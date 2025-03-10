中居事件持續撼搖富士電視台：風暴焦點延燒至「最高掌權人」日枝久的去留問題

面對這樣的情況，豐田汽車等70多家廣告贊助商紛紛暫停在富士電視台投放廣告。在事件風波持續擴大之際，富士媒體控股最終於1月23日宣布成立由無利害關係的律師組成的第三方委員會。港社長在同月27日的辭職記者會上表示，這起糾紛「可能涉及人權侵害」，並為公司對該名女性的不當應對致歉。

道爾頓投資在接獲相關報導後，於1月14日指出富士媒體控股的公司治理存在缺失，並要求獨立的第三方委員會介入調查。社長港浩一在同月17日的記者會上表示，將由外部律師為主要組成的委員會進行調查。然而，記者會僅限特定媒體參與，且禁止錄影，再加上對多數提問避而不答，進一步加深外界對富士電視台的批評。

關於中居事件，自去年12月以來的一系列報導指出，富士電視台節目編排部門的高層主管疑似涉入糾紛發生前的過程。此外，有消息指出，該女性向電視台報告事件後，富士電視台在人權處理方面可能未採取適當措施。

為了承擔事件曝光後的責任，富士電視台會長嘉納修治（74歲）與社長港浩一（72歲）已於1月27日請辭。然而，該公司的母公司富士媒體控股（FMH）的大股東——美國投資基金達爾頓投資（Dalton Investments，持股約7%），於2月3日進一步要求董事顧問日枝久（87歲）辭職，顯示這場震盪仍未平息。

事件起源於人氣偶像團體「SMAP」（2016年解散）成員的中居正廣（52歲）與一名20多歲女性之間的糾紛。

「最高掌權人」日枝久——長期掌權的內幕

在討論富士電視台經營層的責任時，該公司內外都出現要求被稱為該台「天皇」的日枝久請辭的聲浪。這是因為外界認為，正是日枝塑造出輕忽人權的企業文化，加上他擔任董事超過40年之久，導致公司治理功能失靈，才會釀成此次事件。

「日枝是富士電視台的最高掌權人。雖然在母公司的富士媒體控股只是擔任董事顧問，但富士電視台的會長與社長都是由他決定。整個公司的企業文化都是由日枝一手打造。」該公司一名高層主管A如此表示。

富士電視台的新任社長由曾製作動畫「七龍珠」、「櫻桃小丸子」等作品的清水賢治（64歲）接任。該公司另一名高層主管B透露：「這當然是日枝指定的人選」，並直言：「清水對日枝極為順從，如此人選出任社長，改革恐怕難以期待。」

該公司高層B進一步表示：「如果日枝現在辭職，退職金將超過8億日圓，金額驚人。即便如此，他絲毫沒有辭意。他執著的不是金錢，而是不願放手對富士電視台與富士媒體控股的全面掌控。」

雖然富士電視台的工會要求日枝出席1月27日的記者會，但他並未現身。

嘉納修治在記者會上解釋其原因，「因為他並未參與業務執行，與此次事件無直接關聯，」然而，日枝自2017年從富士電視台的會長轉任董事顧問後，已更換了五位社長。這些人事異動的原因包括收視率低迷與這次的醜聞風波。他一直以自己只是顧問為由迴避追究。這正是他能長期掌權的手法。

日枝同時也是富士產經集團的代表，該集團旗下擁有78家公司、4個法人機構、3座美術館，員工總數約1萬3000人。無庸置疑，日枝久就是富士電視台和富士媒體控股的真正掌權人。

對於糾紛的處理方式，港浩一等人的說法仍存疑點

讓我們回顧中居正廣與女性之間的糾紛，以及富士電視台的處理方式。

根據《女性Seven》、《體育日本》和《週刊文春》去年12月的報導，中居在2023年6月邀請一名女性到住家後發生糾紛，事後支付了約9000萬日圓的和解金。《體育日本》和《週刊文春》更指出，該名女性曾指控遭受性騷擾。

中居正廣以與該名女性達成和解的保密義務為由，未對外說明是否涉及性相關問題，但承認發生糾紛並道歉。隨後，他陸續退出各大民營電視台的帶狀節目，或節目直接停播，最終於今年1月23日宣布退出演藝圈。

關於富士電視台與這起糾紛的關聯，12月19日發行的《女性Seven》報導指出，事件起因於該台節目編排部門的高層主管安排的餐敘，當時邀請了中居正廣與該名女性。然而，該主管臨時取消赴約，導致兩人獨處，最終發生糾紛。12月26日發行的《週刊文春》亦引述該報導，詳述事件經過。

然而，富士電視台於隔天（27日）否認員工涉及該聚會。《週刊文春》在今年1月6日發行的報導中，修正部分12月報導的內容，指稱當天的餐敘是由中居正廣主動邀約，但同時刊登該女性的說法：「這場聚會確實是編排部門高層主管先前安排的飯局的『延續』。」該雜誌另披露，該女性在事發後被診斷罹患PTSD（創傷後壓力症候群）而住院治療。

根據1月27日的記者會，港浩一是在2023年8月得知此糾紛。然而，他既未與法遵部門共有相關資訊，公司方面也未主動向中居進行了解。

該台也未立即停播中居主持的談話性節目《松本與中居》。在記者會上，港浩一和富士電視台的公關局長多次表示，這是為了顧及該名女性「希望在不讓外界知曉這起糾紛的情況下重返工作崗位」的意願。他們聲稱，是為了避免節目突然終止引發外界揣測，進而影響該女性的身心狀況，才會謹慎評估停播時機，並於去年11月告知中居將停播節目（當時預計於今年3月結束）。

然而，當該節目的另一位主持人，即藝人松本人志，因捲入性醜聞報導而在去年1月暫停出演時，富士電視台其實有機會順理成章地結束節目，卻選擇將節目名稱更改為《誰與中居》，繼續播出。這讓港浩一等人的說明留下諸多疑點。