從「大河中的一滴」挑戰取出880噸的燃料碎片之路——東電福島第一核電廠：實地採訪與2號機組同型的5號機組內部

東日本大地震以及福島第一核電廠事故至今邁入第14年。東京電力在2024年11月，首度成功從2號機組實驗性地取出約0.7克的燃料碎片。不過據估計，1到3號機組內還殘留多達880噸的核燃料碎片，廢爐之路仍遙遙無期。

東京電力在2024年11月，首次成功從2號機組試驗性取出約0.7克的燃料碎片。原本預計在2021年就要實施，卻因為取出裝置的研發與各項準備作業花了不少時間，最終延宕了三年。 究竟是如何取出這約0.7克的核燃料碎片呢？ 我們採訪了與2號機組的構造幾乎相同的5號機組內部。由於地震發生時，5號機組正因定期檢查而停止運轉，避免了嚴重損害。為了從2號機組取出核燃料碎片，5號機組被用作實際尺寸的模擬設施，協助模擬作業用機器人的進入路徑，以及裝置的開發等工作。

座落於1～4號機組（大熊町）北側、雙葉町高地上的5號機組（前方）和6號機組。 深入壓力容器正下方 在5號機組的反應爐壓力容器正下方，密密麻麻地懸吊著控制棒驅動裝置等用來調節反應爐輸出的各式設備，看起來就像垂掛的冰柱一樣。過去用來更換這些裝置的「X6貫通孔」（X6 Penetration），如今則成為接近熔融燃料碎片的入口。

5號機組壓力容器正下方的機器維護作業空間。上方懸掛著控制棒驅動裝置等機器

反應爐安全殼外側的通道。中央下方可見「X6貫通孔」

用於更換控制棒驅動裝置的「X6貫通孔」開口狀態。內部存放著作業機材。最深處那塊白色半圓形構造，是安全殼內部的空間

右側牆面上的半圓部分是從安全殼內側看到的X6貫通孔

如同垂釣般取出的0.7克 X6貫通孔的內徑為55公分。作業人員在此安裝導引管，如同伸出一根釣竿般，將裝置一路推入反應爐的安全殼內，接著從格柵板（鐵製格子狀蓋板）的縫隙中垂直放下爪狀的末端工具，從安全殼底部夾取一小撮堆積在那裡的燃料碎片。就是那約0.7克的樣本。 當然，由於無法進入發生事故的2號機組內部，因此作業是透過事前反複的調查，加上邊確認攝影機畫面邊進行遠端操作。從5號機組的格柵板下方望去，可以看到用於更換控制棒驅動機構的裝置等設備，但據推測，2號機組的燃料在熔融時將這些內部機器也一起捲入並落至安全殼底部，因此取出的難度極高，難以評估。

設置於5號機組壓力容器正下方作業空間的格柵板

格柵板下方的安全殼底部。據推測，在2號機組中，反應爐壓力容器內熔融掉落的燃料，連同周圍結構物一起形成核燃料碎片堆積於此處

展示於福島第一核電廠新辦公大樓的2號機組內部構造模型。從左側模型的左下方可看到，經由X6貫通孔接近爐心的方式以及燃料碎片的堆積情況。

大河中的一滴 東京電力福島第一廢爐推進公司的小野明代表將2024年秋季的試驗性取出行動形容為「大河中的一滴」。 「一開始確實可能只是一滴，但我認為重要的是讓這滴水逐漸擴大。我們希望能充分運用從中獲得的所有經驗與知識。」

接受採訪的東京電力福島第一廢爐推進公司的小野明代表（東京電力控股公司提供）