日穆通婚家庭的生活方式：如何向孩子介紹齋月？

伊斯蘭文化在日本

對穆斯林而言，需要斷食的齋月是具有特殊意義的一個月。即使是成年人，也很難在一段期間內每日不吃不喝度過大半天。生活在日本的穆斯林兒童又是如何理解並實踐這一傳統的呢？我們走訪了生活在日本的一戶穆斯林家庭，了解他們在齋月中的一天生活。

撫育4子的穆斯林母親 東京近郊某棟住宅的一個房間。正在採訪時，不知從何處傳來一陣清朗而莊重的歌聲。我不由得環顧四周，問道：「這是什麼聲音？」對方回答：「是阿贊鐘（AZAN CLOCK）的聲音。AZAN是召喚祈禱的意思。每到規定的時間，就會響起提醒聲。」我抬頭望去，發現了擺放在架子一角的電子時鐘。乍看它與普通時鐘並無二致，但仔細一瞧，日期顯示的是1446年9月。這不是西曆，而是伊斯蘭曆。

告知禱告時間的阿贊鐘 指著時鐘的是這家的主人Diagne明日香。9歲的大女兒、6歲的二女兒、3歲的兒子正在她身旁快樂地玩耍。

明日香抱著未滿1歲的小女兒 2011年，明日香與來自塞內加爾的Ousseynou結婚，婚後跟隨身為穆斯林的丈夫改信伊斯蘭教。如今，她在日本一邊做兼職，一邊撫養4個孩子。 穆斯林男性可與基督徒或猶太教徒通婚。明日香婚前信奉基督教，Ousseynou沒有強迫她改教，而是說：「即使保持原來的信仰，我們也可以結婚，所以不必著急。」 然而，明日香認為「夫妻信仰一致比較好」。於是在2012年，她決心改信伊斯蘭教。13年過去了，作為一位母親，她迎來了一個重要時刻——大女兒今年首次正式過齋月。

兒童也能斷食嗎？

為齋月準備的新衣令孩子們歡喜 每年1次的齋月持續約30天，穆斯林在白天禁食。透過體會貧困者的處境，人們會自然而然地心生感恩。這是與同胞加深彼此信仰的特殊儀式。 由於齋月日期由伊斯蘭曆決定，因此每年的日期有所不同，有時在夏季，有時則在冬季。2025年的齋月從3月2日開始，到3月31日結束。禁食開始與結束的時間以及每日的禱告時間都隨太陽運行軌跡精確到分鐘。

每天確認貼在牆上的禱告時間表 在伊斯蘭國家，臨近齋月時，街上會佈置特別裝飾，人們也一起進入齋戒狀態。然而，在日本，穆斯林屬於少數群體，即便是成年人想嚴格遵守教義也並非易事。孩子們又該如何理解這一傳統，並在不受周圍環境影響的情況下做到這些？我們走訪明日香一家，就是想要解開這些疑問。 「很多家庭會讓孩子從小學開始，按照不同的時間段和日期逐步適應禁食。我們家也是如此。但大女兒這次主動提出想要正式嘗試，我們就決定讓她挑戰一下。二女兒也跟著模仿，有時斷食幾小時，完全按照她自己的意願來。」

透過繪本了解齋月 或許有人覺得，讓正在長身體的孩子禁食有點殘忍。但對穆斯林而言，這是每個人必然經歷的成長儀式。齋月期間，日落後享用的第一頓飯叫作「開齋飯」。這頓飯比平時豐盛，大家圍桌而坐，互相慰勞一天的堅持，共同分享喜悅之情。透過共同參與，孩子們體會到成就感和團結意識，朝著長大成人仿佛又邁近了一步，內心滿是自豪。

激發興趣的小妙招 每天禁食的起始時間不同，通常遠早於日出時間。也就是說，只要在此之前吃完飯就沒問題。這頓拂曉前的早餐被稱為「封齋飯」，通常包括椰棗乾、水、優酪乳以及燕麥等食物。 「如果能在封齋飯的時間起床，就可以打開當天的小盒子！」孩子們興奮地展示著媽媽為他們準備的「齋月驚喜日曆」。那是由市售套件組合而成的手工日曆，裡面事先放好了零食。這一巧妙安排讓原本辛苦的早起變得令人期待。

「齋月驚喜日曆」讓孩子們期待早起，因為可以吃到零食 此外，明日香還自製了《齋月日記》。

明日香為孩子們製作的《齋月日記》 齋月期間，穆斯林特別注重行善積德，避免憤怒、撒謊等不良行為。透過這種修煉，培養堅定的意志和自律能力。鼓勵孩子設定目標，或許能讓他們更自覺地踐行這些準則。 大女兒和二女兒拿來一個瓶子，裡面裝著疊成小塊的紙條。「如果做了一件好事，就把它寫下來放進去。比如，『和媽媽一起學習了阿拉伯字母』之類的。」

將寫在紙上的「好事」讀出來 在慶祝齋月結束的開齋節那天，孩子們會打開瓶子，回顧過去一個月做過的好事。這也是明日香想出來的妙招，她說：「這樣孩子們能更直觀地看到自己一個月來的努力。」

在學校的生活 吃完早上的封齋飯，明日香便開始學習伊斯蘭教經典《古蘭經》。孩子們再睡一下，然後起床去學校或保育園。 明日香的大女兒現在在一所公立小學讀3年級。齋月期間的學校午餐怎麼解決呢？「學校提供午餐的日子就帶便當和同學一起吃。學校不提供午餐時就堅持到日落再吃東西。」 伊斯蘭教對飲食有嚴格規定，比如禁止食用豬肉、飲酒等。日本學校提供的午餐一般不符合清真標準，明日香會為孩子準備便當。學校提供午餐時，大女兒也不必挨餓，可以和大家一起吃午飯。 明日香說，「我們家是讓孩子帶便當，但住在其他地區的穆斯林朋友告訴我，也有的家庭讓孩子吃學校午餐。他們會提前仔細確認學校提供的菜單和食材。如果當天午餐有豬肉等禁忌食物，他們就讓孩子帶上替代餐食。」 除齋月期間，穆斯林在日常生活中也要確保禱告的地點和時間，每天進行5次禱告。雖然孩子不需要嚴格遵守這些規定，但明日香認為：「如果突然要求孩子做以前未做過的事情，他們會很難適應。不如從小讓他們逐步習慣，這樣過渡會更順利。」

Ousseynou的兒子模仿正在進行禮拜的父親

禮拜時間表。禮拜完成後，可以貼上貼紙 「大女兒上的小學約有600名學生，她是唯一的伊斯蘭教徒。好在學校非常理解，允許她使用自習室等場所進行禮拜。從2年級暑假結束後，她就開始利用課間休息時間做禮拜了。」 儘管在學校裡屬於極少數的群體，但孩子們可以參加面向穆斯林兒童的線上講座，學習教義，並與其他伊斯蘭教徒交流。即使身處日本這樣文化背景不同的社會，他們也能找到共同分享的夥伴，加深彼此的情誼。 明日香說，對於穆斯林的特殊需求，她沒有強硬要求，而是始終以協商的態度向學校提出建議，然後與學校商量可行的解決方案。