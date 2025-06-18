棒球界的新霸主・軟銀挑戰革新選手的培訓方法：由資料科學家與前打擊王共同研發的評鑑系統究竟為何？運動 科技
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2000年代最強球團的力量泉源
若論當今日本職棒中最為強大的球隊，資料數據呈現明確答案。
在近20年間（2005～2024年）的例行賽累計勝率中，福岡軟銀鷹隊以「.570」君臨12支球隊之首。若將計算期間縮短至近10年（2015～2024年），其勝率更達「.587」，遙遙領先排名第二的廣島東洋鯉魚隊（.531）超過5分，展現絕對性的優勢。
過去在日本，讀賣巨人隊長年被視為「棒球界的盟主」，近年來若以「強大」為標準來檢視，掌握球界霸權的則是軟銀。
日本職棒12支球隊之勝率（截至2024年止）
|20年間
|1
|軟銀
|.570
|2
|巨人
|.542
|3
|阪神
|.527
|4
|日本火腿
|.511
|5
|西武
|.507
|6
|中日
|.496
|7
|羅德
|.495
|8
|廣島
|.493
|9
|歐力士
|.473
|10
|養樂多
|.471
|11
|樂天
|.468
|12
|DeNA※
|.448
|10年間
|1
|軟銀
|.587
|2
|廣島
|.531
|3
|巨人
|.522
|4
|阪神
|.521
|5
|西武
|.498
|6
|DeNA
|.4916
|7
|日本火腿
|.4915
|8
|羅德
|.488
|9
|樂天
|.480
|10
|歐力士
|.477
|11
|養樂多
|.465
|12
|中日
|.448
※球隊名為簡稱。DeNA的戰績包含TBS經營時期（至2011年為止）
根據《鷹隊法則：持續勝利之球隊打造術》之資料，由nippon.com整理製表
筆者為探究其強大力量之泉源，深入採訪球隊相關人士，並出版《鷹翔法則：持續勝利之球隊打造術》一書（暫譯）。書中詳述如何透過日本職棒唯一之四軍體制，以及承繼前任總教練、現任會長的王貞治所體現之「王之哲學（王イズム）」，將軟銀打造成一支強大的常勝軍。其中，最令人印象深刻之處在於，軟銀活用資料數據的進取姿態。
在可以稱為「棒球數位轉型（Baseball DX）」之實踐裡，扮演核心角色的，正是於2020年創設之「研發小組」（R&D Group）。該小組的任務是運用科學知識提升選手的表現，短時間內即於球隊內部提高自身影響力。
其主要策略在於，針對人體結構與機能進行力學分析，將結果應用於生物力學（Biomechanics）領域裡，進行前瞻性的研究與應用。球隊不惜重金引進專業人才與尖端科技，積極推進該計畫。相關人士自信地表示：「說到棒球領域的生物力學應用，軟銀可謂日本首屈一指。」
獨創性的評鑑制度
由研發小組獨力構思出的一項創新措施，便是所謂的「評鑑」制度。此制度分為投手評鑑（第1級至第10級）與打擊評鑑（第1級至第16級），選手需通過階段式的技術測驗才能晉級。此制度主要針對仍處於培訓階段的二軍選手所設計。
筆者於去年秋季訪談了此制度的發想者──研發小組的負責人、資料科學家城所收二。
將評鑑制度應用於提升棒球技術的構想，究竟源於何處？城所對此談到：
「比賽中需要極為繁複的高度技能，然而在練習的時候，內容卻幾乎僅止於基礎訓練。如此落差讓人感到違和。於是我開始思考，何種練習才能鍛鍊實際比賽所需技能？最終的答案，便是評鑑制度。我認為，透過逐步挑戰難度漸次升級的訓練課題，亦能增進選手的學習動機與自我挑戰意識。」
參與此評鑑制度設計的另一位關鍵人物，是曾在軟銀相當活躍的外野手長谷川勇也，於2013年奪得打擊王與最多安打雙冠榮銜。自2021年球季結束後退役，旋即轉任打擊教練，並於2024年主動要求加入研發小組。
談及轉換跑道的動機，長谷川如此表示：
「擔任教練後，我確實感受到，自己能將選手的表現提升至一定程度。但我不想僅止於指導個別選手，而是希望對球隊整體產生更大的影響。為此，我必須不斷汲取全新的知識。」
其中特別引人注目的是，他提到「希望對球隊整體產生更大的影響」。非僅止於提升個別選手的能力，而是全面提升整體戰力──換言之，長谷川所思考的是，將技術指導標準化，提升至「方法論」的境界。
長谷川竭力鑽研打擊技巧，現役時期便以「打擊職人」的稱號聞名球界，如今以篤定的語氣談到：
「我認為將這套方法系統化，至少能培養出『足以站上一軍戰場的選手』。不論在二軍、三軍、抑或四軍，打擊的基本原理並無不同。未來，我期望能將這些核心內容整理為一套完整的打擊方法論。我心中懷抱的，正是如此的野心與期盼。」
當長谷川於2024年正式加入研發小組時，評鑑制度的初步草案已成形。他在閱讀由城所提出的內容後，毫不猶豫地表示贊同，深信這套制度完全符合用於培養一軍打者所需戰力。
超越比賽的高難度評鑑內容
結合長谷川的專業意見所設計出的打擊評鑑制度，自2024年春訓起正式啟用。
以下詳細介紹此項打擊評鑑的具體內容。
接受打擊評鑑的選手，所面對是設置在室內練習場的高性能投球機「iPitch」。該系統能根據輸入的數據資料，重現實際職業投手的球路，性能極為優異。首次將此系統導入日本職棒的球隊，正是軟銀。
初級評鑑僅限於直球（隨著等級上升，球速也加快），晉級條件包括七成以上的擊球需落於界內，以及擊出達一定以上之擊球初速。
中級則加入一種變化球，例如「直球與滑球交替」、「直球與變速球混合（非固定交換順序）」等設定。
若進入高級評鑑，則再度增加球種。為了通過最終等級的試煉──第16級，選手需要面對模擬一軍主力投手設定的iPitch機台，在無法預判球種的情況之下，於10次打擊中，擊出3支安打，才能過關。
選手可以在自身希望的時間點報名接受評鑑。若取得佳績，將有機會在二軍比賽中先發，作為晉升的重要參考依據。對於選手而言，不僅有助於以「等級」的方式明確認知自身的技術成長過程，也是一個向球隊高層展示實力的寶貴機會。
誠如長谷川所言，此項評鑑「甚至比正式比賽更加困難」，實施首年，僅有兩人成功通過全部16級的挑戰。
其中一人，正是證明此制度實際效果的代表性範例──捕手石塚綜一郎。作為球隊的「培育球員」已步入第5年，石塚迎來2024年這個職涯臨界點的關鍵球季。然而，他積極投身於打擊評鑑的挑戰之中，穩步提升打擊技巧，最終成功轉為期待已久的正式球員。不僅如此，他更抓住登上一軍的機會，擊出個人首支全壘打。
長谷川提到：「石塚過去4年幾乎都在三軍出賽，揮棒自然也形成了習慣性的模式。」然而，在與iPitch重現的「虛擬一軍」投手球路對抗的打擊評鑑過程裡，他的揮擊變得更加銳利。脫胎換骨的石塚本人亦提到自己的確實感受：
「如果當時沒有這套iPitch評鑑制度，我應該不會有如此急速的成長，仍然會停留在三軍，甚至無緣轉為正式球員。」
邁向確立方法論的課題
身為評鑑制度提案者的城所，在欣慰石塚成功躍升一軍之餘，亦坦言「還有不少課題尚待解決」。
「石塚選手在一軍最終的打擊率未能突破兩成，這讓我們有許多省思。當選手停止參加評鑑後，該如何維持技術水準與身體狀態，我們尚未建立完善的對應策略。此外，另一位通過打擊評鑑的選手，雖然在評鑑中表現優異，但實戰上仍顯不足。我們的理想是只要憑藉著評鑑訓練，便足以培養出能在一軍表現亮眼的選手。為了實現此目標，評鑑制度今後勢必需要持續的更新與升級。」
至於針對投手設計的評鑑制度，則以「不同球路、不同角度的控球精度」為評量核心，但城所坦言：「由於球數限制，難以長期累積資料數據，相較於打擊評鑑，投手評鑑面臨的挑戰更多。」
重複嘗試與調整並持續挑戰
作為一項前所未有的創舉，評鑑制度潛藏著無限可能，實際施行邁入第2年，在重複嘗試與調整的同時，持續挑戰打造足以培育出一軍打者等級戰力的方法論。
軟銀在上個球季以91勝49敗3和的壓倒性戰績稱霸太平洋聯盟，然而本季開局則因傷病頻傳而陷入苦戰。
若換個角度來看，這正是二軍年輕選手爭取晉升一軍的絕佳契機。那些透過評鑑制度大幅提升實力的「年輕鷹群」，或許將成為逆境中的救世主。
標題圖片：2024年太平洋聯盟優勝慶祝大會上，福岡軟銀鷹隊的選手於場邊合影留念。前排右起第4人為總教練小久保裕紀，右起第3人則為會長王貞治，9月25日，瑞穗PayPay巨蛋福岡（時事）