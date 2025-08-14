亞洲非漢字圈赴日留學生面臨重重壁壘：日語難學，生活拮据，追夢路遙

受疫情期間入境管制措施影響，日本的外國留學生人數一度減少，如今重回成長軌道。外國留學生是日本的外籍人才儲備，未來將支撐日本社會的發展，卻正面臨著語言壁壘、物價高漲等各種各樣的問題。筆者聚焦於來日第1年並在語言培訓學校就讀的亞洲留學生，探訪他們的真實煩惱。

亞洲留學生人數持續擴大群體 截至2023年5月1日，在日外國留學生總數達約27.9萬人，自疫情爆發以來首次由負轉正。其中，在語言培訓學校等日語教育機構就讀的留學生超過9萬人（資料來自日本學生支援機構調查），創歷史新高。 日語是一門複雜的語言，眾多留學生都在埋頭苦讀，對於那些來自亞洲非漢字圈的學生來說，掌握漢字讀寫尤為吃力。同時，他們中的大多數人都靠打工維持生計，而近期大漲的物價更令他們的生活雪上加霜。他們還面臨著從語言培訓學校畢業後升學或就業時的壁壘。 根據日本出入國在留管理廳的資料，截至2024年6月末，留學生人數已達約37萬人。按國籍來看，中國（13萬4239人）居首，其後依次為尼泊爾（7萬3136人）、越南（4萬3760人）、緬甸（1萬7917人）、韓國（1萬4610人）、斯裡蘭卡（1萬3409人）、孟加拉（8828人）。可見，來自亞洲的留學生占絕對多數。 同樣根據日本出入國在留管理廳資料，截至2025年2月，日本全國共有862所語言培訓學校。各校情況應該都有所不同，筆者走訪了東京都內的一所語言培訓學校，想聽一聽師生們的真實聲音。

中國留學生，應試導向的「雙校生」 在一個20人規模的班級裡，有來自中國、馬來西亞、尼泊爾、印度、蒙古等多個國家的留學生。其中，中國留學生是該班的問題所在。數名日語教師稱（中國留學生）「上課態度散漫」「自尊心強，難以管教」。 一名資深教師描述道：「（中國留學生）一上課就趴在桌上。他們似乎不知道自己想在日本做什麼。我感覺現在的中國留學生裡多了不少『缺乏進取心的孩子』。」 21世紀頭10年，日本社會對中國留學生的評價甚高，認為他們是「優秀的人才」，能夠在短時間內把日語說得很好。如今，很多年輕人是為了逃離本國經濟成長速度放緩、不好就業的環境才選擇赴日留學的，由此給人形成兩極分化的印象：有的學生目標明確、積極進取，有的學生幹勁全無，已然「躺平」。據教師們反映，部分學生也曾向他們傾訴「沒有朋友」「缺乏父母的關愛」「討厭學習」等這個年紀的孩子特有的煩惱。 儘管如此，他們的「日語能力測試」（本文下稱「JLPT」）成績並不差。由於JLPT的 N1（高級）、N2（中高級）證書對升學和就業至關重要，前述日語教師稱「越來越多的中國學生將『應試日語』置於課堂內容之上」。他們有著充裕的家庭經濟支持，不必靠打工維生，於是上午在語言培訓學校上課，下午在升學補習班上課，成為應試「雙校生」。 相較於那些來自亞洲非漢字圈的留學生，中國留學生在升學、就業中仍佔據優勢。

非漢字圈留學生，溫飽成難題的日常 日語被稱為「孤立的語言」，它與其他語種的關聯尚未得到證明。對於非漢字圈學生來說，光是記敬語、記動詞活用就足以困難，再加上漢字讀寫這個巨大的障礙，他們的JLPT成績難有提升。 一名尼泊爾留學生參加了JLPT卻未達及格標準，低落情緒難掩。他用日語結結巴巴地袒露了心聲：「我們拼命地學習漢字，但還是怎麼都考不過JLPT。我們沒有錢，也上不了大學。」 除中國留學生外的亞洲留學生，大部分都不僅要苦學日語，而且要打工賺生活費，還為留學而欠債。 很多留學生在超商、餐飲店打工，也有留學生選擇打工送報紙。這類打工兼職雖然有好處，有的能提供學費支援等，但對學生的體力要求很高。學生12點多鐘下課，13點半前得趕到報紙銷售店開始準備晚報投遞。送完晚報，完成收尾工作已經18點左右了。此時，離次日早報投遞工作開始有6、7個小時的「自由時間」。學生必須抓緊吃飯、學習、洗漱、睡覺，大概在淩晨1點左右到上班。最大的問題在於睡眠被分割，有時還導致在語言培訓學校的課上打盹或遲到、缺課。



一名蒙古留學生說：「我每天的睡眠被分成兩次，每次幾個小時。起初還能堅持，後面越來越疲憊。冬天路面結冰，很滑，有學長騎機車摔倒了，報紙散落滿地。」 近來，尤其城市的物價持續上漲，有的學生甚至連溫飽都成了難題。一名馬來西亞留學生說：「日本的麵包又小又貴，吃了兩個麵包還是餓。我也不想頓頓都吃超商的便當。在我們國家賣得非常便宜的水果，在這裡貴得叫人難以置信。」 遙不可及的追夢之路 談及未來，接受採訪的亞洲留學生們的眼睛裡都閃爍著光：「我想進入美容行業」（尼泊爾留學生）、「我想成為一名設計師」（尼泊爾留學生）、「我想當航空機師」（蒙古留學生）、「我希望進日本公司，成為部門的領導」（印度留學生）…但是他們追夢之路荊棘滿布。 日本法律允許留學生每週打工不超過28小時。對於上午上課、下午打工，無暇娛樂的他們而言，決定前程的夏季本是關鍵期，卻已有人選擇放棄。一名來自馬來西亞農村的留學生，原本計畫報考有關美容方面的專門學校，卻因「除了學費，教材費、實習費等加起來金額不小，發現自己根本負擔不起」，不得不放棄升學的夢想。 一名臨近30歲的泰國留學生，原本想接受新的挑戰而立志赴日留學，（來了日本）卻對求職產生了猶豫。在了解了日本面試禮儀、服裝等的詳細規則後，他改變了想法：「如果有一份不那麼讓人拘謹的工作就待在日本，如果找不到就回國。」