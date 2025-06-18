棒球界的新霸主・軟銀挑戰革新選手的培訓方法：由資料科學家與前打擊王共同研發的評鑑系統究竟為何？

上個球季，福岡軟銀鷹隊累計「42場勝差」的壓倒性戰績，勇奪太平洋聯盟冠軍，過去10年間例行賽的勝率亦遙遙領先群雄，當今若論「棒球界的霸主」，軟銀可謂當之無愧。而支撐其組織體系的核心，正在於改革培訓方法。2023年，軟銀率先引入日本職棒唯一的四軍制度，並於去年在二軍系統中導入結合尖端科技的多階段評鑑制度，最高達16級別。不過一年光景，成功案例已經出現。（以下省略敬稱）

2000年代最強球團的力量泉源 若論當今日本職棒中最為強大的球隊，資料數據呈現明確答案。 在近20年間（2005～2024年）的例行賽累計勝率中，福岡軟銀鷹隊以「.570」君臨12支球隊之首。若將計算期間縮短至近10年（2015～2024年），其勝率更達「.587」，遙遙領先排名第二的廣島東洋鯉魚隊（.531）超過5分，展現絕對性的優勢。 過去在日本，讀賣巨人隊長年被視為「棒球界的盟主」，近年來若以「強大」為標準來檢視，掌握球界霸權的則是軟銀。 日本職棒12支球隊之勝率（截至2024年止） 20年間 1 軟銀 .570 2 巨人 .542 3 阪神 .527 4 日本火腿 .511 5 西武 .507 6 中日 .496 7 羅德 .495 8 廣島 .493 9 歐力士 .473 10 養樂多 .471 11 樂天 .468 12 DeNA※ .448 10年間 1 軟銀 .587 2 廣島 .531 3 巨人 .522 4 阪神 .521 5 西武 .498 6 DeNA .4916 7 日本火腿 .4915 8 羅德 .488 9 樂天 .480 10 歐力士 .477 11 養樂多 .465 12 中日 .448 ※球隊名為簡稱。DeNA的戰績包含TBS經營時期（至2011年為止）

根據《鷹隊法則：持續勝利之球隊打造術》之資料，由nippon.com整理製表 筆者為探究其強大力量之泉源，深入採訪球隊相關人士，並出版《鷹翔法則：持續勝利之球隊打造術》一書（暫譯）。書中詳述如何透過日本職棒唯一之四軍體制，以及承繼前任總教練、現任會長的王貞治所體現之「王之哲學（王イズム）」，將軟銀打造成一支強大的常勝軍。其中，最令人印象深刻之處在於，軟銀活用資料數據的進取姿態。 在可以稱為「棒球數位轉型（Baseball DX）」之實踐裡，扮演核心角色的，正是於2020年創設之「研發小組」（R&D Group）。該小組的任務是運用科學知識提升選手的表現，短時間內即於球隊內部提高自身影響力。 其主要策略在於，針對人體結構與機能進行力學分析，將結果應用於生物力學（Biomechanics）領域裡，進行前瞻性的研究與應用。球隊不惜重金引進專業人才與尖端科技，積極推進該計畫。相關人士自信地表示：「說到棒球領域的生物力學應用，軟銀可謂日本首屈一指。」

獨創性的評鑑制度 由研發小組獨力構思出的一項創新措施，便是所謂的「評鑑」制度。此制度分為投手評鑑（第1級至第10級）與打擊評鑑（第1級至第16級），選手需通過階段式的技術測驗才能晉級。此制度主要針對仍處於培訓階段的二軍選手所設計。 筆者於去年秋季訪談了此制度的發想者──研發小組的負責人、資料科學家城所收二。 將評鑑制度應用於提升棒球技術的構想，究竟源於何處？城所對此談到： 「比賽中需要極為繁複的高度技能，然而在練習的時候，內容卻幾乎僅止於基礎訓練。如此落差讓人感到違和。於是我開始思考，何種練習才能鍛鍊實際比賽所需技能？最終的答案，便是評鑑制度。我認為，透過逐步挑戰難度漸次升級的訓練課題，亦能增進選手的學習動機與自我挑戰意識。」

參與評鑑制度設計的城所收二（右）曾任職於國立運動科學中心（JISS），以及曾於現役時期擔任軟銀打線中堅、表現卓越的長谷川勇也 ©福岡軟銀鷹隊 參與此評鑑制度設計的另一位關鍵人物，是曾在軟銀相當活躍的外野手長谷川勇也，於2013年奪得打擊王與最多安打雙冠榮銜。自2021年球季結束後退役，旋即轉任打擊教練，並於2024年主動要求加入研發小組。 談及轉換跑道的動機，長谷川如此表示： 「擔任教練後，我確實感受到，自己能將選手的表現提升至一定程度。但我不想僅止於指導個別選手，而是希望對球隊整體產生更大的影響。為此，我必須不斷汲取全新的知識。」 其中特別引人注目的是，他提到「希望對球隊整體產生更大的影響」。非僅止於提升個別選手的能力，而是全面提升整體戰力──換言之，長谷川所思考的是，將技術指導標準化，提升至「方法論」的境界。 長谷川竭力鑽研打擊技巧，現役時期便以「打擊職人」的稱號聞名球界，如今以篤定的語氣談到： 「我認為將這套方法系統化，至少能培養出『足以站上一軍戰場的選手』。不論在二軍、三軍、抑或四軍，打擊的基本原理並無不同。未來，我期望能將這些核心內容整理為一套完整的打擊方法論。我心中懷抱的，正是如此的野心與期盼。」 當長谷川於2024年正式加入研發小組時，評鑑制度的初步草案已成形。他在閱讀由城所提出的內容後，毫不猶豫地表示贊同，深信這套制度完全符合用於培養一軍打者所需戰力。

超越比賽的高難度評鑑內容 結合長谷川的專業意見所設計出的打擊評鑑制度，自2024年春訓起正式啟用。 以下詳細介紹此項打擊評鑑的具體內容。 接受打擊評鑑的選手，所面對是設置在室內練習場的高性能投球機「iPitch」。該系統能根據輸入的數據資料，重現實際職業投手的球路，性能極為優異。首次將此系統導入日本職棒的球隊，正是軟銀。

iPitch所投出的球路如同實戰再現，極具臨場感。擊球結果則由分析師以肉眼判定 ©福岡軟銀鷹隊 初級評鑑僅限於直球（隨著等級上升，球速也加快），晉級條件包括七成以上的擊球需落於界內，以及擊出達一定以上之擊球初速。 中級則加入一種變化球，例如「直球與滑球交替」、「直球與變速球混合（非固定交換順序）」等設定。 若進入高級評鑑，則再度增加球種。為了通過最終等級的試煉──第16級，選手需要面對模擬一軍主力投手設定的iPitch機台，在無法預判球種的情況之下，於10次打擊中，擊出3支安打，才能過關。 選手可以在自身希望的時間點報名接受評鑑。若取得佳績，將有機會在二軍比賽中先發，作為晉升的重要參考依據。對於選手而言，不僅有助於以「等級」的方式明確認知自身的技術成長過程，也是一個向球隊高層展示實力的寶貴機會。 誠如長谷川所言，此項評鑑「甚至比正式比賽更加困難」，實施首年，僅有兩人成功通過全部16級的挑戰。 其中一人，正是證明此制度實際效果的代表性範例──捕手石塚綜一郎。作為球隊的「培育球員」已步入第5年，石塚迎來2024年這個職涯臨界點的關鍵球季。然而，他積極投身於打擊評鑑的挑戰之中，穩步提升打擊技巧，最終成功轉為期待已久的正式球員。不僅如此，他更抓住登上一軍的機會，擊出個人首支全壘打。 長谷川提到：「石塚過去4年幾乎都在三軍出賽，揮棒自然也形成了習慣性的模式。」然而，在與iPitch重現的「虛擬一軍」投手球路對抗的打擊評鑑過程裡，他的揮擊變得更加銳利。脫胎換骨的石塚本人亦提到自己的確實感受： 「如果當時沒有這套iPitch評鑑制度，我應該不會有如此急速的成長，仍然會停留在三軍，甚至無緣轉為正式球員。」

福岡軟銀鷹隊捕手石塚綜一郎獲益於評鑑制度而實現飛躍成長。本季亦持續活躍於一軍陣容，2025年4月19日，Belluna巨蛋（共同）