效力於科爾茲隊（現為芝加哥小熊隊）的名將卡普·安森創下，相隔足足122年。這項紀錄不僅讓人再次關注安森，還讓人得知他是大聯盟史上第一位達成3000支安打的球員。不過，在安森的時代，四壞球也會被計入安打數。