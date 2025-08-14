亞洲非漢字圈赴日留學生面臨重重壁壘：日語難學，生活拮据，追夢路遙

亞洲非漢字圈赴日留學生面臨重重壁壘：日語難學，生活拮据，追夢路遙社會 教育 工作勞動
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
亞洲留學生人數持續擴大群體
截至2023年5月1日，在日外國留學生總數達約27.9萬人，自疫情爆發以來首次由負轉正。其中，在語言培訓學校等日語教育機構就讀的留學生超過9萬人（資料來自日本學生支援機構調查），創歷史新高。
日語是一門複雜的語言，眾多留學生都在埋頭苦讀，對於那些來自亞洲非漢字圈的學生來說，掌握漢字讀寫尤為吃力。同時，他們中的大多數人都靠打工維持生計，而近期大漲的物價更令他們的生活雪上加霜。他們還面臨著從語言培訓學校畢業後升學或就業時的壁壘。
根據日本出入國在留管理廳的資料，截至2024年6月末，留學生人數已達約37萬人。按國籍來看，中國（13萬4239人）居首，其後依次為尼泊爾（7萬3136人）、越南（4萬3760人）、緬甸（1萬7917人）、韓國（1萬4610人）、斯裡蘭卡（1萬3409人）、孟加拉（8828人）。可見，來自亞洲的留學生占絕對多數。
同樣根據日本出入國在留管理廳資料，截至2025年2月，日本全國共有862所語言培訓學校。各校情況應該都有所不同，筆者走訪了東京都內的一所語言培訓學校，想聽一聽師生們的真實聲音。
中國留學生，應試導向的「雙校生」
在一個20人規模的班級裡，有來自中國、馬來西亞、尼泊爾、印度、蒙古等多個國家的留學生。其中，中國留學生是該班的問題所在。數名日語教師稱（中國留學生）「上課態度散漫」「自尊心強，難以管教」。
一名資深教師描述道：「（中國留學生）一上課就趴在桌上。他們似乎不知道自己想在日本做什麼。我感覺現在的中國留學生裡多了不少『缺乏進取心的孩子』。」
21世紀頭10年，日本社會對中國留學生的評價甚高，認為他們是「優秀的人才」，能夠在短時間內把日語說得很好。如今，很多年輕人是為了逃離本國經濟成長速度放緩、不好就業的環境才選擇赴日留學的，由此給人形成兩極分化的印象：有的學生目標明確、積極進取，有的學生幹勁全無，已然「躺平」。據教師們反映，部分學生也曾向他們傾訴「沒有朋友」「缺乏父母的關愛」「討厭學習」等這個年紀的孩子特有的煩惱。
儘管如此，他們的「日語能力測試」（本文下稱「JLPT」）成績並不差。由於JLPT的 N1（高級）、N2（中高級）證書對升學和就業至關重要，前述日語教師稱「越來越多的中國學生將『應試日語』置於課堂內容之上」。他們有著充裕的家庭經濟支持，不必靠打工維生，於是上午在語言培訓學校上課，下午在升學補習班上課，成為應試「雙校生」。
相較於那些來自亞洲非漢字圈的留學生，中國留學生在升學、就業中仍佔據優勢。
非漢字圈留學生，溫飽成難題的日常
日語被稱為「孤立的語言」，它與其他語種的關聯尚未得到證明。對於非漢字圈學生來說，光是記敬語、記動詞活用就足以困難，再加上漢字讀寫這個巨大的障礙，他們的JLPT成績難有提升。
一名尼泊爾留學生參加了JLPT卻未達及格標準，低落情緒難掩。他用日語結結巴巴地袒露了心聲：「我們拼命地學習漢字，但還是怎麼都考不過JLPT。我們沒有錢，也上不了大學。」
除中國留學生外的亞洲留學生，大部分都不僅要苦學日語，而且要打工賺生活費，還為留學而欠債。
很多留學生在超商、餐飲店打工，也有留學生選擇打工送報紙。這類打工兼職雖然有好處，有的能提供學費支援等，但對學生的體力要求很高。學生12點多鐘下課，13點半前得趕到報紙銷售店開始準備晚報投遞。送完晚報，完成收尾工作已經18點左右了。此時，離次日早報投遞工作開始有6、7個小時的「自由時間」。學生必須抓緊吃飯、學習、洗漱、睡覺，大概在淩晨1點左右到上班。最大的問題在於睡眠被分割，有時還導致在語言培訓學校的課上打盹或遲到、缺課。
一名蒙古留學生說：「我每天的睡眠被分成兩次，每次幾個小時。起初還能堅持，後面越來越疲憊。冬天路面結冰，很滑，有學長騎機車摔倒了，報紙散落滿地。」
近來，尤其城市的物價持續上漲，有的學生甚至連溫飽都成了難題。一名馬來西亞留學生說：「日本的麵包又小又貴，吃了兩個麵包還是餓。我也不想頓頓都吃超商的便當。在我們國家賣得非常便宜的水果，在這裡貴得叫人難以置信。」
遙不可及的追夢之路
談及未來，接受採訪的亞洲留學生們的眼睛裡都閃爍著光：「我想進入美容行業」（尼泊爾留學生）、「我想成為一名設計師」（尼泊爾留學生）、「我想當航空機師」（蒙古留學生）、「我希望進日本公司，成為部門的領導」（印度留學生）…但是他們追夢之路荊棘滿布。
日本法律允許留學生每週打工不超過28小時。對於上午上課、下午打工，無暇娛樂的他們而言，決定前程的夏季本是關鍵期，卻已有人選擇放棄。一名來自馬來西亞農村的留學生，原本計畫報考有關美容方面的專門學校，卻因「除了學費，教材費、實習費等加起來金額不小，發現自己根本負擔不起」，不得不放棄升學的夢想。
一名臨近30歲的泰國留學生，原本想接受新的挑戰而立志赴日留學，（來了日本）卻對求職產生了猶豫。在了解了日本面試禮儀、服裝等的詳細規則後，他改變了想法：「如果有一份不那麼讓人拘謹的工作就待在日本，如果找不到就回國。」
企業、留學生均需長遠眼光
亞洲一些留學生輸出國存在留學仲介產業鏈。如果碰上「黑仲介」，想出國留學就得舉債支付高昂的仲介費。一旦陷入剝削陷進，留學生在日本期間就不得不超時打工以掙錢還債。加之一部分人假裝留學實為赴日掙錢，這導致日本社會對亞洲留學生形成了負面印象。
在職場上，他們往往被定位為「支撐庫房的勞動力」。這是因為，企業往往要求核心職位的外籍人材自入職之初就具備N2、N1的水準。而非漢字圈留學生中也不乏勤奮努力、潛力出眾者，企業乃至社會應當投入時間和成本幫助他們成長。
長年在日本大型人才服務公司從事外籍人才培養的石弘哲先生認為：「企業與地方政府一起培養一些理解日本文化的外籍領導級員工，使其成為連接其同胞與日本社會、企業的『橋樑型人才』，這很重要。」
而橫濱市從事外籍人才仲介的JOINT ASIA公司法人代表杉本希世志先生則指出：「例如IT工程師在日本嚴重不足，每家企業應該都有長期聘用、培養的意願，但令企業痛苦的是頻頻遇到『一培養起來就離職』的人，讓企業在人才培養方面的先行投資成了浪費。」
外國留學生若想成才並在日本實現個人意願，在日本社會生存下去，自身也得有長遠的視角和足夠的心理準備。
標題圖片：東京新大久保地區聚集著大量語言培訓學校，形成了以亞洲人為主的多元文化生活街區， 2023年7月11日（時事）