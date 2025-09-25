日語教育改革刻不容緩——需求激增，問題如山，提質艱難

日語培訓機構認定新規

據日本出入國在留管理廳資料，截至2024年底，在日外國留學生已達40萬人。岸田文雄內閣曾在2023年3月提出，力爭在接下來的10年之內使留學生人數達到40萬人。結果兩年不到，這個目標就已經實現了。這數字中也包括那些考進日本的大學院校或專門學校上學，進而入職日本公司為目標的在日語培訓機構就讀的留學生。目前，經日本法務省認定的日語培訓機構（即「告示校」）約有870所，是10年前的兩倍多。

另一方面，長期以來一直有人指出，以學日語之名行打工之實的「假留學生」不在少數。事實上，不少日語培訓機構屢屢出現學籍管理鬆懈、入學審查不嚴謹等情況。日本文部科學省也在其官網上警示稱，（部分機構）存在「日語執教人員不具備足夠的知識與技能」「在硬體設施不充足的情況下超額招生」等亂象。

為解決這個問題，2024年4月，《日語教育機構認定法》實施。自此，文部科學省取代文化廳，成為日語教育培訓機構的主管部門，並承擔此前由法務省負責的認定審查工作。審查項目進一步細化，包括：根據就業或升學導向等學習需求的課程編織，配備所需教職人員、硬體設施，具備機構運營的財務基礎，招生時支付給協力廠商的仲介費用合理，以及辦學者需有對日語教育的知識且具備相應的經營知識和社會信譽等。

現有「告示校」須在2029年3月底前完成資質重審，否則將被取消招收留學生的資格。截至2025年3月底，已有120所機構（包括新設機構）申請，其中41所已獲得認定。

與此同時，日語教師若想在認定校工作，就必須取得新設的「註冊日語教師」國家資格。此前，日語教師資格不屬於日本國家職業資格。若想當日語教師，或完成「日語教師培訓講座」（要求具有四年制大學以上學歷），或通過「日語教育能力檢定考試」，或在大學期間修習過日語教育課程，滿足上述任意一項即可任教。在2024年11月首次實施的註冊日語教師資格考試中，約1萬8000人參加了考試，其中1萬1000人及格。