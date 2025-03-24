南海海槽大地震的危機與轉機：面臨日本最大規模海嘯威脅的高知縣黑潮町町民對「防災罐頭」的寄望

根據地震預測，未來30年內將有80％的機率發生南海海槽大地震。若地震真的發生，高知縣黑潮町恐將遭遇超過34公尺的巨大海嘯襲擊。因此該町推出一款獨具特色的罐頭，並行銷至全國各地。黑潮町希望透過這款改良多次的「防災罐頭」，向日本全國民眾呼籲「防災觀念」的重要性，並激起對防災議題的省思。（敬稱略）

超過東日本大地震兩倍的海嘯預測 黑潮町位於高知縣西部，是個人口不到一萬人的小鎮，也是國內鰹魚漁獲量數一數二的傳統漁村。 2012年3月，某個消息震驚了全鎮。 那是一份地震預測報告，關於當西日本太平洋遠洋海域的「南海海槽」發生大規模地震時，可能產生的震度分布及海嘯高度的數據。數據顯示若發生與東日本大地震相同強度的地震時，自關東延伸至四國九州地區，恐有大規模搖晃並伴隨驚人海嘯之虞，其中尤以黑潮町可能會遭遇34.4公尺的巨大海嘯襲擊最為震撼。 在高知縣的預期災害損失評估中，提及該町可能會有2300人喪生，其中有9成是因海嘯所造成。 即便是2011年3月因海嘯造成重大傷亡的東日本大地震，其海嘯最高高度也僅16.7公尺（岩手縣大船渡市），黑潮町民看到超過兩倍的數字「34.4」時，莫不感到絕望。一位年長女士甚至寫下了這樣的短歌。 大海嘯來襲 僅能赴死 今曰此言 吾足難行

「釜石奇蹟」的啟發——「成為率先避難的人」 2013年春天，當時的黑潮町長大西勝也（2024年9月再次當選）拜訪了一位學者。他是東京大學特聘教授片田敏孝，也是為東日本大地震災區釜石市帶來「釜石奇蹟」的關鍵人物。 雖然釜石市因地震引發海嘯，導致多人傷亡，但面對大槌灣附近的中小學校的學生們互相幫助，一起到高處避難，570人全數平安無事。 而在地震發生的幾年前，片田在釜石市一直從事防災教育的工作。

東京大學特聘教授片田敏孝 片田對於孩子聽從父母親「有堤防就不必逃跑」的做法感到憂心，因此致力於改變這種觀念。他提出了「避難三原則」：「不被預設立場綁架」、「盡力做到最好」、「成為率先避難者」，再三強調希望大家能靠自己的力量前往高處避難。 大西町長在東京與片田見面時，顯得憔悴不堪。他懇切地問道，「我沒有信心保護好町民直到最後一刻，雖然我拜訪過多位防災專家，仍然找不到解答。該怎麼辦才好？」片田則一派輕鬆地回應。 「町長，『做第一』就好了不是嗎？」 片田反問町長，同時也徹底改變了討論方向。 「您在擔憂什麼呢？在東日本大地震前後，黑潮町與大海的關係不是一點也沒改變嗎？」 大西對突如其來的問題感到有些不知所措，片田繼續說著。 「自古以來，黑潮町應該享受不少來自海洋的恩惠。所受恩惠越大，有時可能伴隨著相應的災難。這種享受大自然恩惠的生活方式，不正是黑潮町自古以來的生存方式嗎。如果人們只看見災難，並因為『千年一遇』的自然現象而生活在恐懼之中，那完全是大錯特錯。」 海嘯是以千年一次的頻率作為預測基準，這些也僅僅是根據模擬結果得出的數字而已。唯一可以確定的是，一旦發生大地震，必定伴隨著巨大海嘯。為了保護町民的生命，我們只要持續做好萬全準備，像往常一樣接受大自然的恩惠，堅定自信地生活下去就可以了。 片田具體的建議讓大西緊張的神情舒緩不少。 「聽好了町長，正因為是『第一』，這也是改變町民觀念的好機會。」 過了不久，黑潮町邀請片田擔任防災顧問，並制定防災計劃。在計劃的開頭寫下了町的「決心」。 首先，我們以保護居民的生命為原則，從今往後將繼續運用海洋賜予的恩惠，建設富饒城市。（中略）我們將嚴正以待南海海槽地震，讓日本與地震海嘯和平共存，並以黑潮町的南海海槽地震海嘯防災計劃的理念為基準，持續推動未來的地方建設。 將防災教育擺在第一位，強調「一感到搖晃便逃跑。盡早移動到安全的地方」。徹底執行每個人都應當盡全力逃生的防災教育、強化防災意識、進行防災演練，尤其更進一步加強孩子們提升生存能力的「生命教育」。

在黑潮町的防災演習中，町民們反覆練習從學校或家裡移動到高處的最短路徑訓練，並且在預測會發生巨大海嘯的區域及疏散困難地區，持續進行災難發生時往避難塔移動的逃生訓練（黑潮町提供） 根據此計劃，黑潮町內及各地區已持續進行超過500次的防災演練。針對疏散有困難的地區，亦設置「海嘯避難塔」，並舉辦各區域相互合作以最短路徑疏散的實踐工作坊及夜間避難訓練。 為了維持面對地震做好萬全準備的狀態，由政府和民間企業共同出資成立防災事業「黑潮町罐頭製作工廠」，其銷售額亦逐年成長。

黑潮町民共享避難計畫，並持續不斷練習。透過訓練也更加深町民間的溝通（黑潮町提供）