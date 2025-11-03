日本營養午餐發展史（下）：食育，從多樣化飲食中學習「生存能力」

二戰後，日本的營養午餐隨著時代變遷逐漸豐富多樣，越來越多在地食材以及體現世界各國飲食文化的特色菜進入營養午餐菜單。本文為日本營養午餐發展史之下篇，為讀者介紹日本學校中貫穿始終的飲食教育理念。

將「食育」寫入法律 放學後孩子們因補習而回家越來越晚，且雙薪家庭增多，全家一起吃飯變得越來越困難。另一方面，速食店和超商增多，使得人們可以獲得便宜又方便的餐點。基於上述諸多原因，人們的飲食方式發生了劇烈變化，引發了對兒童「飲食不均衡」的擔憂。 對此，政府提出了「食育」這一概念，力圖透過營養午餐改善現狀。所謂食育，就是讓孩子們掌握有關飲食的知識、養成良好的飲食習慣，進而培養他們健康飲食生活的能力。第一步措施是2005年4月啟動的營養老師制度，為孩子們在學校提供飲食指導。同年7月，旨在普及和發展食育的《飲食教育基本法》正式實施，2008年6月，《營養午餐法》修正案頒佈，新增了「大力推進學校食育」的條款。由此，以營養午餐為「活教材」推進食育的體系得以全面完善。 透過營養午餐開展食育主要包括以下6個方面的內容： 理解進餐的重要性 理解飲食對身心健康的影響 培養選擇合適食物的能力 培養感恩之心 培養社交能力 理解飲食文化 食育圍繞上述6個目標，力爭透過培養健康的飲食習慣，讓孩子們獲得良好的生活能力。積極採用在地食材、設計符合國際化趨勢的菜單等多樣化舉措都是出於這一目的。

日韓足球世界盃期間，喀麥隆國家隊集訓地大分縣中津江村提供的喀麥隆風味營養午餐（學校給食歷史館提供） 在舉辦國際體育賽事的年份，各地學校的營養午餐菜單也更加多樣化。2002年日韓世界盃，2019年橄欖球世界盃，2021年東京奧運，接待各國參賽隊伍集訓的日本各地區，都將這些國家的特色菜加入了營養午餐的菜單中。 此外，與國外城市締結友好關係的各地方政府，也會設計具有友好城市特色的營養午餐菜單。美洲菜肴多以豆類、番茄和辣椒的組合為主，歐洲則以馬鈴薯、肉類和起司為特色，與日本的日常飲食大相徑庭。即便現在出國旅行越來越普遍，仍有很多國家和地區學生們沒有機會親自前往，因此透過營養午餐了解世界各地的飲食文化，這種教育方式具有重大意義。

為了讓孩子們學習義大利飲食文化而準備的營養午餐（學校給食歷史館提供）