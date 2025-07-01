「赤身大使」今秋重返倫敦，來夏再赴巴黎——大相撲在海外的狂熱與外交史

與英國34載重逢，與法國31年再會

「皇家亞伯特音樂廳將為第2次舉辦的大相撲公演而變身『相撲聖殿』」——2024年12月上旬，英國BBC對1991年以來的首次大相撲倫敦公演如此報導。皇家亞伯特音樂廳是本次公演的會場，其設計原型是1909（明治42）年建成的舊兩國國技館，可謂與大相撲淵源深厚。

時隔20年再次舉辦相撲公演的法國巴黎也同樣熱情高漲。當地媒體的電子版在2025年2月獲悉翌年公演的消息後，發佈了題為「傳奇力士——力量的紳士重返巴黎」的報導。



在倫敦公演會場皇家亞伯特音樂廳前，北之若（右）與新生代力士以搭乘計程車的造型為公演進行宣傳，2024年12月（Getty Images）

此次大相撲的海外公演距2013年印尼雅加達巡演已經過去了12年。若論以國際友好為宗旨的正式「公演」，更是繼美國拉斯維加斯之後20年來的首次。在此期間，相撲界經歷了棒球賭博醜聞、假賽郵件事件等一連串風波，加之新冠疫情影響，海外演出銳減。據媒體報導，日本相撲協會的八角信芳理事長（原橫綱北勝海）在宣佈倫敦公演的發佈會上擲地有聲地說道：「我們將傾盡全力向倫敦人民展現日本傳統相撲文化的魅力，讓觀眾朋友盡享一場相撲盛宴。」

前一次的倫敦，萬眾爭睹橫綱「狼」

1991年的倫敦公演正值貴花田（後改名為貴乃花）嶄露頭角之際，日本國內正掀起空前的相撲熱潮。儘管主辦方期待這股熱潮能席捲英倫，然而備受矚目的貴花田卻因結膜炎缺席。取而代之在當地引起軒然大波的，是剛剛在夏季賽事中敗於貴花田後退役的前橫綱千代富士（時任陣幕親方）——人稱「狼」。

當時最受矚目的當屬體重254公斤的大關小錦，此外水戶泉、曙等大型力士也備受關注。在公演前剛剛結束的秋季賽事中斬獲三賞（指的是每場大相撲比賽結束後頒發給力士的3個特別獎項，分別是：殊勳賞、技能賞、敢鬥賞）的若花田（後改名為若乃花）、舞之海等技能派力士，同樣收穫了熱烈喝彩。

時任理事長二子山（原橫綱初代若乃花）總結道：「我們為觀眾呈現了近乎國內正式賽事水準的比賽，自認完成了民間文化使節的使命。」



1991年10月大相撲倫敦公演中，多位日後代表相撲界的年輕力士登場。圖為當時正在市內觀光的若花田、曙和舞之海（從左至右）（共同）