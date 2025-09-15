日本國產牛仔褲誕生60年，從兒島走向世界

2025年4月是日本國產牛仔褲誕生60週年。岡山縣兒島作為發源地，現已成為「牛仔褲聖地」，吸引了國內外許多遊客慕名而來。讓我們一起回顧兒島以傳統產業技術為基礎、不斷創新發展的歷程。

棉花產業的發展 位於岡山縣倉敷市的兒島，是日本現存最古老的文字典籍《古事記》中有記載的重要地方。雖然如今已與陸地相連，但它本是一座島嶼。因周邊河流帶來的泥沙沉積，加上人為排水開墾和填海造陸，最終形成了一片廣闊平地。 由於鹽鹼地不適合種植水稻，在開展大規模排水開墾的江戶時代，人們種起了耐鹽鹼的棉花。這些棉花被用於生產帆布和布襪，兒島因此成為重要的棉花產地。尤其是帆布，從江戶時代到明治時代，在經由日本海連接大阪和北海道的北前船上發揮了重要作用。簡單地說，帆布就是未用靛藍染色的素面粗布，這也成為生產牛仔褲的「布料」。 兒島與日本國產牛仔褲的歷史 712年

《古事記》中提及「兒島」 江戶時代（1603-1868年）

棉花大片種植，用於生產帆布等產品 明治時代（1868-1912年）

生產車篷和作業服等 戰後（1945-1960年）

主要生產校服 1965年

國產牛仔褲誕生 1980-1999年

海外品牌牛仔褲湧入，競爭白熱化 1998年

UNIQLO推出低價牛仔褲 *筆者製作 明治時代，兒島相繼建起多家紡織工廠，帳篷、卡車車篷、作業服等產品的產量日益增加。第二次世界大戰結束後，棉制校服成為主要產品，兒島也成為日本校服最大的產地。隨著棉紡產業的長期發展，兒島廠商積累了精湛的縫製技術。

艱難的轉型 然而不久，原本一直引領日本棉花產業發展的兒島遭遇了危機。上世紀50年代中後期，日本開始生產特多龍（達克綸）這種新材料。特多龍是被譽為「比絲更細，比鐵強度更高」的劃時代材料，這給兒島帶來了顛覆性改變。 特多龍製成的校服受到熱烈歡迎，棉制校服徹底沒有了銷路。大型製造商Maruo被服（現在的BIG JOHN）的倉庫裡堆滿了滯銷的棉制校服。束手無策的公司社長尾崎小太郎將目光投向在東京上野阿美橫丁大受歡迎的牛仔褲，當時這種褲子叫做G pants(*1)。

上世紀60年代美國Union Special公司生產的縫紉機。這種縫紉機可做到牛仔褲特有的「卷邊縫」縫法（Betty Smith牛仔褲博物館提供） 尾崎拿到美國產的G pants後，仔細研究了其面料和縫製工藝等。在縫製方面，公司有長期積累的傳統技術，有信心加工製作。然而，他們從未見過用靛藍浸染棉花製成的牛仔布。不僅如此，加固褲兜口的金屬鉚釘、紐扣、拉鍊、縫製厚棉布所需的粗線、縫紉機等其他物件也都是第一次見到。 最終，他們從美國進口了這些原材料。1965年4月，首次成功製作出國產牛仔褲。

上世紀70年代，年輕女性以包食宿的形式在牛仔褲工廠工作（Betty Smith牛仔褲博物館提供） (*1) ^ 因當年是戰後進駐日本的美國士兵穿著的褲子（Government Issue：政府補給品），所以被稱作G pants

走向原創發展 雖然起初原材料依賴於從美國進口，但各廠商早已開始摸索自主生產。加之前面提到的行業環境的變化，推動了兒島牛仔褲的創新發展。 在涵蓋兒島、橫跨岡山縣和廣島縣的三備地區（備前、備中、備後），靛藍染色工藝很早前就已盛行。正因為這項技藝，使用靛藍染色工藝的牛仔布生產得以順利起步。位於廣島縣福山市的纖維製造商Kaihara，早在產業初期就生產靛藍牛仔布，目前已佔據國內牛仔布市場份額的50%以上，成為全球知名供應商。 據日本棉紡織物工業聯合會資料顯示，2024年三備地區的牛仔布產量達2605萬平方公尺，幾乎佔據國內全部市場份額。其優良品質和獨特工藝，也受到世界著名牛仔褲廠商的高度關注。總部位於倉敷市以西井原市的牛仔布製造商Kuroki，將日本傳統紡織技術運用到牛仔布的生產，廣受好評，並已和全球最大高級品牌集團法國酩悅·軒尼詩-路易·威登（LVMH）集團開展合作。 三備地區生產的牛仔布來到兒島，成為高品質牛仔褲，實現了商品化。正如本文開篇提到的兒島歷史，當地有大批熟練的職人，精益求精的技藝代代相傳。兒島牛仔褲有兩大核心競爭力，一是貼合身形、便於活動的版型裁剪技術，二是傳承200多年的厚棉布縫製技術。牛仔褲穿著後，時間長了會有點縮水，兒島人將「版型工藝」和「縫製工藝」相結合，解決了這個問題，使牛仔褲穿著既舒適又合身。

代代相傳的「縫製工藝」是兒島牛仔褲穿著舒適的秘密所在（Betty Smith牛仔褲博物館提供） 兒島的廠商也在不斷嘗試擺脫對美國Levi’s等海外老牌牛仔褲的模仿，創造全新的價值。其中，最具代表性的是「水洗處理」。透過這種處理，原本發硬的牛仔褲質地變軟，更貼合身體，穿著更加舒適。 同時，生產企業相繼研發出多項工藝，比如在洗衣機中加入浮石或研磨劑進行洗滌的「石洗工藝」、加入漂白劑等化學品進行洗滌的「化洗工藝」、加入氧化劑或還原劑強制脫色的「漂白工藝」等。此外，技藝精湛的職人還琢磨出透過噴砂人為磨損布料的「做舊工藝」，由此創造出附加價值更高的復古牛仔褲。這些加工技術，不僅讓兒島的牛仔褲實現了與海外品牌不同的差異化發展，更催生了牛仔褲的新潮流。其精緻講究的做工引領全球風尚，眾多海外知名品牌推出的牛仔褲都產自兒島。