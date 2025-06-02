免費欣賞絕景！訪日遊客絡繹不絕......為何地方政府紛設市政大樓展望台？

日本國內各地方政府市政大樓有越蓋越高的趨勢，而且多數設有免費參觀的展望台。其中最具代表性的便屬東京都廳，不僅能欣賞東京街景，有時甚至可以遠眺富士山等絕景，吸引國外觀光客趨之若鶩。本文將走訪東京都內幾個市政大樓展望台，並探討其設置意義。

累計參觀人次達5500萬人 位於東京西新宿的東京都廳於1990年完工。第一本廳樓高243公尺，為當時全日本最高的建築物。兩座高塔巍然聳立，並且各自在樓高202公尺處的45樓設置展望台，開放給一般民眾免費參觀。東京都廳自開放至今已35年，儼然成為東京指標建築，展望台的參觀人次更超過5500萬人。2020年，受到新冠肺炎疫情影響，參觀者僅15萬人，2021年甚至降至7萬人，直至2024年才大幅回升至160萬人。

從東京都廳展望台欣賞東京晴空塔及市區風景（東京都提供） 北塔的展望台除了欣賞美景，也可在輕食區享用餐點，夜間則提供活動包場或作為派對場地出租服務。南塔的展望台則擺放了一架由藝術家草間彌生監修設計的「都廳回憶鋼琴」，任何人都可以來彈奏，享受純粹的音樂樂趣。

藝術家草間彌生監修設計的鋼琴，任何人皆可自由彈奏（筆者攝影） 參觀者大部分是觀光客，近年來外國旅客數量大幅超越日本國內遊客。從2000年代開始，來自中國、韓國等亞洲旅客漸增，現今則有越來越多歐洲及中南美洲等各國遊客來訪。

東京都廳第一本廳為東京之代表性地標。雙塔式建築極具特色（筆者攝影）

外國旅客大排長龍 當記者4月份前往都廳展望台採訪時，大廳一樓的服務櫃台前已大排長龍，並有「等候時間45分鐘」的告示牌。與過去幾乎不用排隊便可自行前往展望台相比，近年來人氣攀升，受歡迎程度相當驚人。

排隊搭乘電梯前往都廳展望台的人潮（筆者攝影）

前往都廳展望台的等候時間告示牌（筆者攝影） 自2011年起，展望台增設翻譯志工導覽員，提供英文、中文、韓文解說服務。一名女性志工表示「最近來自歐洲的觀光客好像增加了」，她一邊接受訪問、一邊忙著接待外國旅客。 來自法國的巫陽比先生經常跟著日本籍妻子返鄉時順道遊玩日本，至今已到訪過都廳展望台七到八次，是展望台的常客。他熟悉日本旅遊，對展望台景色讚不絕口，說道；「與橫濱地標塔和東京晴空塔相比，都廳展望台的風景真是太棒了。」

各國遊客在東京都廳展望台欣賞絕美風景（筆者攝影） 來自義大利的西羅皮希先生，這是他第二次來日本旅遊。他說：「我在網站上看到這個地方的影片，一直很期待能來走走，」一邊說著、一邊用手機捕捉值得紀念的每一刻。對於觀光客而言，免費參觀的展望台是相當有吸引力的景點，許多接受採訪的遊客也異口同聲稱讚道，「居然能免費欣賞到如此壯闊風景，真令人難以置信」。