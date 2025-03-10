中居事件持續撼搖富士電視台：風暴焦點延燒至「最高掌權人」日枝久的去留問題

中居事件持續撼搖富士電視台：風暴焦點延燒至「最高掌權人」日枝久的去留問題社會 文化 娛樂
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「可能涉及人權侵害的事件」
事件起源於人氣偶像團體「SMAP」（2016年解散）成員的中居正廣（52歲）與一名20多歲女性之間的糾紛。
為了承擔事件曝光後的責任，富士電視台會長嘉納修治（74歲）與社長港浩一（72歲）已於1月27日請辭。然而，該公司的母公司富士媒體控股（FMH）的大股東——美國投資基金達爾頓投資（Dalton Investments，持股約7%），於2月3日進一步要求董事顧問日枝久（87歲）辭職，顯示這場震盪仍未平息。
關於中居事件，自去年12月以來的一系列報導指出，富士電視台節目編排部門的高層主管疑似涉入糾紛發生前的過程。此外，有消息指出，該女性向電視台報告事件後，富士電視台在人權處理方面可能未採取適當措施。
道爾頓投資在接獲相關報導後，於1月14日指出富士媒體控股的公司治理存在缺失，並要求獨立的第三方委員會介入調查。社長港浩一在同月17日的記者會上表示，將由外部律師為主要組成的委員會進行調查。然而，記者會僅限特定媒體參與，且禁止錄影，再加上對多數提問避而不答，進一步加深外界對富士電視台的批評。
面對這樣的情況，豐田汽車等70多家廣告贊助商紛紛暫停在富士電視台投放廣告。在事件風波持續擴大之際，富士媒體控股最終於1月23日宣布成立由無利害關係的律師組成的第三方委員會。港社長在同月27日的辭職記者會上表示，這起糾紛「可能涉及人權侵害」，並為公司對該名女性的不當應對致歉。
「最高掌權人」日枝久——長期掌權的內幕
在討論富士電視台經營層的責任時，該公司內外都出現要求被稱為該台「天皇」的日枝久請辭的聲浪。這是因為外界認為，正是日枝塑造出輕忽人權的企業文化，加上他擔任董事超過40年之久，導致公司治理功能失靈，才會釀成此次事件。
「日枝是富士電視台的最高掌權人。雖然在母公司的富士媒體控股只是擔任董事顧問，但富士電視台的會長與社長都是由他決定。整個公司的企業文化都是由日枝一手打造。」該公司一名高層主管A如此表示。
富士電視台的新任社長由曾製作動畫「七龍珠」、「櫻桃小丸子」等作品的清水賢治（64歲）接任。該公司另一名高層主管B透露：「這當然是日枝指定的人選」，並直言：「清水對日枝極為順從，如此人選出任社長，改革恐怕難以期待。」
該公司高層B進一步表示：「如果日枝現在辭職，退職金將超過8億日圓，金額驚人。即便如此，他絲毫沒有辭意。他執著的不是金錢，而是不願放手對富士電視台與富士媒體控股的全面掌控。」
雖然富士電視台的工會要求日枝出席1月27日的記者會，但他並未現身。
嘉納修治在記者會上解釋其原因，「因為他並未參與業務執行，與此次事件無直接關聯，」然而，日枝自2017年從富士電視台的會長轉任董事顧問後，已更換了五位社長。這些人事異動的原因包括收視率低迷與這次的醜聞風波。他一直以自己只是顧問為由迴避追究。這正是他能長期掌權的手法。
日枝同時也是富士產經集團的代表，該集團旗下擁有78家公司、4個法人機構、3座美術館，員工總數約1萬3000人。無庸置疑，日枝久就是富士電視台和富士媒體控股的真正掌權人。
對於糾紛的處理方式，港浩一等人的說法仍存疑點
讓我們回顧中居正廣與女性之間的糾紛，以及富士電視台的處理方式。
根據《女性Seven》、《體育日本》和《週刊文春》去年12月的報導，中居在2023年6月邀請一名女性到住家後發生糾紛，事後支付了約9000萬日圓的和解金。《體育日本》和《週刊文春》更指出，該名女性曾指控遭受性騷擾。
中居正廣以與該名女性達成和解的保密義務為由，未對外說明是否涉及性相關問題，但承認發生糾紛並道歉。隨後，他陸續退出各大民營電視台的帶狀節目，或節目直接停播，最終於今年1月23日宣布退出演藝圈。
關於富士電視台與這起糾紛的關聯，12月19日發行的《女性Seven》報導指出，事件起因於該台節目編排部門的高層主管安排的餐敘，當時邀請了中居正廣與該名女性。然而，該主管臨時取消赴約，導致兩人獨處，最終發生糾紛。12月26日發行的《週刊文春》亦引述該報導，詳述事件經過。
然而，富士電視台於隔天（27日）否認員工涉及該聚會。《週刊文春》在今年1月6日發行的報導中，修正部分12月報導的內容，指稱當天的餐敘是由中居正廣主動邀約，但同時刊登該女性的說法：「這場聚會確實是編排部門高層主管先前安排的飯局的『延續』。」該雜誌另披露，該女性在事發後被診斷罹患PTSD（創傷後壓力症候群）而住院治療。
根據1月27日的記者會，港浩一是在2023年8月得知此糾紛。然而，他既未與法遵部門共有相關資訊，公司方面也未主動向中居進行了解。
該台也未立即停播中居主持的談話性節目《松本與中居》。在記者會上，港浩一和富士電視台的公關局長多次表示，這是為了顧及該名女性「希望在不讓外界知曉這起糾紛的情況下重返工作崗位」的意願。他們聲稱，是為了避免節目突然終止引發外界揣測，進而影響該女性的身心狀況，才會謹慎評估停播時機，並於去年11月告知中居將停播節目（當時預計於今年3月結束）。
然而，當該節目的另一位主持人，即藝人松本人志，因捲入性醜聞報導而在去年1月暫停出演時，富士電視台其實有機會順理成章地結束節目，卻選擇將節目名稱更改為《誰與中居》，繼續播出。這讓港浩一等人的說明留下諸多疑點。
「電視節目就該有趣」的理念導致過度招待
針對這次事件，外界指出富士電視台存在著一種陋習，即讓女主播等女性參與招待藝人或客戶的應酬。
據多名民營電視台相關人士向筆者透露，富士電視台對藝人的招待規格，被認為比其他主要電視台更為誇張。而這種文化可追溯至1980年代末，正是港浩一擔任綜藝節目導播時期所開創的。
當時正值日枝久擔任節目編排局長及社長，他以「電視節目就該有趣」為標語，帶領富士電視台在收視率與營收上稱霸業界，並形塑至今仍延續的企業文化。從泡沫經濟時期及其後，港浩一在製作現場工作時，在東京六本木的高級餐廳揮金如土，與節目藝人大肆狂歡已成常態。
然而，現今的富士電視台已經沒有資金可以如此揮霍。一位TBS電視台資深製作人推測，「捲入事件的節目編排部門高層主管，儘管預算吃緊，卻仍承襲了港社長過去的過度招待作風。他可能試圖討好中居，而安排女性陪同。」他進一步表示：「無論是大手筆招待還是安排女性陪同，都是富士電視台獨有的作法，在其他電視台根本不可能發生。」
《週刊文春》更正報導讓富士電視台內部的部分人士「得意忘形」，但…
《週刊文春》在1月30日發行的報導中，就去年12月報導中關於事發當天經過的錯誤內容進行正式更正與致歉。然而，該雜誌仍根據該名女性的證詞，認定節目編排部門主管「確實涉入這起糾紛」。
對於這項更正，富士電視台內部的部分人士顯得得意忘形，認為終於可以反擊。富士電視台的系列電視台、同時也是富士媒體控股子公司的關西電視台，在新聞節目中嚴厲抨擊《週刊文春》。此外，與富士電視台及其集團旗下出版社關係密切的文化界人士，甚至提出了「應該讓《週刊文春》停刊」或「《週刊文春》是邪惡化身」等激烈主張。
然而，這次事件的焦點在於富士電視台是否善盡保護人權的企業責任，包括事發後的處理方式，因此批評《週刊文春》恐怕難收成效。反而讓這些行為更像是富士電視台在為自己辯護，引發更強烈的反彈聲浪。
雖然無法確知富士電視台在這波對《週刊文春》的批判中涉入多深，但作為媒體，當自身行為遭受質疑時，試圖利用輿論力量來扭轉風向，這樣的做法恐怕並不妥當。
富士電視台之所以顯得焦躁，背後原因與業績不佳有關。昔日常居收視率前茅的富士電視台，如今已淪為四大民營電視台（不含系列電視台數較少的東京電視台）中的最後一名，廣告收入同樣排名第四。
許多民營電視業界人士認為，富士電視台在應對中居正廣事件時反應遲鈍，背後原因與收視率低迷有關。在眾多收視率不佳的節目中，《誰與中居》的收視表現相對穩定。因此，外界推測，不論中居做了什麼，港浩一等高層都不願意終止該節目。而被指涉及這起糾紛的節目編排部門高層主管，自從節目企劃階段以來就深度參與其中。
7位外部董事將掌握未來走向
富士電視台接下來將何去何從？首先，為了3月底提交報告，第三方委員會正針對以下四大要點進行調查：（1）員工是否涉及此次糾紛、（2）公司在知悉糾紛後的處理方式、（3）公司治理與人權保障措施、（4）問題肇因分析與防止再發對策。
為了重建公司治理與挽回信譽，該公司是否推動組織改革，成為外界關注焦點。而富士媒體控股的七位外部董事將是這個過程的關鍵人物。
富士媒體控股於1月30日，在外部董事的提案下，成立隸屬於董事會的「經營改革小委員會」，由7名外部董事全員參與，負責檢討改革方案並提出建議。
對此，富士電視台高層主管B分析：「雖然其中有些人立場偏向日枝久，恐難擔任改革推手，但持有富士媒體控股約3%股份的文化放送董事齋藤清人，以及持股約8%的東寶董事島谷能成，應該將有所行動。這兩人過去就曾要求改革，未來也可能成為核心推動者，要求日枝久請辭。畢竟，若富士媒體控股的股價大幅下跌，將導致嚴重的責任歸屬問題。」
外界普遍認為，這一次日枝久可能不得不辭任。根據預測，富士電視台2025財年的廣告收入將比原先預期減少233億日圓，主因是廣告商撤資，無法收取廣告費。單是這一點，就足以成為日枝久與整個董事會總辭的理由。
富士電視台與日枝久的命運，預計於6月舉行的股東大會前塵埃落定。
標題圖片：街頭數位看板播放中居正廣宣布退出演藝圈的新聞，2025年1月23日下午，東京秋葉原（共同）