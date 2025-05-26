脫北者開設道地的平壤冷麵店「Sulnoon」：千葉的文蓮姫把逃亡經驗化為動力

位於千葉市稻毛區，有一間提供真正的平壤冷麵的餐廳「Sulnoon」。去年3月，脫北女性文蓮姫（34）開店，至今已滿1年。連日來，店門口大排長龍。大受歡迎的秘密，不只是吃得到道地的滋味，還有店主的直爽態度令人欣賞，她私毫不隱藏自己的來歷，坦率分享自己到目前為止的人生體驗。

把平壤冷麵的現代滋味傳遞出去 店名「Sulnoon」的意思是「新年的雪」。在北韓，新年降下的雪代表好兆頭，去年3月，蓮姫和丈夫勝又成（35）一同開店，希望把平壤冷麵的真正滋味傳遞出去。 面向主要幹道的大樓1樓，距離最近的京成稻毛站要步行10分鐘左右。即便如此，為了品嚐道地滋味的人潮，絡繹不絕。 蓮姫出身料理人世家。祖母在北韓西南部的黃海南道海州經營食堂，母親則是在平壤最高級的高麗飯店工作，有製作冷麵的經驗，蓮姫也傳承了這個味道。

Sulnoon的水冷麵重現了現代的平壤冷麵滋味，將麵條和配料攪拌混合之後食用。1碗1200日圓，千葉市稻毛區（五味洋治攝影） 平壤冷麵的麵條滑溜好入口，湯頭是帶點酸味的清爽滋味，特色是使用散發香氣的蕎麥粉製作麵條，從1948年北韓建國前，在平壤一帶能夠吃到的家常料理。據說是「讓人魂牽夢縈」的滋味，回味無窮。 2018年9月在平壤舉行南北首腦會談，北韓總書記金正恩與南韓總統文在寅（當時）一同在知名餐廳「玉流館」享用平壤冷麵。那個時候，「現代的平壤冷麵」開始在韓國受到矚目。 Sulnoon的麵條也是以蕎麥粉為基底，帶點灰色，口感柔軟，像日本的蕎麥麵般容易入口。湯頭是用牛大骨、在地生產的豬肉、雞骨等一同熬煮的，完全不使用化學調味料，並仔細去除浮渣或雜質，湯頭清澈，口感清爽，還帶著肉的甜味，即使不放泡菜或韓國辣醬，味道也很濃郁。Sulnoon也推出使用韓國辣醬的拌冷麵，但是推薦的招牌料理是清澈湯頭的水冷麵。 近年來，北韓在製作麵條時會加入澱粉，所以跟以前相比，顏色較深，口感也具有彈性。在高湯上，有個時期是使用雉雞的肉，而現在使用地雞。為了顧及營養均衡，在麵條上會一層層地堆疊上小黃瓜、梨子、水煮蛋等滿滿的配料。 在韓國，也有很多提供平壤冷麵的餐廳。實際上，這些餐廳有很多是北韓的有錢人或菁英份子在韓戰（1950～53年）時期來到韓國開設的，口味偏重，味道多樣化。蓮姫表示：「即使同樣是平壤冷麵，但北韓的味道與現在在韓國吃到的是不同東西。」 有位男性常客說：「吃慣了韓國料理之後，會想要吃清爽且高雅的味道，那就是平壤冷麵。而且是北韓出生的店主親手製作的，這很吸引人。」 提到冷麵，在日本有名的是盛岡冷麵，但其實製麵材料不同。「盛岡」為了符合日本人的口味，麵條原料主要是使用麵粉與澱粉製成，外觀呈白色或半透明感，咬起來很有嚼勁。湯頭則是用牛、豬、雞熬煮的，也品嚐得到泡菜的酸辣滋味。

文蓮姫分享餐廳Sulnoon的開店過程，她說：「每天都得到顧客的愛」，千葉市稻毛區（筆者攝影）

對於公開處決的體制產生質疑 1991年，蓮姫生於朝鮮半島東北部的元山。祖父母出生於韓國南部濟州島，1930年代去到日本，並成為「在日本朝鮮人總聯合會」（朝鮮總聯）的幹部，住在東京淺草。祖父母和雙親是在1950年代開始的「在日朝鮮人歸國運動」的號召下，舉家搬到當時被宣傳為「地上樂園」的北韓。以在日朝鮮人為中心，大約有9萬3000人參加了這項活動。

文蓮姫的出生地是北韓元山（PIXTA） 中學時期，從元山搬到平壤。1990年代中期，北韓發生了一場被稱為「苦難的行軍」的大饑荒，很多人因此餓死，而且餘波盪漾。一家人靠著日本寄來的錢，生活沒有受到太大的影響，但是街上聚集了很多被稱為「小燕子」（Kotjebi；韓國對北韓饑饉兒童的稱呼）的流浪兒，自己曾經遇過手上的食物和頭上髮飾被搶走的經驗。 高中時期，開始對體制產生疑問。有位女性遭到公開處決，而且大家還被帶去參觀，罪行是違法複製韓劇DVD和進行販售，這位女性是跟我一起學鋼琴的同學的母親。 進入2000年代，有大量的韓國DVD或錄影帶經由中國暗中流入北韓，在都市裡「幾乎每個人都看過吧」（東亞日報）般的普及。蓮姫說：「只是韓劇而已，為何這樣就要被殺死？」她心裡出現了問號，自己也開始偷偷地看包含韓國在內的外國電視劇，也是在這個時候看到席捲全球的賣座好萊塢電影《鐵達尼號》，她回顧道：「完全不覺得內容有任何問題啊。」 北韓人民認為在日朝鮮人歸國者及其家人是「受到資本主義荼毒的一群人」而抱著偏見，受到歧視等差別待遇。她厭倦了這樣的社會氛圍，25歳時決定逃離北韓。

道地滋味吸引大排長龍的人潮 結婚後，她決定移居丈夫的故鄉日本。因為父母親曾經跟她說過一些往事，像是「在淺草，有人一邊搖鈴一邊賣的關東煮很好吃。」讓她產生憧憬。來到日本，她決定用祖母傳承的冷麵來一決勝負，開店資金以借貸方式籌措。 一般來說，外國人要享受道地滋味的平壤冷麵，不是直接飛到平壤親自造訪專賣店，抑或去到第三國的北韓餐廳才能品嚐得到。但是，自從新冠肺炎疫情流行之後，北韓尚未正式對外國人開放門戶，北韓政府在中國和東南亞的國營餐廳也受到聯合國實施制裁的影響，大部分都歇業。在日本，提供平壤冷麵的店則是配合日本人的口味而有所調整。對日本人而言，道地的平壤冷麵是遙不可及的存在。 在這樣的狀況下，一位平壤長大的女性在日本開設道地的平壤冷麵店，引起很大的關注。開店前，接受了當地網路媒體的採訪，日本的電視及大型報社也爭相報導。開幕首日，就有將近70位客人前來光顧，目前以週末為中心，連日有近100位的客人上門，生意繁忙，有時甚至要排隊等上1個小時半，是人氣餐廳。

中午時，在店門口大排長龍的人潮，其中不乏遠道而來的客人，千葉市稻毛區（洪敬義攝影） 日本有限的自立支援 日本大約有200位脫北者，幾乎都像蓮姫一樣，來自戰後響應歸國運動回到北韓的在日朝鮮人家庭。 韓國約有3萬3000人的脫北者居住，在被稱為「統一院」（北韓離脫住民定著支援事務所）的政府教育機構，從大眾交通運輸工具的搭乘方式到銀行開戶，接受基礎的韓國生活訓練，也提供為了讓脫北者能夠自立生活而協助考取證照的培訓課程，其中也不乏記者、政治家、企業家等，在社會活躍的人物。 另一方面，日本對於協助脫北者穩定生活的支持體制尚未健全，僅有「在日本大韓民國民團」（民團）以同胞的立場，介紹工作或舉辦慰勞旅行等，為脫北者的生活提供支援，但在生計自立的支援上仍有侷限。 根據支援脫北者的非營利組織（NPO）「守護北韓歸國者的生命和人權之會」理事山田文明表示：「雖然民團相關的公司積極雇用脫北者，但是需要具備聽說讀寫的高度日文能力，所以工作難以持久，也有很多人只能在工地靠體力工作或賣春等勉強維生。」說明脫北者面臨的生活困境。也有人為了隱瞞自己來自北韓的身分，關在狹窄的世界裡，精神上承受著巨大壓力。 蓮姫也表示自己在韓國的時候，對於自身的存在意義產生困惑。在北韓，因家人與資本主義國家的日本有關聯，所以別人對你有防備，並且遭到歧視。在韓國，語言上有北韓口音等因素，不是被人瞧不起，就是被當作異類。「我究竟是哪個國家的人呢？」有段時期她感到十分困惑。 在日本，有些對「脫北者」的印象也是負面的，但她不會隱瞞自己來自北韓，接受採訪或在YouTube上，她坦率分享自己在北韓的見聞和脫北經歷。丈夫也認為「生於北韓是事實，沒有必要隱瞞。」給予正面的意見，這也帶給她很大的勇氣。 關於有的網友批評她在YouTube上的發言，她豁達地說：「世上有人討厭韓國或北韓，那是沒辦法的事，正因為內容灰暗，才想要開朗地說出來，如此一來，大家對北韓的印象也會有所改觀。」