浮華世界背後的黑暗，被黑心男公關店瞄準的女性

男公關工作的本質

男公關俱樂部是以男性店員「男公關」陪女顧客聊天並提供酒水為主的一種行業形式。這類場所一桌顧客的單晚消費金額動輒數10萬日圓，有時甚至高達數百萬日圓。由於這種在享樂氛圍中接待顧客的商業模式有可能損害「公序良俗」，因此在日本受到《風俗營業法》的嚴格限制，經營者須獲得都道府縣公安委員會頒發的經營許可。

男公關店的收費體系複雜，其營業收入主要來源於高價香檳的銷售。與普通餐廳一樣，這些本就昂貴的香檳在男公關店往往以市價的數倍出售，更透過「香檳call」和「香檳塔」等特殊服務，將餐飲價格推至天價。

男公關的收入除了微薄的底薪之外，主要取決於所負責顧客的消費金額。簡言之，其工作的本質就是「誘使顧客盡可能多地消費高價香檳」。

天價消費的運作機制

要讓顧客主動下單那些價格高得離譜的香檳絕非易事。據筆者觀察，這種機制的成功運作依賴於兩大要素——「享樂體驗」與「關係建構」。

所謂「享樂體驗」，體現在男公關店的整體氛圍——以奢華的裝潢、迷幻的音樂、美酒與美男共築的享樂王國。多名美男輪番殷勤陪侍，交談永遠令人舒適愉悅。但這一過程絕非只有單調的奉承、附和與傾聽，而是時而穿插打趣調侃，甚至佯裝嗔怒哀傷，營造出逼真生動的互動體驗。

而「關係建構」則更為複雜，以「專屬男公關」與顧客的關係為核心，複雜地交織著店內的等級制度、「替補男公關」的配合以及顧客間的攀比心理。男公關店的「指名制」要求顧客選定自己中意的專屬男公關，但人氣高的男公關往往需同時服務多名顧客，導致單客接待時間被壓縮。

當專屬男公關去其他桌接待客人時，「替補男公關」便登場填補空檔。值得注意的是，替補期間的消費仍計入專屬男公關的業績，因此維持良好的同事關係對男公關來說至關重要。